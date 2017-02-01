«Дубль» игрока «Уральского трубника» не спас Казахстан от поражения в игре с вице-чемпионами мира

Сюжет Спортивный протокол

Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 31 января

Хоккей с мячом

Чемпионат мира: Бывшие и нынешние уральцы в Сандвикене на ведущих ролях

Группа «А»

Россия - Финляндия - 6:2 (2:0).

Голы: 1:0 Джусоев (Ишкельдин, 24.03), 2:0 Иванушкин (Шардаков, 27.14), 3:0 Шардаков (Иванов, 45.32), 4:0 Миргазов (Ишкельдин, 49.33), 4:1 Ринтаа (Луккарилла, 50.33), 4:2 Ларссон (53.32), 5:2 Шардаков (Ишкельдин, 76.05), 6:2 Ишкельдин (Иванушкин, 88.26).

Швеция - Казахстан - 8:4 (3:2).

Голы: 0:1 Почкунов (Насонов, 5), 0:2 Пивоваров (Жаукенов, 10), 1:2 Нильссон (Хельмюрс, 13), 2:2 Д.Андерссон (Гильям, 22), 3:2 Моссберг (Сэфстрём, 38), 4:2 Эдлунд (Берлин, 47, свободный), 5:2 Д.Андерссон (Эдлунд, 53), 5:3 Почкунов (63), 6:3 Эдлунд (Эрикссон, 66), 7:3 Э.Петтерссон (Хельмюрс, 80), 7:4 Насонов (Вшивков, 81), 8:4 Нильссон (Эдлунд, 82)

*На счету свердловчан в сборной Казахстана 3 очка по системе «гол+пас»: два мяча забил игрок «Уральского трубника» Сергей Почкунов, голевой передачей отметился Артём Вшивков.

Положение команд: Швеция, Россия - по 4 очка, Казахстан, Финляндия - по 0.

Сегодня, 1 февраля, играют Казахстан — Финляндия (20.00 по уральскому времени) и Росия - Швеция (23.00)

Подгруппа «В»:

Германия - Белоруссия - 7:7 (2:5).

Голы: 0:1 К.Савченко (5.27), 1:1 Дунаев (10.49), 2:1 Миронов (Дунаев, 15.19), 2:2 Азаренко (Юсупов, 22.48), 2:3 Артеменко (Юсупов, 28.58), 2:4 Азаренко (Артеменко, 41.38), 2:5 Свиридов (46.12), 3:5 Кузнецов (Кудрин, 54.55), 4:5 Дунаев (Колягин, 77.17), 5:5 Миронов (Колягин, 81.24), 6:5 Дунаев (85.51), 6:6 Артеменко (Юсупов, 93.22), 6:7 Юсупов (Пашнев, 96.20) 7:7 П.Савченко-младший (Миронов, 98.31).

Из семи мячей сборной Германии шесть на счету представителей краснотурьинского «Маяка».

В составе сборной Германии выступают самый возрастной и самый юный участники турнира 60-летний уроженец Краснотурьинска Сергей Нааб и... годящийся ему во внуки 16-летний Пауль Эвальд (уроженец подмосковной Истры).

Другие матчи: Норвегия - США - 8:3,

Положение команд: Норвегия - 4, США - 2, Белоруссия, Германия - по 1.

Бомбардиры (гол+пас): Йенсен (Норвегия) - 8 (7+1), Ишкельдин (Россия) - 7 (1+6) Дунаев (Германия) - 6 (5+1), Шардаков - 6 (3+3)... Иванушкин (оба — Россия) - 4 (3+1)... Колягин, Миронов (оба — Германия) — по 4 (2+2)...

Хоккей: Разрыв между «Автомобилистом» и зоной плей-офф увеличился до восьми очков

Регулярный чемпионат КХЛ

«Торпедо» (НН) - «Спартак» - 5:1, «Йокерит» - «Динамо» (Мн) - 0:3, «Металлург» (Нк) - «Адмирал» - 3:2 Б, «Сибирь» - «Куньлунь» - 1:0, «Авангард» - «Амур» - 2:4, «Нефтехимик» - «Ак Барс»» - 8:2, «Слован» - «Локомотив» - 3:2 Б, «Медвешчак» - «Динамо» - 3:6.

