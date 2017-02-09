«Синара» без кубка, «Уралочка» без шансов, «Темп» без света

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 8 февраля

Волейбол (женщины): "Уралочка" потеряла даже теоретические шансы на выход в плей-офф

Лига чемпионов ЕКВ

6-й тур. Группа “D”. “Эджзаджибаши” (Стамбул, Турция) - “Уралочка-НТМК” (Екатеринбург, Россия) - 3:1 (25:16, 26:24, 25:27, 25:16).

Самые результативные: Бошкович (23), Кошелева (13), Ларсон (12) - Парубец (26), Климец (13), Евдокимова (10).

Результаты других матчей: “Дрезднер” - “Вакыфбанк” - 1:3.

Турнирная таблица

Команда В П Партии О “Вакыфбанк” (Турция) 4 (1) 0 12 - 3 11 “Эджзаджибаши” (Турция) 3 1 (1) 11 - 4 10 “Уралочка-НТМК” (Ектеринбург) 1 3 5 - 10 3 “Дрезднер” (Германия) 0 4 1 - 12 0

После поражения от действующих клубных чемпионок мира “Уралочка-НТМК” потеряла даже теоретические шансы на выход в следующий раунд.

22 февраля в пятом туре “Уралочка” сыграет в гостях с немецким “Дрезднером”.

Баскетбол (женщины): В предвкушении российского “дерби”

Евролига ФИБА

12-й тур. Группа “В”. “Надежда” - “Бурж Баскет” - 69:61, “Перфумериас Авенида” - “Уника” - 84:67. Матч “Хатай Бюйюкшехир” - “Польковице” состоится сегодня вечером.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. “УГМК” (Екатеринбург, Россия) 12 11 1 1008 : 762 23 91,7 2. “Надежда” (Оренбург, Россия) 12 9 3 788 : 731 21 75,0 3. “Перфумериас Авенида” (Испания) 12 7 5 874 : 804 19 58,3 4. “Бурж Баскет” (Франция) 12 6 6 789 : 796 18 50,0 5. “Лилль-Метрополь” (Франция) 12 5 7 823 : 864 17 71,7 6. “Уника” (Венгрия) 12 4 8 817 : 911 16 33,3 7. “Хатай Бюйюкшехир” (Турция) 11 4 7 687 : 805 15 46,4 8. “Польковице” (Польша) 11 1 10 675 : 788 12 9,1

В 13-м туре группового раунда Евролиги состоится матч с участием лидеров - “УГМК” и “Надежда” сыграют в Екатеринбурге 16 февраля. А ближайший матч уральские “лисицы” сыграют в столичном Дворце спорта “Динамо” в Крылатском с командой МБА.

Баскетбол (мужчины): Последнюю минуту основного времени в Ревде доиграли через час

Суперлига. Первый дивизион

“Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) - “Сахалин” (Южно-Сахалинск) - 88:91 ОТ (15:12, 16:23, 13:18, 20:22).

8 февраля. Ревда. Спорткомплекс “Темп”.

“Темп-СУМЗ-УГМК”: Глазунов - 20, Заряжко - 16, Калёнов - 0, Поляков - 7, Караулов - 9; Аннаев - 2, Бревнов - 14, Глазырин - 0, Артешин - 0, Качанко - 2, Павлов - 2, Федюшин - 16.

“Сахалин”: Зибиров - 21, Комолов - 18, Шелекето - 14, Нестеров - 6, Яковенко - 19; Смыгин - 3, Подкользин - 4, Ионов - 6, Голяхов - 0.

Встречались финалисты чемпионата Первого дивизиона мужской баскетбольной Суперлиги прошлого сезона. За минуту до конца четвёртой четверти игрок «Сахалина» Драмир Зибиров точным броском из-за периметра вывел гостей вперёд – 81:78, и сразу после этого в зале погас свет. Ремонтные работы продолжались около часа, а едва возобновилась игра, Антон Глазунов также дальним точным попаданием сравнял счёт. В овертайме усилиями Глазунова и Виктора Заряжко ревдинцы вырвались вперёд, но последнее слово осталось за гостями. Три очка гостям принёс выступавший в прошлом году за «Урал» Артём Комолов (88:90), а итог подвёл всё тот же Зибиров с линии штрафных – 91:88. Матч ожидался с особым интересом, поскольку в командах играют самые высокие игроки дивизиона – 226-сантиметровый сахалинец Павел Подкользин и 215-сантиметровый ревдинец Сергей Караулов. Однако главными героями стали «маленькие» - Драмир Зибиров (21 очко) у гостей и Антон Глазунов (20) у «Темпа».

