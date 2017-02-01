«Дубль» игрока «Уральского трубника» не спас Казахстан от поражения в игре с вице-чемпионами мира

Сюжет
Спортивный протокол
Результаты соревнований с участием свердловских спортсменов
Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 31 января
Хоккей с мячом
Чемпионат мира: Бывшие и нынешние уральцы в Сандвикене на ведущих ролях
Группа «А»
Россия - Финляндия - 6:2 (2:0).
Голы: 1:0 Джусоев (Ишкельдин, 24.03), 2:0 Иванушкин (Шардаков, 27.14), 3:0 Шардаков (Иванов, 45.32), 4:0 Миргазов (Ишкельдин, 49.33), 4:1 Ринтаа (Луккарилла, 50.33), 4:2 Ларссон (53.32), 5:2 Шардаков (Ишкельдин, 76.05), 6:2 Ишкельдин (Иванушкин, 88.26).
Швеция - Казахстан - 8:4 (3:2).
Голы: 0:1 Почкунов (Насонов, 5), 0:2 Пивоваров (Жаукенов, 10), 1:2 Нильссон (Хельмюрс, 13), 2:2 Д.Андерссон (Гильям, 22), 3:2 Моссберг (Сэфстрём, 38), 4:2 Эдлунд (Берлин, 47, свободный), 5:2 Д.Андерссон (Эдлунд, 53), 5:3 Почкунов (63), 6:3 Эдлунд (Эрикссон, 66), 7:3 Э.Петтерссон (Хельмюрс, 80), 7:4 Насонов (Вшивков, 81), 8:4 Нильссон (Эдлунд, 82)
- *На счету свердловчан в сборной Казахстана 3 очка по системе «гол+пас»: два мяча забил игрок «Уральского трубника» Сергей Почкунов, голевой передачей отметился Артём Вшивков.
Положение команд: Швеция, Россия - по 4 очка, Казахстан, Финляндия - по 0.
Сегодня, 1 февраля, играют Казахстан — Финляндия (20.00 по уральскому времени) и Росия - Швеция (23.00)
Подгруппа «В»:
Германия - Белоруссия - 7:7 (2:5).
Голы: 0:1 К.Савченко (5.27), 1:1 Дунаев (10.49), 2:1 Миронов (Дунаев, 15.19), 2:2 Азаренко (Юсупов, 22.48), 2:3 Артеменко (Юсупов, 28.58), 2:4 Азаренко (Артеменко, 41.38), 2:5 Свиридов (46.12), 3:5 Кузнецов (Кудрин, 54.55), 4:5 Дунаев (Колягин, 77.17), 5:5 Миронов (Колягин, 81.24), 6:5 Дунаев (85.51), 6:6 Артеменко (Юсупов, 93.22), 6:7 Юсупов (Пашнев, 96.20) 7:7 П.Савченко-младший (Миронов, 98.31).
- Из семи мячей сборной Германии шесть на счету представителей краснотурьинского «Маяка».
- В составе сборной Германии выступают самый возрастной и самый юный участники турнира 60-летний уроженец Краснотурьинска Сергей Нааб и... годящийся ему во внуки 16-летний Пауль Эвальд (уроженец подмосковной Истры).
Другие матчи: Норвегия - США - 8:3,
Положение команд: Норвегия - 4, США - 2, Белоруссия, Германия - по 1.
Бомбардиры (гол+пас): Йенсен (Норвегия) - 8 (7+1), Ишкельдин (Россия) - 7 (1+6) Дунаев (Германия) - 6 (5+1), Шардаков - 6 (3+3)... Иванушкин (оба — Россия) - 4 (3+1)... Колягин, Миронов (оба — Германия) — по 4 (2+2)...
Хоккей: Разрыв между «Автомобилистом» и зоной плей-офф увеличился до восьми очков
Регулярный чемпионат КХЛ
«Торпедо» (НН) - «Спартак» - 5:1, «Йокерит» - «Динамо» (Мн) - 0:3, «Металлург» (Нк) - «Адмирал» - 3:2 Б, «Сибирь» - «Куньлунь» - 1:0, «Авангард» - «Амур» - 2:4, «Нефтехимик» - «Ак Барс»» - 8:2, «Слован» - «Локомотив» - 3:2 Б, «Медвешчак» - «Динамо» - 3:6.
