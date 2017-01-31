Играть с Казахстаном не обязательно на высоких скоростях

Официальный логотип чемпионата мира по хоккею с мячом 2017 года

Опубликовано в №18 от 1.02.2017

Николай Дураков, «король бенди»,восьмикратный чемпион мира,заслуженный мастер спорта – специально для «ОГ»

Сборная России по хоккею с мячом стартовала на чемпионате мира в шведском Сандвикене с убедительной победы над командой Казахстана. Интересно, что уже пятый раз подряд наша команда начинает выступление на подобных турнирах играми именно с Казахстаном. Предыдущие четыре матча сборная России выиграла (причём три из них с крупным счётом), а затем неизменно завоёвывала золотые медали. Зачем ломать такую замечательную традицию?

Наша команда добилась ожидаемой лёгкой победы в игре с Казахстаном, но по этой игре, конечно же, сложно пока судить, насколько сборная России готова к встречам с более серьёзными соперниками. Бросилось в глаза, что наша сборная играла в очень невысоком темпе, но с другой стороны, для победы в этом конкретном матче играть на высоких скоростях и не было большой необходимости. Следствием невысокого темпа стало то, что обе команды редко использовали быстрые прорывы, предпочитая больше играть в центре поля, использовать позиционное нападение.

Очень хороший матч провёл Артём Бондаренко, забивший четыре гола. Евгению Иванушкину несколько моментов не удалось реализовать, и потом он больше находился на скамейке, но два гола тем не менее забил. Сергей Почкунов из «Уральского трубника», играющий за Казахстан, в самом начале матча не забил 12-метровый штрафной, но тут, скорее, не его вина, а заслуга вратаря сборной России Дениса Рысева, парировавшего его с «точки».

В целом же хочу сказать, что сборной России в этом году будет непросто отстоять чемпионский титул. Шведы давно не вы­игрывали золото, жаждут реванша, у них очень опытная команда, которая на домашнем льду будет умирать, чтобы добиться успеха. По своему опыту знаю, как непросто играть со шведами на их поле, там и судейство может быть к хозяевам чуть более благожелательное. Хотя с другой стороны, можно сколько угодно говорить о проблемах, но какой в этом прок – играть со шведами всегда было тяжело, и в наши годы, и позднее, но мы находили способы взять верх над скандинавами. Нынешняя команда, я считаю, в игре со шведами должна сделать ставку прежде всего на высокую скорость, что всегда было отличительной чертой именно русского хоккея. А играть с ними в позиционные хитрости может оказаться себе дороже.