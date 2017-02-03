Областная газета
Спорт 3 февраля 2017, 16:05

Евгений Иванушкин стал вторым в мире, а уже завтра может стать первым

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 2 февраля.

Хоккей с мячом

Чемпионат мира

В Сандвикене день двух состоявшихся рекордов и одного отложенного

Четвертьфинал

Россия - Белоруссия - 17:0 (6:0).

Голы: 1:0 Бондаренко (Иванов, 7.49), 2:0 Иванушкин (Прокопьев, 17.52), 3:0 Иванушкин (Иванов, 19.10), 4:0 Миргазов (Бондаренко, 30.29), 5:0 Миргазов (Булатов, 38.28), 6:0 Бефус (Миргазов, 40.47), 7:0 Антипов (Миргазов, 46.08), 8:0 Бефус (Иванушкин, 53.23), 9:0 Иванушкин (Прокопьев, 56.50), 10:0 Иванушкин (Антипов, 57.52), 11:0 Антипов (Покопьев, 59.27), 12:0 Миргазов (Иванов, 63.09), 13:0 Иванов (67.03), 14:0 Иванушкин (Миргазов, 72.02), 15:0 Иванушкин (Бондаренко, 74.32), 16:0 Иванов (Антипов, 76.53), 17:0 Миргазов (80.37).

  • Самыми результативными игроками этого матча стали двое уральцев, набравших по системе «гол+пас» по 7 очков - Евгений Иванушкин (6+1) и Алмаз Миргазов (4+3).
  • Первые голы за сборную России на чемпионатах мира забил краснотурьинец Александр Антипов.
  • Евгений Иванушкин забил свой 153-й мяч на чемпионатах мира, обошёл в списке лучших снайперов всех времён и народов Сергея Ломанова-младшего (149 мячей) и всего на один мяч отстаёт от лидера - Сергея Обухова. При этом Иванушкин сыграл за сборную на два матча меньше, чем Обухов.
  • Впервые сборная Белоруссии не смогла забить сборной России.

Евгений Иванушкин, хоккей с мячом, чемпионат мира по хоккею с мячом, бенди

Уже в субботу краснотурьинец Евгений Иванушкин может стать лучшим снайпером за всю историю чемпионатов мира по хоккею с мячом. Для этого ему достаточно забить два мяча в полуфинальном матче с Финляндией. Фото: vk.com

Швеция - Германия - 34:6 (17:2).

  • У шведов по шесть мячей забили сразу трое - Патрик Нильссон, Кристоффер Эдлунд и Даниэль Андерссон.
  • По системе «гол+пас» самыми результативными стали Даниэль Андерссон - 12 (6+6) и Йонас Лёфстедт - 10 (2+8).
  • Пять из шести мячей сборной Германии на счету представителей краснотурьинского «Маяка». Александр Кузнецов набрал 4 очка по ситеме «гол+пас» (3+1), Михаил Дунаев - 2 (1+1), Александр Колягин - 2 (0+2), Фёдор Миронов - 1 (1+0). Ещё один гол на счету Пауля Савченко - воспитанника казахстанского Уральска, проживающего ныне в Германии. В сборной играет и его отец - второй вратарь команды 45-летний Павел Савченко.
  • Матч стал дважды рекордным - сборная Швеции установила командный рекорд результативности в одном матче, а в «соавторстве с немцами» сыграли самый результативный матч в истории мировых чемпионатов.

Казахстан - Норвегия - 4:5 д.в. (4:0, 0:4, 0:1).

  • Единственный матч четвертьфинала, имевший реальную интригу, сполна оправдал ожидания увлекательнейшим сюжетом. Сборная Казахстана в первом тайме забила четыре мяча в ворота первой команды подгруппы «В», причём два из них на счету игрока «Уральского трубника» Сергея Почкунова. Но после перерыва норвежцы совершили настоящий спортивный подвиг — сравняли счёт и в дополнительное время вырвали победу.
  • Сборная Норвегии сыграет в полуфинале чемпионата мира впервые с 1999 года.
  • Сборная Казахстана второй год подряд осталась без медалей (на предыдущем чемпионате в игре за бронзу она проиграла не попавшим в финал шведам).

Финляндия - США - 15:1 (8:1)

Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом выходной, а в субботу состоятся четыре матча: за 7-е место. Германия - Белоруссия, за 5-е место. Полуфиналы: Швеция - Норвегия, Россия - Финляндия (начало трансляции на канале Матч-ТВ в 22.55).

