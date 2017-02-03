Евгений Иванушкин стал вторым в мире, а уже завтра может стать первым

Результаты матчей в турнирах с участием команд Свердловской области, сыгранных 2 февраля.

Хоккей с мячом

Чемпионат мира

В Сандвикене день двух состоявшихся рекордов и одного отложенного

Четвертьфинал

Россия - Белоруссия - 17:0 (6:0).

Голы: 1:0 Бондаренко (Иванов, 7.49), 2:0 Иванушкин (Прокопьев, 17.52), 3:0 Иванушкин (Иванов, 19.10), 4:0 Миргазов (Бондаренко, 30.29), 5:0 Миргазов (Булатов, 38.28), 6:0 Бефус (Миргазов, 40.47), 7:0 Антипов (Миргазов, 46.08), 8:0 Бефус (Иванушкин, 53.23), 9:0 Иванушкин (Прокопьев, 56.50), 10:0 Иванушкин (Антипов, 57.52), 11:0 Антипов (Покопьев, 59.27), 12:0 Миргазов (Иванов, 63.09), 13:0 Иванов (67.03), 14:0 Иванушкин (Миргазов, 72.02), 15:0 Иванушкин (Бондаренко, 74.32), 16:0 Иванов (Антипов, 76.53), 17:0 Миргазов (80.37).

Самыми результативными игроками этого матча стали двое уральцев, набравших по системе «гол+пас» по 7 очков - Евгений Иванушкин (6+1) и Алмаз Миргазов (4+3).

Первые голы за сборную России на чемпионатах мира забил краснотурьинец Александр Антипов.

Евгений Иванушкин забил свой 153-й мяч на чемпионатах мира, обошёл в списке лучших снайперов всех времён и народов Сергея Ломанова-младшего (149 мячей) и всего на один мяч отстаёт от лидера - Сергея Обухова. При этом Иванушкин сыграл за сборную на два матча меньше, чем Обухов.

Впервые сборная Белоруссии не смогла забить сборной России.

Уже в субботу краснотурьинец Евгений Иванушкин может стать лучшим снайпером за всю историю чемпионатов мира по хоккею с мячом. Для этого ему достаточно забить два мяча в полуфинальном матче с Финляндией. Фото: vk.com

Швеция - Германия - 34:6 (17:2).

У шведов по шесть мячей забили сразу трое - Патрик Нильссон, Кристоффер Эдлунд и Даниэль Андерссон.

По системе «гол+пас» самыми результативными стали Даниэль Андерссон - 12 (6+6) и Йонас Лёфстедт - 10 (2+8).

Пять из шести мячей сборной Германии на счету представителей краснотурьинского «Маяка». Александр Кузнецов набрал 4 очка по ситеме «гол+пас» (3+1), Михаил Дунаев - 2 (1+1), Александр Колягин - 2 (0+2), Фёдор Миронов - 1 (1+0). Ещё один гол на счету Пауля Савченко - воспитанника казахстанского Уральска, проживающего ныне в Германии. В сборной играет и его отец - второй вратарь команды 45-летний Павел Савченко.

Матч стал дважды рекордным - сборная Швеции установила командный рекорд результативности в одном матче, а в «соавторстве с немцами» сыграли самый результативный матч в истории мировых чемпионатов.

Казахстан - Норвегия - 4:5 д.в. (4:0, 0:4, 0:1).

Единственный матч четвертьфинала, имевший реальную интригу, сполна оправдал ожидания увлекательнейшим сюжетом. Сборная Казахстана в первом тайме забила четыре мяча в ворота первой команды подгруппы «В», причём два из них на счету игрока «Уральского трубника» Сергея Почкунова. Но после перерыва норвежцы совершили настоящий спортивный подвиг — сравняли счёт и в дополнительное время вырвали победу.

Сборная Норвегии сыграет в полуфинале чемпионата мира впервые с 1999 года.

Сборная Казахстана второй год подряд осталась без медалей (на предыдущем чемпионате в игре за бронзу она проиграла не попавшим в финал шведам).

Финляндия - США - 15:1 (8:1)

Сегодня на чемпионате мира по хоккею с мячом выходной, а в субботу состоятся четыре матча: за 7-е место. Германия - Белоруссия, за 5-е место. Полуфиналы: Швеция - Норвегия, Россия - Финляндия (начало трансляции на канале Матч-ТВ в 22.55).

