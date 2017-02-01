Помощь сельским школам в оборудовании спортзалов продолжится в 2017 году

На открытии после капитального ремонта спортзала в школе посёлка Алтынай Сухоложского района почётным гостем стал двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков (октябрь 2015 года). Фото: Алексей Кунилов

Опубликовано в №18 от 01.02.2017

Сегодня в полной версии «Областной газеты» публикуется «Перечень мероприятий Свердловской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физкультурой и спортом в 2017 году».

Подобные мероприятия осуществляются в области с 2014 года, и многие сельские школы получили возможность улучшить спортивную инфраструктуру: сделать капитальный ремонт спортивных залов, оборудовать открытые плоскостные спортивные сооружения. За три года реализации этой программы в Свердловскую область было привлечено из федерального бюджета 98,657 миллиона рублей. Из областного бюджета только в 2016 году на эти цели было выделено более 55 миллионов рублей.

В 107 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, осуществлены капитальный ремонт спортивных залов (кровли, раздевалок, санузлов, инженерных систем электро- и водоснабжения). Прирост учащихся, занимающихся в сельской местности физической культурой и спортом, за три года реализации программы составил более 12 тысяч человек. При этом надо понимать, что школьные спортсооружения на селе становятся центрами физической активности не только для детей, но и для взрослых жителей этих территорий.

По официальным данным, из 446 805 учащихся в Свердловской области порядка 15 процентов (67 768 человек) – это ученики сельских школ, оснащённость которых спортсооружениями традиционно уступает городским. На начало текущего учебного года 714 общеобразовательных организаций нуждались в улучшении занятий физкультурой и спортом, из них 273 (то есть 38 процентов) – это сельские общеобразовательные учреждения.

Планируется, что в 2017 году участие в программе развития спортивной инфраструктуры примут 27 свердловских общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. Ожидается, что из федерального бюджета на эти цели будет выделено 20 миллионов рублей. Итоги реализации программы в 2017 году будут подведены в середине декабря.