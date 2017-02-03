В Екатеринбург с рабочим визитом прилетел зампредседателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко. Экс-министр спорта РФ оценил состояние Центрального стадиона и других спортивных объектов. Фото: Павел Ворожцов

Опубликовано в №21 от 04.02.2017

В пятницу 3 февраля в Екатеринбург с рабочим визитом прилетел заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко. Он оценил состояние всех будущих объектов ЧМ-2018 в столице Урала.

«Идём с опережением графика»

Первым делом Виталий Мутко отправился на Центральный стадион, который в дни чемпионата мира по футболу будет называться «Екатеринбург-Арена». Это вполне логично, ведь именно стадион на Репина будет принимать четыре матча главного футбольного события. Вопросов к стройке у Виталия Мутко не возникло.

– «Екатеринбург-Ареной» я удовлетворён, никаких замечаний нет. С нами были представители контролирующих служб, сегодня очень высокая культура производства на объекте, график опережаем. По сути, на сегодня установлена кровля стадиона, закрыт контур, все инженерные системы заведены на стадион. Идёт отделка внутри, бетонные работы завершены. В целом, я уверен, что в мае будем выходить на засеивание газона, всё идет по графику. Не хочу забегать вперёд, но если всё будет так продолжаться, то сдадим объект с опережением графика, – отметил Мутко.

Кстати, Екатеринбург – единственный город, принимающий ЧМ-2018, который не превысил заявленную смету. Да ещё и стройка с опережением графика идёт. Санкт-Петербург молча завидует…

«Я не умею читать мысли»

Также вице-премьер посетил «СКБ-Банк Арену» – стадион, который служит домашней ареной «Уралу», а в дни чемпионата мира будет тренировочной базой одной из команд-участниц. Кстати, этот стадион является первым сданным в эксплуатацию объектом ЧМ-2018. Экскурсию по подтрибунным помещениям и полю Виталию Мутко проводил президент «Урала» Григорий Иванов: кто лучше него может показать эту арену?

Надо сказать, что вице-премьер был в приподнятом настроении, даже когда обсуждались какие-то серьёзные вопросы.

– Хотим ещё общежитие здесь для футбольной академии построить, чтобы ребятам было удобно, – сказал Григорий Иванов.

– Ну, заявляйте, где проект? – спросил Виталий Мутко.

– Проект есть, всё есть.

– Где? В твоей голове? Я не умею читать мысли (смеётся).

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, губернатор Евгений Куйвашев и президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов, осматривая объекты к чемпионату мира, были в приподнятом настроении Фото: Павел Ворожцов

Футбольный мастер-класс от вице-премьера

Ещё одним объектом экскурсии был многострадальный футбольный манеж «Урал». Он был построен именно по инициативе Виталия Мутко и прославился тем, что многие команды РФПЛ отказывались играть в нём выездные матчи.

– В своё время мы приняли решение построить его, и, я думаю, что решение было правильное. Где бы сейчас тренировались эти ребята? В этом году мы должны построить такой же манеж в Саранске, Красноярске. Для меня это очень странно, что мы идём на поводу у мнения каких-то клубов и не проводим здесь матчи премьер-лиги. Требования у всех одинаковые. Сборная России приезжает в Андорру, там всего 500 мест. И ничего, играют. Есть минимальный предел в премьер-лиге – 3 000 мест. Значит, в манеже можно и нужно играть. В таких ведь погодных условиях невозможно играть. Либо в манеже, либо переносить матчи в южную часть России, по-другому никак, – отметил Виталий Мутко.

Во то время, как вице-премьер осматривал манеж, юные футболисты «Урала» проводили там свою тренировку. Виталий Мутко пообщался с молодыми талантами и даже продемонстрировал свою технику, устроив перепасовку с одним из воспитанников «шмелей».

Евгений Куйвашев сыграл с Виталием Мутко в футбол в манеже Уральской футбольной акадении