Ревдинец выиграл первое золото экстремальных игр

Семён Федотов не успел подарить своей партнёрше на память матрёшку, но сувенир и русскую шоколадку от ревдинца Джейми всё-таки получила. Фото: vk.com

Опубликовано в №21 от 04.02.2017

Ревдинский сноубордист Семён Федотов завоевал золотую медаль на Всемирных зимних экстремальных играх X-Games 2017. Соревнования проходили в США.

X-Games являются главными стартами в мире экстремального спорта, любителями экстрима они приравниваются к Олимпиаде. Россиян приглашают на соревнования очень редко: не сильны мы в этих видах спорта. И победа Семёна становится от этого ещё ценнее.

Федотов завоевал золото в дисциплине «объединённый слалом» Специальной Олимпиады, где спортсмены выступают парами. В дуэт объединяют одного топ-спортсмена и одного участника Специальных Олимпиад.

Надо сказать, что Семёну очень повезло с партнёршей. Ею стала американская сноу­бордистка Джейми Андерсон, первая олимпийская чемпионка в слоупстайле. Но Федотов вовсе не потерялся на её фоне: ревдинский сноубордист не только показал лучшее время на соревнованиях, но и установил рекорд трассы, преодолев её за 33,8 секунды. Отметим, что это первое золото России в X-Games.

А для воспитанника «Ревдинской коррекционной школы» этот успех далеко не первый в карьере: Семён является лидером команды Свердловской области по сноуборду по программе Специальной Олимпиады, а в 2009 году Федотов стал чемпионом Всемирных зимних Специальных Олимпийских игр.