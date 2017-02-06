Свердловчане принесли стране три медали Универсиады

Анастасия Логинова (справа на фото) впервые принимала участие в международных стартах и сразу же смогла завоевать медаль. Фото:almaty2017.com

В казахстанском городе Алматы продолжается Всемирная зимняя универсиада. Сборная России лидирует в общем зачёте, оставляя всех своих конкурентов далеко позади. Вклад в общий успех национальной команды внесли и свердловчане. Золото завоевала конькобежка Анна Присталова, серебро в командных соревнованиях лыжных двоеборцев – екатеринбуржец Самир Мастиев, бронзу в слоупстайле выиграла Анастасия Логинова.

Студентка РГППУ, чемпионка мира среди студентов Анна Присталова пополнила свою коллекцию наград золотом Универсиады. Она стала лучшей в масс-старте конькобежек, опередив японку Нене Сакай и кореянку Чжун Е Чжин. Примечательно, что в этой же дисциплине выступала ещё одна свердловчанка – Олеся Чернега. Она заняла 13-е место.

Для Самира Мастиева эта Универсиада стала уже третьей в карьере. В 2015-м он принёс России бронзу, и в Казахстан ехал, чтобы улучшить этот результат.

В Алматы Самир Мастиев, Тимофей Борисов и Вячеслав Барков выступили более чем достойно. В части прыжков с трамплина наша национальная команда показала второй общий результат, что позволяло болельщикам рассчитывать на медали. Дальше всех улетели японцы. В беговой части россияне выступили чуть хуже, хотя свердловчанин показал на дистанции второй результат в своём забеге и третий в общем зачёте. Именно благодаря стараниям Мастиева сборная России смогла завоевать серебряные медали в данном виде соревнований. Наши спортсмены уступили лишь полякам, которые были очень хороши лыжным ходом и переместились с четвёртого места после прыжков на первое. Замкнули тройку лидеров японцы.

Ещё одну медаль завоевала Анастасия Логинова. Свердловская сноубордистка стала третьей в олимпийской дисциплине «слоупстайл». Победу одержала полька Катаржина Русин, второй стала австралийка Амбер Аразни.

Вполне возможно, что это не последняя медаль свердловчанки на этой Универсиаде. Уже сегодня (7 февраля) Анастасия выйдет на старт в дисциплине «биг-эйр», где будет бороться за награды.

Всего на соревнованиях в Казахстане приняли участие 13 спортсменов из Свердловской области, которые выступали в семи видах спорта. Универсиада завершится завтра, 8 февраля. На момент написания материала в копилке сборной России уже 55 медалей, из которых 22 золотых, 20 серебряных и 13 бронзовых. В заключительные дни Универсиады состоятся финальные матчи во всех игровых видах спорта, пройдут заключительные старты у лыжников и биатлонистов, а также у сноубордистов и фристайлеров.