Сегодня «Автомобилист» принимает минское «Динамо».
Турнирные таблицы
Восточная конференция
Клуб
и
в
во
вб
пб
по
п
ш
о
1. «Металлург» (Магнитогорск)
56
35
1
2
4
2
12
184-125
117
2. «Авангард» (Омск)
55
28
2
4
1
2
18
143-118
99
3. «Ак Барс» (Казань)
56
27
3
6
2
2
16
145-113
103
4. «Трактор» (Челябинск)
56
24
2
1
6
3
20
123-115
87
5. «Салават Юлаев» (Уфа)
56
19
2
4
10
3
18
160-163
82
6. «Барыс» (Астана)
54
23
5
0
1
1
24
140-157
81
7. «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
55
23
2
2
3
0
25
128-128
80
8. «Адмирал» (Владивосток)
55
22
2
1
7
0
23
138-138
79
9. «Сибирь» (Новосибирск)
55
19
2
5
2
3
24
122-128
76
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
56
19
1
7
1
0
28
135-145
74
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
54
17
1
5
3
5
23
122-150
71
12 «Амур» (Хабаровск)
55
17
1
3
4
2
28
96-121
65
13. «Лада» (Тольятти)
55
15
1
4
4
2
29
134-163
61
14. «Югра» (Ханты-Мансийск)
54
17
1
2
2
0
32
100-132
59
15. « Металлург» (Новокузнецк)
55
7
0
5
2
2
39
86-179
35
Западная конференция
Клуб
и
в
во
вб
пб
по
п
ш
о
1. СКА (Санкт-Петербург)
55
36
2
5
3
2
7
230-100
127
2. ЦСКА (Москва)
55
37
2
1
7
1
7
161-99
125
3. «Локомотив» (Ярославль)
56
29
1
3
3
3
17
143-118
101
4. «Торпедо» (Нижний Новгород)
55
27
2
5
2
4
15
135-108
101
5. «Динамо» (Москва)
56
26
4
5
5
0
16
155-106
101
6. «Динамо» (Минск)
53
25
3
4
2
2
17
147-130
93
7. «Витязь» (Подольск)
54
23
3
4
3
0
21
140-141
86
8. «Йокерит» (Хельсинки)
55
20
2
3
6
6
18
134-155
82
9. «Сочи» (Сочи)
54
22
2
4
1
1
24
123-128
80
10. «Слован» (Братислава)
56
21
3
3
3
2
24
130-149
80
11. «Медвешчак» (Загреб)
56
19
2
2
2
1
30
122-162
68
12. «Северсталь» (Череповец)
55
17
2
2
4
5
25
122-150
68
13. «Спартак» (Москва)
56
17
1
2
3
2
31
118-155
62
14. «Динамо» (Рига)
55
11
2
6
4
1
31
108-148
54
Регулярный чемпионат ВХЛ
«Саров» (Саров) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).
31 января. Саров. Ледовый дворец «Саров».
«Саров»:Тихомиров; Швалёв - Тесленко, Мищенко - Вилков - Шураков; Швиденко - Тюляпкин, Д.Фахрутдинов - Горошанский - Синелёв; Демаков - Бородин, Веряев - Носков - Горбунов; Церенок - Смолин, Сандер - Дубинин - Коннов.
«Спутник»: Назаров;Чистяков - Серкин, Шакуров - Гасников - И.Иванов; Воропаев - Фомичёв, Жиляков - Курепанов - Щанкин; (3) Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, М.Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.
Голы: 1:0 Коннов (Тесленко, Дубинин, 7.58), 1:1 Гиберт (Курепанов, Жиляков, 58.31), 1:2 Гасников (победный буллит).
Другие матчи: «Ариада-НХ» - «Молот-Прикамье» - 2:1.
«Спутник» набрал в 45 матчах 82 очка и сохраняет за собой пятое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ.
Завтра, 2 февраля, тагильчане играют в гостях с казанским «Барсом».