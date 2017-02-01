Областная газета
Спорт 1 февраля 2017, 14:16

«Дубль» игрока «Уральского трубника» не спас Казахстан от поражения в игре с вице-чемпионами мира

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Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов



Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 31 января

Хоккей с мячом

Чемпионат мира: Бывшие и нынешние уральцы в Сандвикене на ведущих ролях

Группа «А»

Россия - Финляндия - 6:2 (2:0).

Голы: 1:0 Джусоев (Ишкельдин, 24.03), 2:0 Иванушкин (Шардаков, 27.14), 3:0 Шардаков (Иванов, 45.32), 4:0 Миргазов (Ишкельдин, 49.33), 4:1 Ринтаа (Луккарилла, 50.33), 4:2 Ларссон (53.32), 5:2 Шардаков (Ишкельдин, 76.05), 6:2 Ишкельдин (Иванушкин, 88.26).

Швеция - Казахстан - 8:4 (3:2).

Голы: 0:1 Почкунов (Насонов, 5), 0:2 Пивоваров (Жаукенов, 10), 1:2 Нильссон (Хельмюрс, 13), 2:2 Д.Андерссон (Гильям, 22), 3:2 Моссберг (Сэфстрём, 38), 4:2 Эдлунд (Берлин, 47, свободный), 5:2 Д.Андерссон (Эдлунд, 53), 5:3 Почкунов (63), 6:3 Эдлунд (Эрикссон, 66), 7:3 Э.Петтерссон (Хельмюрс, 80), 7:4 Насонов (Вшивков, 81), 8:4 Нильссон (Эдлунд, 82)

  • *На счету свердловчан в сборной Казахстана 3 очка по системе «гол+пас»: два мяча забил игрок «Уральского трубника» Сергей Почкунов, голевой передачей отметился Артём Вшивков.

Положение команд: Швеция, Россия - по 4 очка, Казахстан, Финляндия - по 0.

Сегодня, 1 февраля, играют Казахстан — Финляндия (20.00 по уральскому времени) и Росия - Швеция (23.00)

Подгруппа «В»:

Германия - Белоруссия - 7:7 (2:5).

Голы: 0:1 К.Савченко (5.27), 1:1 Дунаев (10.49), 2:1 Миронов (Дунаев, 15.19), 2:2 Азаренко (Юсупов, 22.48), 2:3 Артеменко (Юсупов, 28.58), 2:4 Азаренко (Артеменко, 41.38), 2:5 Свиридов (46.12), 3:5 Кузнецов (Кудрин, 54.55), 4:5 Дунаев (Колягин, 77.17), 5:5 Миронов (Колягин, 81.24), 6:5 Дунаев (85.51), 6:6 Артеменко (Юсупов, 93.22), 6:7 Юсупов (Пашнев, 96.20) 7:7 П.Савченко-младший (Миронов, 98.31).

  • Из семи мячей сборной Германии шесть на счету представителей краснотурьинского «Маяка».
  • В составе сборной Германии выступают самый возрастной и самый юный участники турнира 60-летний уроженец Краснотурьинска Сергей Нааб и... годящийся ему во внуки 16-летний Пауль Эвальд (уроженец подмосковной Истры).

Другие матчи: Норвегия - США - 8:3,

Положение команд: Норвегия - 4, США - 2, Белоруссия, Германия - по 1.

Бомбардиры (гол+пас): Йенсен (Норвегия) - 8 (7+1), Ишкельдин (Россия) - 7 (1+6) Дунаев (Германия) - 6 (5+1), Шардаков - 6 (3+3)... Иванушкин (оба — Россия) - 4 (3+1)... Колягин, Миронов (оба — Германия) — по 4 (2+2)...

Хоккей: Разрыв между «Автомобилистом» и зоной плей-офф увеличился до восьми очков

Регулярный чемпионат КХЛ

«Торпедо» (НН) - «Спартак» - 5:1, «Йокерит» - «Динамо» (Мн) - 0:3, «Металлург» (Нк) - «Адмирал» - 3:2 Б, «Сибирь» - «Куньлунь» - 1:0, «Авангард» - «Амур» - 2:4, «Нефтехимик» - «Ак Барс»» - 8:2, «Слован» - «Локомотив» - 3:2 Б, «Медвешчак» - «Динамо» - 3:6.

