Николай Дураков: «Фаворит в финале чемпионата мира - Швеция, но и у России есть шанс»

Краснотурьинцу Евгению Иванушкину (№88) забить в полуфинале не удалось. Ждём голов земляка в финале со шведами. Фото: vk.com

В полуфинальной игре со сборной Финляндии я всё-таки в первую очередь отметил бы положительные тенденции. В отдельных эпизодах играли на хорошей скорости, атаковали уже большими силами. Удачно сыграл капитан команды Алан Джусоев, что, впрочем не удивительно, поскольку он нынче играет за «Сандвикен», и местная «Йоранссон-Арена» ему хорошо знакома. Очень важные голы забил Юрий Шардаков, особенно шестой, когда соперник сократил отставание до минимума.

Я считаю, что сборная России вообще на голову была сильнее финнов, которые в первом тайме играли очень слабо. По-моему от силы один угловой они подали до перерыва, а это показатель того, что команда не очень активна в атаке. Мне кажется, что даже у Казахстана в игре с нашей сборной было больше голевых моментов.

Не сказать, что игроки сборной Финляндии не были активны, но получается, что мастерства не хватало. Защищались они хорошо – довольно жёстко, но в пределах правил. А вот в атаке кроме Джими Хейнонена и выделить больше некого. В основном у них вся тактика сводилась к забросам к нашим воротам, где за мяч боролись два игрочка.

Если финны сыграли в основном от обороны, то наша команда искала свою удачу в нападении. Играли более коллективно, более размашисто в атаке. Нередко четыре-пять человек занимали активную позицию, атаковали краями, заработали много угловых. Вот только реализация моментов подводила – мало забили с игры. Зато наконец-то забили с угловых – один непосредственно после подачи с угла и два с добивания.

Выскажу, может быть, парадоксальную мысль – несмотря на то, что в группе выиграли у сборной Финляндии с большей разницей в счёте (6:2), полуфинальная игра в исполнении сборной России мне понравилась больше.

Что касается финальной игры со шведами, то, честно говоря, надежды мало. У скандинавов команда более сбалансированная, поэтому вероятность их победы всё-таки более предпочтительная. Но если в финале наша сборная сыграет также как в полуфинале, а лучше ещё немного прибавит, то надежда на успех есть.