Хоккей: Шансы «Автомобилиста» на место в восьмёрке все призрачнее

Регулярный чемпионат КХЛ

«Металлург» (Нк) - «Амур» - 0:1, «Сибирь» - «Адмирал» - 5:1, «Авангард» - «Куньлунь» - 3:1, «Лада» - «Ак Барс» - 4:0, «Слован» - «Динамо» (М) - 1:2, «Медвешчак» - «Локомотив» - 4:7.

Сегодня, 3 февраля, «Автомобилист» принимает на домашней площадке рижское «Динамо» (КРК «Уралец», 19.00).

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

 1. «Металлург» (Магнитогорск)

57

36

1

2

4

2

12

190-129

120

 2. «Авангард» (Омск)

56

29

2

4

1

2

18

146-119

102

 3. «Ак Барс» (Казань)

57

27

3

6

2

2

17

145-117

103

 4. «Трактор» (Челябинск)

57

25

2

1

6

3

20

127-118

90

 5. «Салават Юлаев» (Уфа)

57

19

2

4

10

3

19

161-166

82

 6. «Барыс» (Астана)

55

23

5

0

1

1

25

140-159

81

 7. «Куньлунь» (Пекин)

56

23

2

2

3

0

26

129-131

80

 8. «Адмирал» (Владивосток)

56

22

2

1

7

0

24

139-143

79

 9. «Сибирь» (Новосибирск)

56

20

2

5

2

3

24

127-129

79

 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

56

19

1

7

1

0

28

135-145

74

 11. «Автомобилист» (Еккатеринбург)

55

17

1

5

3

5

24

124-153

71

 12. «Амур» (Хабаровск)

56

18

1

3

4

2

28

97-121

68

 13. «Лада» (Тольятти)

56

16

1

4

4

2

29

138-163

64

 14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

55

18

1

2

2

0

32

102-133

62

 15. «Металлург" (Новокузнецк

56

7

0

5

2

2

40

86-180

35

Западная конференция

Клуб

И

В

ВО

ВБ 

ПБ

ПО

П

Ш

О

 1. СКА (Санкт-Петербург)

56

37

2

5

3

2

7

233-101

130

 2. ЦСКА (Москва)

56

37

2

1

7

1

8

164-103

125

 3. «Локомотив» (Ярославль)

57

30

1

3

3

3

17

150-122

104

 4. «Динамо» (Москва)

57

27

4

5

5

0

16

157-107

104

 5. «Торпедо» (Н.Новгород)

56

27

2

5

3

4

15

136-110

102

 6. «Динамо» (Минск)

54

26

3

4

2

2

17

150-132

96

 7. «Витязь» (Подольск)

54

23

3

4

3

0

21

140-141

86

 8. «Йокерит» (Хельсинки)

56

21

2

3

6

6

18

136-155

85

9. «Сочи» (Сочи)

55

22

2

5

1

1

24

125-129

82

 10. «Слован» (Братислава)

57

21

3

3

3

2

25

131-151

80

 11. «Медвешчак»

57

19

2

2

2

1

31

126-169

68

 12. «Северсталь»

56

17

2

2

4

5

26

126-156

68

 13. «Спартак»

56

17

1

2

3

2

31

118-155

62

 14. «Динамо» (Рига)

56

11

2

6

4

1

32

109-150

54

Снайперы: Мозякин («Металлург») - 44 шайб, Доус («Барыс») - 35, Ковальчук (СКА) - 29... Гареев - 18... Тичар - 13... Коукал, Торченюк (все - «Автомобилист) - 10...

Ассистенты: Ли («Меаллург» Мг), Шипачёв - по 47 передач, Ковальчук, Гусев (все - СКА) - по 44... Торченюк - 15, Симаков - 13... Михнов (все - «Автомбилист») - 12...

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) - 81 (44+37), Ковальчук - 73 (29+44), Шипачёв (оба - СКА) - 71 (24+47)... Гареев - 28 (18+10)... Торченюк - 25 (10+15)... Тичар - 20 (13+7)... Коукал (все - «Автомобилист») - 20 (10+10)...

За три недели до конца регулярного чемпионата «Спутник» уже гарантированно в плей-офф

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Барс» (Казань) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

2 февраля. Казань. «Татнефть-Арена».

