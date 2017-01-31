Свердловчане отправились на Универсиаду

Для двоеборца Самира Мастиева Универсиада в Алматы станет третьей в карьере. Фото: vk.com

Опубликовано в №18 от 1.02.2017

В казахстанском городе Алматы стартовала XXVIII Всемирная зимняя Универсиада. Более пяти тысяч спорт­сменов-студентов из 50 стран мира соревнуются в традиционных зимних видах спорта.

Вообще, Алматы - первый город на постсоветском пространстве, который стал столицей зимней Универсиады. До этого спортивные молодёжные игры, но только летние, у себя принимала Казань в 2013 году. Поэтому зимние соревнования в Казахстане станут поистине историческими.

Всего спортсмены будут состязаться в 12 дисциплинах (восемь основных и четыре дополнительных). К основным видам спорта относятся фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой и кёрлинг. Ещё четыре вида спорта были включены в Универсиаду по предложению принимающей стороны: прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, фристайл и конькобежный спорт.

Свердловская область отправила в Казахстан 13 спорт­сменов, которые будут соревноваться в семи видах спорта. Хочется отметить, что в регионе уже формируются целые спортивные династии. Так, в Алматы поехала Валерия Захарова, которая будет представлять Россию в шорт-треке. Примечательно, что четыре года назад на Универсиаде в Трентино от Свердловской области выступала её старшая сестра Евгения, принёсшая сборной серебряную медаль в эстафете в шорт-треке. Также регион будут представлять опытные спортсмены. Например, конькобежка Олеся Чернега принимала участие в студенческих соревнованиях четыре года назад, но медалей завоевать не сумела, и теперь, набравшись опыта, она вновь поехала на Универсиаду бороться за победу. За плечами двоеборца Самира Мастиева – две Универсиады, в 2015 году он завоевал бронзу. На достигнутом Мастиев не останавливается и вновь отправился за золотом на соревнования двоеборцев.

Всего в составе сборной России в Алматы отправились 223 спортсмена. Стоит отметить, что участники Универсиады должны быть не моложе 17 и не старше 28 лет, а также должны являться действующими студентами учебного заведения. Завершатся соревнования 8 февраля. Всего в Казахстане будут разыграны 85 комплектов медалей.