Шипулин и Глазырина – в основном составе на чемпионат мира по биатлону

Антон Шипулин и Екатерина Глазырина. Фото: vk.com

Опубликовано в №23 от 08.02.2017

В четверг в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира по биатлону. Стал известен окончательный состав сборной России на главные старты этого сезона. Среди тех, кто поборется за медали чемпионата мира, – свердловчане Антон Шипулин и Екатерина Глазырина.

Антон Шипулин на одном из последних стартов Кубка мира одержал долгожданную победу. Надеемся, на чемпионате мира Антон продолжит в том же духе. Фото: vk.com

Этот чемпионат мира должен стать одним из самых удачных для российских биатлонистов за последние несколько лет. Откуда такая уверенность? Значительно поменялась система подготовки российских спортсменов к этим соревнованиям. Ведь на протяжении последних лет наши атлеты привозили с чемпионата мира максимум по две медали – это и на женщин, и на мужчин. А с последнего старта в Холменколлене – ни одной.

В этом году сезонная подготовка всех биатлонистов строилась так, чтобы к чемпионату мира каждый из них подошёл на пике формы. Для этого Антона Шипулина, например, сильно не нагружали на последних стартах, экспериментировали с составами в эстафетах. На данный момент Антон занимает второе место в общем зачёте Кубка мира – сразу после Мартена Фуркада, но для него это уже не главное. Важно сконцентрироваться и показать максимальный результат на чемпионате, ведь это генеральная репетиция перед предстоящей Олимпиадой.

Екатерина Глазырина очень неплохо начала этот непростой для себя сезон. Теперь нужно закрепить успех на главных стартах года. фото: vk.com

Отрадно, что в «железный» список на участие в ЧМ наряду с Татьяной Акимовой и Ольгой Подчуфаровой попала наша Екатерина Глазырина. Их отобрали по итогам январских стартов на Кубке мира, которые для Глазыриной, напомним, складывались довольно успешно. Также в составе сборной Дарья Виролайнен, Светлана Слепцова и Ирина Старых. Попасть на нынешний чемпионат мира могла и ещё одна свердловчанка – Светлана Миронова. Тренеры внимательно следили за её результатами на чемпионате Европы. Ходом Светлана очень быстра, а вот над точностью стрельбы ещё нужно работать. Поэтому на нынешних стартах мы её не увидим.

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович отметил, что на каждую гонку чемпионата будет выставлять сильнейший состав, поэтому велики шансы, что свердловчан – Глазырину и Шипулина – мы увидим во всех дисциплинах.