Без Ломанова в сборной России нет лидера

Опубликовано в №19 от 01.02.2017

Николай Дураков, «король бенди»,восьмикратный чемпион мира,заслуженный мастер спорта – специально для «ОГ»

Чем сильнее соперник, тем виднее собственные недостатки. Сборная Финляндии (6:2) оказала нашей команде гораздо более серьёзное сопротивление, чем накануне казахстанцы (9:2), и стало очевидно, что в игре российской сборной есть некоторые проблемы. И при этом даже когда финны забили два мяча, было понятно, что у россиян есть солидный запас прочности, который позволит им не упустить победный счёт.

В первую очередь нет в команде такого лидера, каким в последние годы был Сергей Ломанов. Кто без него? Может быть, Артём Бондаренко, наш Алмаз Миргазов – парнишка индивидуально очень техничный, но ему надо поярче открываться для передач партнёров. Нет, к сожалению, сейчас таких атакующих связок, как Эйхвальд – Грибов у нас в свердловском СКА или чуть раньше Маслов – Канарейкин в московском «Динамо». Защиту вроде бы пока серьёзно не проверяли, но ошибочки есть. В играх, когда нет сильного давления соперника, это пока обходится без последствий.

Просто беда у нашей команды с реализацией стандартных положений (сборная России единственная на чемпионате, ни разу в двух турах не забивавшая со «стандартов». – Прим. «ОГ»). Очень много ударов после розыгрышей угловых вообще мимо ворот. Сегодня, когда условия для тренировок стали гораздо более комфортными, чем в наше время, «стандарты» тем более надо отрабатывать так, чтобы уж по крайней мере в створ практически всегда попадать.