Сегодня «Автомобилист» принимает минское «Динамо».

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Клуб

и

в

во

вб

пб

по

п

ш

о

1. «Металлург» (Магнитогорск)

56

35

1

2

4

2

12

184-125

117

2. «Авангард» (Омск)

55

28

2

4

1

2

18

143-118

99

3. «Ак Барс» (Казань)

56

27

3

6

2

2

16

145-113

103

4. «Трактор» (Челябинск)

56

24

2

1

6

3

20

123-115

87

5. «Салават Юлаев» (Уфа)

56

19

2

4

10

3

18

160-163

82

6. «Барыс» (Астана)

54

23

5

0

1

1

24

140-157

81

7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

55

23

2

2

3

0

25

128-128

80

8. «Адмирал» (Владивосток)

55

22

2

1

7

0

23

138-138

79

9. «Сибирь» (Новосибирск)

55

19

2

5

2

3

24

122-128

76

10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

56

19

1

7

1

0

28

135-145

74

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

54

17

1

5

3

5

23

122-150

71

12 «Амур» (Хабаровск)

55

17

1

3

4

2

28

96-121

65

13. «Лада» (Тольятти)

55

15

1

4

4

2

29

134-163

61

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

54

17

1

2

2

0

32

100-132

59

15. « Металлург» (Новокузнецк)

55

7

0

5

2

2

39

86-179

35

Западная конференция

Клуб

и

в

во

вб

пб

по

п

ш

о

 1. СКА (Санкт-Петербург)

55

36

2

5

3

2

7

230-100

127

 2. ЦСКА (Москва)

55

37

2

1

7

1

7

161-99

125

 3. «Локомотив» (Ярославль)

56

29

1

3

3

3

17

143-118

101

 4. «Торпедо» (Нижний Новгород)

55

27

2

5

2

4

15

135-108

101

 5. «Динамо» (Москва)

56

26

4

5

5

0

16

155-106

101

 6. «Динамо» (Минск)

53

25

3

4

2

2

17

147-130

93

 7. «Витязь» (Подольск)

54

23

3

4

3

0

21

140-141

86

 8. «Йокерит» (Хельсинки)

55

20

2

3

6

6

18

134-155

82

 9. «Сочи» (Сочи)

54

22

2

4

1

1

24

123-128

80

 10. «Слован» (Братислава)

56

21

3

3

3

2

24

130-149

80

11. «Медвешчак» (Загреб)

56

19

2

2

2

1

30

122-162

68

12. «Северсталь» (Череповец)

55

17

2

2

4

5

25

122-150

68

 13. «Спартак» (Москва)

56

17

1

2

3

2

31

118-155

62

 14. «Динамо» (Рига)

55

11

2

6

4

1

31

108-148

54

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Саров» (Саров) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).

31 января. Саров. Ледовый дворец «Саров».

«Саров»:Тихомиров; Швалёв - Тесленко, Мищенко - Вилков - Шураков; Швиденко - Тюляпкин, Д.Фахрутдинов - Горошанский - Синелёв; Демаков - Бородин, Веряев - Носков - Горбунов; Церенок - Смолин, Сандер - Дубинин - Коннов.

«Спутник»: Назаров;Чистяков - Серкин, Шакуров - Гасников - И.Иванов; Воропаев - Фомичёв, Жиляков - Курепанов - Щанкин; (3) Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, М.Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.

Голы: 1:0 Коннов (Тесленко, Дубинин, 7.58), 1:1 Гиберт (Курепанов, Жиляков, 58.31), 1:2 Гасников (победный буллит).

Другие матчи: «Ариада-НХ» - «Молот-Прикамье» - 2:1.

«Спутник» набрал в 45 матчах 82 очка и сохраняет за собой пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.

Завтра, 2 февраля, тагильчане играют в гостях с казанским «Барсом».

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