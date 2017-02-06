В русском хоккее нет харакири

Перед нынешним турниром у шведов было одиннадцать победных чемпионатов мира, а у сборной России - десять. Вырвав победу на последних секундах, сборная Швеции завоевала двенадцатое золото. Фото: vk.com

Сборная России по хоккею с мячом проиграла финальный матч чемпионата мира извечным конкурентам шведам, пропустив уже в добавленное ко второму тайму время, и после четырёх чемпионств подряд довольствовалась серебряными медалями.

В большинстве видов спорта второе место на чемпионате мира было бы расценено как несомненный успех. Но только не в хоккее с мячом, где для нашей сборной всегда была одна простая шкала оценок – успех (1-е место), провал (2-е) и полный провал (3-е). К слову, низший балл наша сборная получала лишь дважды за 60 лет, что проводятся чемпионаты мира – в 1987 и 2004 годах.

В официальном протоколе матча значится, что «золотой» гол шведы забили на 88-й минуте, но все, кто смотрел прямую трансляцию из Сандвикена, конечно же, видели, что Адам Гильям поражал ворота Романа Черных, когда стрелка секундомера отсчитывала уже 91-ю минуту «грязного» времени». Так что играть оставалось считанные секунды, исправить за которые было уже ничего невозможно. А ведь за несколько минут до этого счёт был 3:2, и победа была на расстоянии вытянутой руки.

Проиграла сборная, по мнению многих экспертов, из-за того, что после удачного первого тайма после перерыва начала играть от обороны. А может быть, и ещё раньше: когда было решено отказаться от вызова в сборную её лучшего игрока – Сергея Ломанова. Кто хоть сколько-нибудь интересуется хоккеем с мячом, знает всю подоплёку этого решения, потому повторяться не будем. Да, формирование состава – это целиком и полностью прерогатива главного тренера сборной. Но если он считает, что может обойтись без лучшего игрока мира, то берёт на себя ответственность за результат. Будь это не русский, а японский хоккей, то президент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник и главный тренер сборной Сергей Мяус сразу после финального свистка сделали бы себе харакири прямо на «Йоранссон-Арене». Вместо этого мы услышали попурри на тему популярной некогда песни Леонида Утёсова «Всё хорошо, прекрасная маркиза».

На бомбардирском Олимпе двоевластие В полуфинальном матче со сборной Финляндии воспитанник краснотурьинского «Маяка» Евгений Иванушкин забил 154-й мяч на чемпионатах мира и сравнялся с рекордсменом - Сергеем Обуховым, завершившим карьеру в сборной в 2010 году. Выйти в единоличные лидеры ни в полуфинале, ни в финальной игре со шведами Иванушкину не удалось, так что на бомбардирском Олимпе на год установилось двоевластие. Причём и Обухов, и Иванушкин сыграли за национальную команду одинаковое количество матчей - по 75. Хотелось бы, чтобы на чемпионате мира в Хабаровске в гонку бомбардиров включился бы и Сергей Ломанов, который по известным причинам нынче в чемпионате мира не участвовал (на его счету сейчас 150 мячей). Тем интереснее будет очное соперничество двух ярких игроков современности.

К Борису Скрыннику тут меньше всего вопросов. Наверное, многие на его месте поступали бы точно так же, стремясь удержаться на руководящей должности. Вопрос к хоккейной общественности, которая в кулуарах ропщет, но вслух либо молчит, либо горячо одобряет. Товарищи дорогие! Но ведь вы же сами выбрали себе этих руководителей, вы промолчали, когда принимались новации, которые, как вы сами считаете, гробят хоккей с мячом в России. За время правления Бориса Скрынника (а он возглавляет одновременно российскую и международную федерации) на карте бенди возникли Сомали, Афганистан, Китай, Украина, Чехия и ещё с десяток стран, где в реальности никакого хоккея с мячом не было и нет. Одновременно в России исчезли несколько десятков команд, многие из которых по своему уровню не уступали сборным второй четвёрки мирового рейтинга.

Последние несколько дней хоккей с мячом был в центре внимания российской прессы, но сейчас до следующего чемпионата мира, который пройдёт в Хабаровске, подавляющее большинство журналистов и болельщиков о существовании этого вида спорта забудут. Но вы-то хоккеем с мячом живёте, служите ему верой и правдой многие десятилетия. Можно молчать и дальше, наблюдая, как умирает русский хоккей в разных уголках страны. Такими темпами он скоро деградирует до уровня своего младшего брата – хоккея на траве, где и десяти команд уже не набирается для национального чемпионата.

Можно и дальше ничего не делать. Но тогда не надо говорить даже шёпотом, что во всём виноват Скрынник.