Хоккей: Шансы «Автомобилиста» на место в восьмёрке все призрачнее

Регулярный чемпионат КХЛ

«Металлург» (Нк) - «Амур» - 0:1, «Сибирь» - «Адмирал» - 5:1, «Авангард» - «Куньлунь» - 3:1, «Лада» - «Ак Барс» - 4:0, «Слован» - «Динамо» (М) - 1:2, «Медвешчак» - «Локомотив» - 4:7.

Сегодня, 3 февраля, «Автомобилист» принимает на домашней площадке рижское «Динамо» (КРК «Уралец», 19.00).

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. «Металлург» (Магнитогорск) 57 36 1 2 4 2 12 190-129 120 2. «Авангард» (Омск) 56 29 2 4 1 2 18 146-119 102 3. «Ак Барс» (Казань) 57 27 3 6 2 2 17 145-117 103 4. «Трактор» (Челябинск) 57 25 2 1 6 3 20 127-118 90 5. «Салават Юлаев» (Уфа) 57 19 2 4 10 3 19 161-166 82 6. «Барыс» (Астана) 55 23 5 0 1 1 25 140-159 81 7. «Куньлунь» (Пекин) 56 23 2 2 3 0 26 129-131 80 8. «Адмирал» (Владивосток) 56 22 2 1 7 0 24 139-143 79 9. «Сибирь» (Новосибирск) 56 20 2 5 2 3 24 127-129 79 10. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 56 19 1 7 1 0 28 135-145 74 11. «Автомобилист» (Еккатеринбург) 55 17 1 5 3 5 24 124-153 71 12. «Амур» (Хабаровск) 56 18 1 3 4 2 28 97-121 68 13. «Лада» (Тольятти) 56 16 1 4 4 2 29 138-163 64 14. «Югра» (Ханты-Мансийск) 55 18 1 2 2 0 32 102-133 62 15. «Металлург" (Новокузнецк 56 7 0 5 2 2 40 86-180 35

Западная конференция

Клуб И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. СКА (Санкт-Петербург) 56 37 2 5 3 2 7 233-101 130 2. ЦСКА (Москва) 56 37 2 1 7 1 8 164-103 125 3. «Локомотив» (Ярославль) 57 30 1 3 3 3 17 150-122 104 4. «Динамо» (Москва) 57 27 4 5 5 0 16 157-107 104 5. «Торпедо» (Н.Новгород) 56 27 2 5 3 4 15 136-110 102 6. «Динамо» (Минск) 54 26 3 4 2 2 17 150-132 96 7. «Витязь» (Подольск) 54 23 3 4 3 0 21 140-141 86 8. «Йокерит» (Хельсинки) 56 21 2 3 6 6 18 136-155 85 9. «Сочи» (Сочи) 55 22 2 5 1 1 24 125-129 82 10. «Слован» (Братислава) 57 21 3 3 3 2 25 131-151 80 11. «Медвешчак» 57 19 2 2 2 1 31 126-169 68 12. «Северсталь» 56 17 2 2 4 5 26 126-156 68 13. «Спартак» 56 17 1 2 3 2 31 118-155 62 14. «Динамо» (Рига) 56 11 2 6 4 1 32 109-150 54

Снайперы: Мозякин («Металлург») - 44 шайб, Доус («Барыс») - 35, Ковальчук (СКА) - 29... Гареев - 18... Тичар - 13... Коукал, Торченюк (все - «Автомобилист) - 10...

Ассистенты: Ли («Меаллург» Мг), Шипачёв - по 47 передач, Ковальчук, Гусев (все - СКА) - по 44... Торченюк - 15, Симаков - 13... Михнов (все - «Автомбилист») - 12...

Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) - 81 (44+37), Ковальчук - 73 (29+44), Шипачёв (оба - СКА) - 71 (24+47)... Гареев - 28 (18+10)... Торченюк - 25 (10+15)... Тичар - 20 (13+7)... Коукал (все - «Автомобилист») - 20 (10+10)...

За три недели до конца регулярного чемпионата «Спутник» уже гарантированно в плей-офф

Регулярный чемпионат ВХЛ

«Барс» (Казань) - «Спутник» (Нижний Тагил) - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

2 февраля. Казань. «Татнефть-Арена».

«Барс»: Перевозчиков, Кунгурцев - Чистяков, Шакуров -Гасников - И.Иванов, Воропаев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин, Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин, Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.

