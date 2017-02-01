Областная газета
Спорт 1 февраля 2017, 19:04

Без Ломанова в сборной России нет лидера

Николай Дураков

  • Опубликовано в №19 от 01.02.2017

Николай Дураков, «король бенди»,восьмикратный чемпион мира,заслуженный мастер спорта – специально для «ОГ»

Чем сильнее соперник, тем виднее собственные недостатки. Сборная Финляндии (6:2) оказала нашей команде гораздо более серьёзное сопротивление, чем накануне казахстанцы (9:2), и стало очевидно, что в игре российской сборной есть некоторые проблемы. И при этом даже когда финны забили два мяча, было понятно, что у россиян есть солидный запас прочности, который позволит им не упустить победный счёт.

В первую очередь нет в команде такого лидера, каким в последние годы был Сергей Ломанов. Кто без него? Может быть, Артём Бондаренко, наш Алмаз Миргазов – парнишка индивидуально очень техничный, но ему надо поярче открываться для передач партнёров. Нет, к сожалению, сейчас таких атакующих связок, как Эйхвальд – Грибов у нас в свердловском СКА или чуть раньше Маслов – Канарейкин в московском «Динамо». Защиту вроде бы пока серьёзно не проверяли, но ошибочки есть. В играх, когда нет сильного давления соперника, это пока обходится без последствий.

Просто беда у нашей команды с реализацией стандартных положений (сборная России единственная на чемпионате, ни разу в двух турах не забивавшая со «стандартов». – Прим. «ОГ»). Очень много ударов после розыгрышей угловых вообще мимо ворот. Сегодня, когда условия для тренировок стали гораздо более комфортными, чем в наше время, «стандарты» тем более надо отрабатывать так, чтобы уж по крайней мере в створ практически всегда попадать.

Кстати

В составе сборной Германии выступают самый возрастной и самый юный участники турнира – 60-летний уроженец Краснотурьинска Сергей Битков (он не только выходит в основном составе, но уже отметился голевой передачей ) и… годящийся ему во внуки 16-летний Пауль Эвальд, родившийся в подмосковной Истре.

В двух матчах сборная России не забила ни одного «стандарта», но и пропустила всего один раз – пробил оборону нашей команды после розыгрыша углового выступающий за Казахстан первоуралец Артём Вшивков.

Быстрая реклама

Кинокарта Свердловской области

Кинокарта Свердловской области
Рассказываем, какие именно точки на карте области «засветились» на большом экране.

РЕКЛАМА

Авиабилеты Екатеринбург

Отели Екатеринбурга

Новые тарифы Екарты

Новые тарифы Екарты

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (1 февраля)

Зрительный зал Уральского государственного театра эстрады вмещает 650 человек. По своему техническому оснащению это один из совершенных зрительных залов Свердловской области. Фото: teatrestrady-ekb.ru
20 лет назад в Екатеринбурге появился театр, какие раньше были только в столицах