«Барс»: Перевозчиков, Кунгурцев - Чистяков, Шакуров -Гасников - И.Иванов, Воропаев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин, Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин, Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.

«Спутник»: Сидоров, Железнов - Пайгин, Захаров - Протапович - Чирва, Марин - Лучевников, Баранов - Васильев - Бойко, Цуканов - Халиков, Таратунин - Виноградов - Савельев.

Голы: 0:1 Гасников (Шакуров, 24.39), 1:1 Пайгин (44.39), 1:2 Курепанов (46.46), 1:3 Шакуров (Кунгурцев, Гасников, 48.38).

  • Благодаря победе в Казани «Спутник» не только поднялся на четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ, но и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф.
  • Первой голевой передачей в ВХЛ отметился 20-летний защитник Егор Кунгурцев, перешедший в «Спутник» две недели назад из команды МХЛ «Тюменский легион».

Другие матчи: «Нефтяник» - «Молот-Прикамье» - 3:1, «Ариада-НХ» - «Ижсталь» - 1:4, «Саров» - «Торос» - 1:5.

  • В субботу, 4 февраля, «Спутник» играет в гостях с альметьевским «Нефтяником».

Турнирая таблица

Клуб

И

В

ВО

ВБ

ПО

ПБ

П

Ш

О

1. «СКА-Нева» (Сакт-Петербург)

45

27

2

5

0

1

10

140-83

96

2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

44

25

1

3

7

4

4

141-88

94

3. «Сарыарка» (Караганда)

44

26

1

3

2

2

10

116-62

90

4. «Спутник» (Нижний Тагил)

46

20

3

6

5

2

10

125-99

85

5. ТХК (Тверь)

46

23

3

2

4

0

14

127-105

83

6. «Сокол» (Красноярск)

44

20

1

7

2

1

13

99-88

79

7. «Торос» (Нефтекамск)

44

23

2

1

1

2

15

131-101

78

8. «Зауралье» (Курган)

45

22

0

3

3

3

14

107-94

78

9. «Динамо" (Балашиха)

43

22

3

1

1

0

16

128-101

75

10. «Звезда» (Чехов)

45

18

4

3

3

4

13

117-108

75

11 «Ермак» (Ангрск)

44

16

6

3

4

3

12

100-90

73

12. «Нефтяник» (Альметьевск)

43

20

3

2

1

2

15

102-89

73

13. «Рубин» (Тюмень)

45

18

4

3

3

0

17

115-105

71

14. «Челмет» (Челябинск)

47

17

2

5

3

1

19

126-136

69

15. «Рязань» (Рязань)

44

18

1

2

5

2

16

108-98

67

16. «Дизель» (Ярославль)

44

19

0

1

3

4

17

108-114

66

17. «Молот-Прикамье» (Пермь)

46

15

3

5

2

2

19

124-120

65

18. «Динамо» (Санкт-Петербург)

43

16

2

3

3

3

16

95-96

64

19. «Ижсталь» (Ижевск)

44

17

3

2

2

1

19

98-112

64

20. «Саров» (Саров)

45

17

0

2

6

0

20

93-103

61

21. «Южный Урал» (Орск)

47

13

1

2

6

3

22

90-116

54

22. «Барс» (Казань)

43

13

0

3

3

2

22

79-111

50

23. «Химик» (Воскресенск)

45

8

3

5

1

2

26

73-114

43

24. «Ариада-НХ» (Волжск)

45

10

0

2

5

1

27

91-163

40

25. «Буран» (Воронеж)

43

7

0

0

1

3

32

81-169

25

26. «Кристалл» (Саратов)

44

5

0

2

0

0

37

48-97

19

Снайперы: Ломако («Сарыарка») - 22 шайбы, Гордеев («Торос») - 18, Карлин («СКА-Нева»), Тридчиков («Челмет») - по 16... Князев («Спутник»/«Сокол») - 15... Жиляков («Спутник») - 12...

Ассистенты: Голованов («Торос») - 25 передач, Алексеев («Динамо» Бшх), Белухин («Торпедо» У-К), Рычагов («СКА-Нева») - по 23... Мокин - 18... Жиляков (оба - «Спутник») - 16...

Бомбардиры (гол+пас): Голованов - 41 (16+25), Гордеев (оба - «Торос») - 39 (18+21), Сарваров («Сарыарка») - 35 (14+21)... Жиляков - 28 (12+16)... Мокин (оба - «Спутник») - 26 (8+18)  

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