«Спутник»: Сидоров, Железнов - Пайгин, Захаров - Протапович - Чирва, Марин - Лучевников, Баранов - Васильев - Бойко, Цуканов - Халиков, Таратунин - Виноградов - Савельев.

Голы: 0:1 Гасников (Шакуров, 24.39), 1:1 Пайгин (44.39), 1:2 Курепанов (46.46), 1:3 Шакуров (Кунгурцев, Гасников, 48.38).

Благодаря победе в Казани «Спутник» не только поднялся на четвёртое место в турнирной таблице регулярного чемпионата ВХЛ, но и досрочно гарантировал себе участие в плей-офф.

Первой голевой передачей в ВХЛ отметился 20-летний защитник Егор Кунгурцев, перешедший в «Спутник» две недели назад из команды МХЛ «Тюменский легион».

Другие матчи: «Нефтяник» - «Молот-Прикамье» - 3:1, «Ариада-НХ» - «Ижсталь» - 1:4, «Саров» - «Торос» - 1:5.

В субботу, 4 февраля, «Спутник» играет в гостях с альметьевским «Нефтяником».

Турнирая таблица

Клуб И В ВО ВБ ПО ПБ П Ш О 1. «СКА-Нева» (Сакт-Петербург) 45 27 2 5 0 1 10 140-83 96 2. «Торпедо» (Усть-Каменогорск) 44 25 1 3 7 4 4 141-88 94 3. «Сарыарка» (Караганда) 44 26 1 3 2 2 10 116-62 90 4. «Спутник» (Нижний Тагил) 46 20 3 6 5 2 10 125-99 85 5. ТХК (Тверь) 46 23 3 2 4 0 14 127-105 83 6. «Сокол» (Красноярск) 44 20 1 7 2 1 13 99-88 79 7. «Торос» (Нефтекамск) 44 23 2 1 1 2 15 131-101 78 8. «Зауралье» (Курган) 45 22 0 3 3 3 14 107-94 78 9. «Динамо" (Балашиха) 43 22 3 1 1 0 16 128-101 75 10. «Звезда» (Чехов) 45 18 4 3 3 4 13 117-108 75 11 «Ермак» (Ангрск) 44 16 6 3 4 3 12 100-90 73 12. «Нефтяник» (Альметьевск) 43 20 3 2 1 2 15 102-89 73 13. «Рубин» (Тюмень) 45 18 4 3 3 0 17 115-105 71 14. «Челмет» (Челябинск) 47 17 2 5 3 1 19 126-136 69 15. «Рязань» (Рязань) 44 18 1 2 5 2 16 108-98 67 16. «Дизель» (Ярославль) 44 19 0 1 3 4 17 108-114 66 17. «Молот-Прикамье» (Пермь) 46 15 3 5 2 2 19 124-120 65 18. «Динамо» (Санкт-Петербург) 43 16 2 3 3 3 16 95-96 64 19. «Ижсталь» (Ижевск) 44 17 3 2 2 1 19 98-112 64 20. «Саров» (Саров) 45 17 0 2 6 0 20 93-103 61 21. «Южный Урал» (Орск) 47 13 1 2 6 3 22 90-116 54 22. «Барс» (Казань) 43 13 0 3 3 2 22 79-111 50 23. «Химик» (Воскресенск) 45 8 3 5 1 2 26 73-114 43 24. «Ариада-НХ» (Волжск) 45 10 0 2 5 1 27 91-163 40 25. «Буран» (Воронеж) 43 7 0 0 1 3 32 81-169 25 26. «Кристалл» (Саратов) 44 5 0 2 0 0 37 48-97 19

Снайперы: Ломако («Сарыарка») - 22 шайбы, Гордеев («Торос») - 18, Карлин («СКА-Нева»), Тридчиков («Челмет») - по 16... Князев («Спутник»/«Сокол») - 15... Жиляков («Спутник») - 12...

Ассистенты: Голованов («Торос») - 25 передач, Алексеев («Динамо» Бшх), Белухин («Торпедо» У-К), Рычагов («СКА-Нева») - по 23... Мокин - 18... Жиляков (оба - «Спутник») - 16...

Бомбардиры (гол+пас): Голованов - 41 (16+25), Гордеев (оба - «Торос») - 39 (18+21), Сарваров («Сарыарка») - 35 (14+21)... Жиляков - 28 (12+16)... Мокин (оба - «Спутник») - 26 (8+18)