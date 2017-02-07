Трёхметровый трамплин – наше всё!

На трёхметровом трамплине в России нет равных екатеринбурженке Кристине Ильиных. Фото: vk.com

В Смоленске завершился Кубок России по прыжкам в воду. Среди сильнейших прыгунов страны оказались и свердловские спорт­смены.

Две золотые медали завоевала екатеринбурженка Кристина Ильиных. Стоит отметить, что несмотря на свой юный возраст, Кристина является полноценным членом сборной страны и уже принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, поэтому Кубок России был для неё возможностью проверить свои силы и подготовиться к международным стартам. В первый день в индивидуальных соревнованиях на трёхметровом трамплине Ильиных не оставила шансов соперницам ни в предварительных прыжках, ни в финале, завоевав золотую медаль с результатом 317,20 балла. Кстати, шестое место в этой дисциплине заняла екатеринбурженка – Евгения Селезнёва.

Ещё одно золото Ильиных завоевала в парных соревнованиях. В дуэте с москвичкой Надеждой Бажиной свердловчанка стала лучшей в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина, также опередив соперниц в предварительных и финальных прыжках.

Две медали на Кубке России завоевали братья Вяче­слав и Евгений Новосёловы. В соревнованиях всё на том же трёхметровом трамплине екатеринбуржцы заняли второе место, уступив лишь серебряным призёрам Олимпийских игр в Лондоне Илье Кузнецову и Евгению Захарову. Чемпионы выиграли с отрывом почти в сто баллов, а братья Новосёловы уверенно расположились на втором месте, опередив москвичей Илью Молчанова и Никиту Николаева на двадцать баллов.

Днём позже Евгений Новосёлов завоевал ещё и бронзу в личных соревнованиях на трёхметровом трамплине, уступив всё тем же Захарову и Кузнецову. Можно сказать, что трёхметровый трамплин – любимый вид соревнований свердловских прыгунов. Четыре медали на Кубке России, две из которых золотые – это большой успех.