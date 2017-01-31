«Мы не прекратим тренировки...»

На Паралимпиаде в Сочи российские спортсмены заняли первое место в общем медальном зачёте, завоевав 80 наград различного достоинства. Фото: paralymp.ru

Опубликовано в №18 от 1.02.2017

Паралимпийский комитет России (ПКР) получил отрицательный ответ от Международного паралимпийского комитета (МПК) на предложение разрешить российским паралимпийцам участвовать в международных квалификационных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане.

Продолжение войны

– Решение о приостановлении членства ПКР в МПК оглашено 7 августа 2016 года и в настоящее время остается в силе, потому что ПКР ещё не выполнил критерии восстановления членства ПКР в МПК, которые были опубликованы в ноябре 2016 года, – отмечают в пресс-службе российского Паралимпийского комитета.

Перед российскими паралимпийцами вновь закрыли двери. Правда, международный комитет оговаривается: не закрыли, а прикрыли. Дескать, не на замок, а на цепочку. Из формулировки «ПКР ещё не выполнил критерии восстановления членства ПКР в МПК» возникает вопрос: когда же эти требования будут выполнены и выполнимы ли они вообще? Сомневаться в том, что российский Паралимпийский комитет делает всё возможное, чтобы вернуть членство в МПК, наверное, не стоит, а, значит, здесь всё зависит от международной организации.

Почему-то после новости о запрете участия российских паралимпийцев в отборе на Паралимпиаду 2018 года не было какого-либо удивления. Вспоминаются моменты, когда появились первые сообщения о том, что россияне не едут на Паралимпиаду в Рио: вот тогда было даже не удивление, а шок. И все последующие отклонения просьб российского Паралимпийского комитета международной организацией также шокировали. Но, видимо, быстро привыкаешь не только к хорошему, но и к плохому. Поэтому свежая новость о продлении санкций против российских паралимпийцев воспринимается как продолжение войны, политической войны в отношении России.

Остаётся надеяться, что слова президента Международного паралимпийского комитета Филиппа Крейвена о том, что в случае выполнения российской стороной всех требований, наши паралимпийцы смогут участвовать в квалификации к Играм-2018, не останутся просто словами, что за ними последуют реальные действия. Вопрос только в том, когда это произойдёт. До Игр в Пхенчхане всего два года, соответственно, чем дольше международная организация будет затягивать с отменой санкций, тем меньше шансов у российских паралимпийцев выступить в Корее.

«Готовимся к Играм 2018 в штатном режиме»

– ПКР оставляет за собой право отстаивать законные права российских паралимпийцев в установленном порядке в соответствии с российским и международным законодательством и продолжит подготовку российских спортсменов-инвалидов к зимним Паралимпийским играм в Корее, – говорится в сообщении пресс-службы российского Паралимпийского комитета.

Таким образом, несмотря на решение международной организации, российские паралимпийцы продолжают плановую подготовку к Играм 2018 года. И свердловские спортсмены-инвалиды не являются исключением. Об этом «ОГ» заявил директор центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник» Олег Кульков.

– Да, новость о том, что Международный паралимпийский комитет отклонил нашу просьбу, конечно, печальная. Однако, я думаю, что это решение временное, по­этому пока рано делать какие-то выводы. Мы продолжаем подготовку к Сурдлимпийским и Паралимпийским играм в штатном режиме. Понимаете, мы просто не можем прекратить тренировки, это будет означать конец.

На вопрос о том, сколько свердловчан должно было участвовать в отборе на Игры-2018, Олег Кульков не дал точного ответа.

– Отмечу, что претендентов довольно много, они есть почти в каждом виде спорта. Особенно я бы отметил лыжников, которые на чемпионате России подтвердили свой высокий статус и показали высокие результаты, – отметил Олег Кульков.