Кстати, у «Сахалина» и самый высокий в дивизионе главный тренер – месяц назад команду возглавил уроженец Сахалина, известный в прошлом центровой сборной СССР Сергей Гришаев (207 см). Ревдинцы потерпели десятое поражение в в семнадцати матчах регулярного чемпионата, чем ещё более осложнили перспективы выхода в плей-офф.

“Урал” (Екатеринбург) - “Спартак-Приморье” (Владивосток) - 64:75 (5:12, 16:23, 13:18, 20:22).

8 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта “Уралочка”.

“Урал”: Ткаченко - 14, Кузёмкин - 0, Комиссаров - 12, Островский - 0, Комаров - 6; Горнаев - 16, Баранов - 0, Зверков - 7, Мотовилов - 0, Незванкин - 9.

“Спартак-Приморье”: Матеюнас - 18, Бабайлов - 8, Мартин - 14, Ганькевич - 10, Кривошеев - 15; Белов - 7, Анисимов - 0, Сахаров - 0, Кирдячкин - 3.

Результаты других матчей: “Купол-Родники” - “Самара” - 70:63, “Новосибирск” - “Химки-Подмосковье” - 67:53.

Поражение обоих свердловских клубов плюс победа ижевского “Купола” ещё больше приблизили вероятность того, что в плей-офф в лучшем случае попадёт только одна команда, представляющая Средний Урал.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. “Новосибирск” (Новосибирск) 18 14 4 1409 : 1270 32 78 2. “Университет-Югра” (Сургут) 16 12 4 1319 : 1207 28 75 3. “Самара” (Самара) 17 11 6 1278 : 1148 28 65 4. “Спартак-Приморье” (Владивосток) 16 10 6 1304 : 1268 26 63 5. “Иркут” (Иркутск) 17 10 7 1225 : 1186 27 59 6. “Сахалин” (Южно-Сахалинск) 16 9 7 1288 : 1196 25 56 7. “Купол-Родники” (Ижевск) 16 9 7 1177 : 1183 25 56 8. “Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) 17 7 10 1315 : 1261 24 41 9. “Урал” (Екатеринбург) 17 7 10 1316 : 1291 24 41 10. МБА (Москва) 16 6 10 1123 : 1244 22 38 11. “Химки-Подмосковье” (Химки) 16 2 14 1007 : 1243 18 13 12. “Рязань” (Рязань) 16 2 14 1116 : 1380 18 13

11 февраля “Темп-СУМЗ-УГМК” принимает “Спартак-Приморье” (СК “Темп”, 18.00), а “Урал” сыграет с “Сахалином” (ДИВС “Уралочка”, 19.00).

Мини-футбол: “Тюмень” третий раз за четыре года не пускает “Синару” в полуфинал Кубка России

Кубок России

1/4 финала (вторые матчи)

“Тюмень” (Тюмень )- “Синара” (Екатеринбург) - 5:3 (2:1).

Голы: 1:0 Исламов (9), 1:1 Герасимов (21), 2:1 Упалев (22), 3:1 Неведров (29), 3:2 Шистеров (33), 3:3 Сорокин (40), 4:3 Антошкин (40), Милованов (50).

Первый матч - 1:2.

По сумме двух матчей в полуфинал вышла “Тюмень”.

“Синара” четвёртый год подряд не может выйти в полуфинал розыгрыша Кубка России, причём в третий раз на их пути встала “Тюмень”.

Результаты других матчей: “Сибиряк” - “КПРФ” - 5:2 (первый матч - 5:3), “Газпром-Югра” - “Дина” - 2:9 (2:1), “Динамо” - “Норильский никель” - 9:2 (3:3).

В полуфиналах сыграют: “Тюмень” - “Динамо”, “Сибиряк” - “Дина”. Матчи запланированы на 15 и 28 февраля.

12 февраля “Синара”снова сыграет с “Тюменью” - на этот раз и в рамках регулярного чемпионата Суперлиги.

Хоккей: “Спутник” отступил на пятое место

Регулярный чемпионат ВХЛ

“Нефтяник” - “Ижсталь” - 2:1, “Барс” - “Торос” - 0:3.

Положение лидеров: “Торпедо” (У-К) - 100 очков (46 матчей), “СКА-Нева” - 96 (46), “Сарыарка” - 95 (46), “Торос” - 87 (47), “Спутник” - 85 (47), “Зауралье” - 84 (47)...

Следующие матчи в ВХЛ пройдут 13 февраля.