Сегодня «Автомобилист» принимает минское «Динамо».

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Клуб и в во вб пб по п ш о 1. «Металлург» (Магнитогорск) 56 35 1 2 4 2 12 184-125 117 2. «Авангард» (Омск) 55 28 2 4 1 2 18 143-118 99 3. «Ак Барс» (Казань) 56 27 3 6 2 2 16 145-113 103 4. «Трактор» (Челябинск) 56 24 2 1 6 3 20 123-115 87 5. «Салават Юлаев» (Уфа) 56 19 2 4 10 3 18 160-163 82 6. «Барыс» (Астана) 54 23 5 0 1 1 24 140-157 81 7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) 55 23 2 2 3 0 25 128-128 80 8. «Адмирал» (Владивосток) 55 22 2 1 7 0 23 138-138 79 9. «Сибирь» (Новосибирск) 55 19 2 5 2 3 24 122-128 76 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 56 19 1 7 1 0 28 135-145 74 11. «Автомобилист» (Екатеринбург) 54 17 1 5 3 5 23 122-150 71 12 «Амур» (Хабаровск) 55 17 1 3 4 2 28 96-121 65 13. «Лада» (Тольятти) 55 15 1 4 4 2 29 134-163 61 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 54 17 1 2 2 0 32 100-132 59 15. « Металлург» (Новокузнецк) 55 7 0 5 2 2 39 86-179 35

Западная конференция

Клуб и в во вб пб по п ш о 1. СКА (Санкт-Петербург) 55 36 2 5 3 2 7 230-100 127 2. ЦСКА (Москва) 55 37 2 1 7 1 7 161-99 125 3. «Локомотив» (Ярославль) 56 29 1 3 3 3 17 143-118 101 4. «Торпедо» (Нижний Новгород) 55 27 2 5 2 4 15 135-108 101 5. «Динамо» (Москва) 56 26 4 5 5 0 16 155-106 101 6. «Динамо» (Минск) 53 25 3 4 2 2 17 147-130 93 7. «Витязь» (Подольск) 54 23 3 4 3 0 21 140-141 86 8. «Йокерит» (Хельсинки) 55 20 2 3 6 6 18 134-155 82 9. «Сочи» (Сочи) 54 22 2 4 1 1 24 123-128 80 10. «Слован» (Братислава) 56 21 3 3 3 2 24 130-149 80 11. «Медвешчак» (Загреб) 56 19 2 2 2 1 30 122-162 68 12. «Северсталь» (Череповец) 55 17 2 2 4 5 25 122-150 68 13. «Спартак» (Москва) 56 17 1 2 3 2 31 118-155 62 14. «Динамо» (Рига) 55 11 2 6 4 1 31 108-148 54

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Саров» (Саров) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

31 января. Саров. Ледовый дворец «Саров».

«Саров»:Тихомиров; Швалёв - Тесленко, Мищенко - Вилков - Шураков; Швиденко - Тюляпкин, Д.Фахрутдинов - Горошанский - Синелёв; Демаков - Бородин, Веряев - Носков - Горбунов; Церенок - Смолин, Сандер - Дубинин - Коннов.

«Спутник»: Назаров;Чистяков - Серкин, Шакуров - Гасников - И.Иванов; Воропаев - Фомичёв, Жиляков - Курепанов - Щанкин; (3) Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, М.Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.

Голы: 1:0 Коннов (Тесленко, Дубинин, 7.58), 1:1 Гиберт (Курепанов, Жиляков, 58.31), 1:2 Гасников (победный буллит).

Другие матчи: «Ариада-НХ» - «Молот-Прикамье» - 2:1.

«Спутник» набрал в 45 матчах 82 очка и сохраняет за собой пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Завтра, 2 февраля, тагильчане играют в гостях с казанским «Барсом».