Новые орбиты «Спутника»?

К финишному отрезку сезона хоккейный клуб из Нижнего Тагила подходит коллективом, уверенным в своих силах. Фото: vk.com

«Спутник» из Нижнего Тагила за три матча до окончания регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице и, разумеется, уже досрочно обеспечил себе участие в плей-офф, куда попадают шестнадцать команд из двадцати шести.

А ведь в середине ноября, когда тагильчане не могли выиграть в девяти матчах кряду, и в какой-то момент даже едва не выпали из зоны плей-офф, такой успешный финиш мог показаться невероятным. Кому угодно, но только не самой команде и её главному тренеру Андрею Кирдяшову. Они-то знали, что чёрная трёхнедельная полоса во многом связана с тем, что команда лишилась из-за тяжёлой травмы основного вратаря Сергея Денисова (он, кстати, до сих пор лечится).

– Мы остались с одним вратарём без замены, и сложно было так играть, но мы руки не опускали, продолжали работать, были уверены, что вернём свои позиции, – рассказывает корреспонденту «ОГ» главный тренер «Спутника» Андрей Кирдяшов.

Вратарскую проблему удалось решить с приходом молодого Егора Назарова (показательный штрих – недавно 21-летний голкипер «Спутника» был признан лучшим вратарём января в ВХЛ), а 4 февраля свой первый матч за «бобров» провёл опытный Игорь Устинский – тот самый, что в прошлом сезоне вытеснил из рамки любимца болельщиков «Автомобилиста» Якуба Коваржа и даже попал на карандаш тренерскому штабу сборной России. Впрочем, былые заслуги не в счёт – место в воротах «Спутника» Устинскому не гарантировано, завоёвывать его придётся в жёсткой конкуренции.

В прошлом сезоне «Спутник» финишировал на 14-м месте, в последний момент заскочил в плей-офф, где в первом круге дал бой «Торосу» из Нефтекамска, но в итоге уступил в серии 3–4.

– Мы тогда были вымотаны сложной концовкой, по сути, у нас плей-офф был уже в двенадцати-пятнадцати играх чемпионата, – признаёт Андрей Кирдяшов. – Сейчас наша позиция в турнирной таблице позволяет подготовиться к играм на вылет более планомерно. Идём в первой восьмёрке, что даёт нам в первом раунде преимущество своей площадки. Задача-минимум – выйти в четвертьфинал. Очень надеемся в решающих матчах на поддержку наших болельщиков.

Из трёх оставшихся матчей один «Спутник» уже «как бы» выиграл – 13 февраля тагильчанам добавят три очка за техническую победу над исключённым из турнира саратовским «Кристаллом», а затем – игры с пензенским «Дизелем» (дома 15 февраля) и пермским «Молотом-Прикамье» (в гостях 19-го).