“Уральский трубник” уже второй в группе сильнейших

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 9 февраля.
Хоккей с мячом: Первоуральцы идут без потерь
Суперлига
Первая группа
3-й тур
“Водник” (Архангельск) - “Уральский трубник” (Первоуральск) - 2:4 (0:1).
9 февраля. Архангельск. Стадион “Водник”. 2000 зрителей.
Голы: 0:1 Почкунов (Маркин, 14.12), 0:2 Игошин (Липин, 47.48), 0:3 Липин (70.27), 1:3 Антонов (Бефус, 71.32), 2:3 Бефус (74.05), 2:4 Черных (Герасимов, 84.33).
- В первой после чемпионата мира игре национального чемпионата “Уральский трубник” продолжил беспроигрышную серию, которая с учётом матча первого этапа составляет уже четыре матча.
Результаты остальных матчей: “Динамо” (М) - “СКА-Нефтяник” - 5:13, “Волга” - “Енисей” - 4:4, “Динамо” (Кз) - “Байкал-Энергия” - 2:3.
Турнирная таблица
Команда
И
В
Н
П
М
О
1. “СКА-Нефтяник” (Хабаровск)
3
3
0
0
39 - 11
9
2. “Уральский трубник” (Первоуральск)
3
3
0
0
17 - 5
9
3. “Байкал-Энергия” (Иркутск)
3
3
0
0
15 - 8
9
4. “Енисей” (Красноярск)
3
2
1
0
25 - 7
7
5. “Волга” (Ульяновск)
3
0
1
2
13 - 27
1
6. “Динамо” (Москва)
3
0
0
3
8 - 34
0
7. “Динамо” (Казань)
3
0
0
3
15 - 16
0
8. “Водник” (Архангельск)
3
0
0
3
15 - 19
0
“Уральский трубник”, стартовавший на втором этапе с трёх побед подряд, следующий матч проведёт 12 февраля в гостях с ульяновской “Волгой”.
Вторая группа
“Родина” - “Кузбасс” - 3:3, “Старт” - “Сибсельмаш” - 3:4.
Положение команд: “Кузбасс”, “Сибсельмаш” - по 7 очков (3 матча), “Родина” - 2 (3), “Старт” - 0 (3).
Баскетбол (женщины): Курское “Динамо” разгромило в гостях ближайшего преследователя
Евролига ФИБА
Группа “В”. “Хатай Бюйюкшехир” - “Польковице” - 58:54.
Разгромленный уральскими “лисицами” в предыдущем туре “Хатай” благодаря этой победе поднялся на одну строчку в турнирной таблице.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. “УГМК” (Екатеринбург, Россия)
12
11
1
1008 : 762
23
91,7
2. “Надежда” (Оренбург, Россия)
12
9
3
788 : 731
21
75,0
3. “Перфумериас Авенида” (Испания)
12
7
5
874 : 804
19
58,3
4. “Бурж Баскет” (Франция)
12
6
6
789 : 796
18
50,0
5. “Лилль-Метрополь” (Франция)
12
5
7
823 : 864
17
41,7
6. “Хатай Бюйюкшехир” (Турция)
12
5
7
745 : 859
17
41,7
7. “Уника” (Венгрия)
12
4
8
817 : 911
16
33,3
8. “Польковице” (Польша)
12
1
11
729 : 846
13
8,3
Группа “А”
12-й тур. ЗВВЗ УСК - “Динамо” (К) - 49:73, “Фенербахче” - “Висла Кэн-Пак” - 71:60, “Фамила” - “Латт” - 70:53, “Карго Уни” - “Мерсин” - 54:73.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. “Динамо” (Курск, Россия)
12
12
0
942 : 743
24
100
2. ЗВВЗ УСК (Чехия)
12
9
3
897 : 760
21
75,,0
3. “Фенербахче” (Турция)
12
9
3
864 : 801
21
75,0
4. “Фамила” (Италия)
12
6
6
877 : 796
18
50,0
5. “Латт” (Франция)
12
6
6
739 : 790
18
50,0
6. “Висла Кэн-Пак” (Польша)
12
3
9
790 : 874
15
25,0
7. “Мерсин” (Турция)
12
2
10
780 : 886
14
16,7
8. “Карго Уни” (Венгрия)
12
1
11
684 : 923
13
8,3
Снайперы (очки в среднем за игру): Тёрнер (“Уника”) - 19,3; Петрович (ЗВВЗ УСК), 17,7; Петроните (“Мерсин”) - 16,4; Грайнер (“УГМК”) - 16,3; Маккотри (“Динамо” К) - 15…
Ассистенты (передачи в среднем за игру): Палау (ЗВВЗ УСК) - 8,0; Вардарли (“Фенербахче”) - 6,6; Карталтепе (“Мерсин”) - 6,3… Барич (“УГМК”) - 3,8...
Подборы (в среднем за игру): Базокоу (“Надежда”) - 9,5; Резан (“Польковице”) - 8,8; Петрович (ЗВВЗ УСК) - 8,5… Грайнер (“УГМК”) - 6,3…
Ближайшие матчи:
Группа “В”. 15 февраля. “Уника” - “Хатай Бюйюкшехир”, “Польковице” - “Лилль-Метрополь”, “Бурж Баскет” - “Перфумериас Авенида”. 16 февраля. “УГМК” - “Надежда”.
Группа “А”. 15 февраля. “Мерсин” - “Висла Кэн-Пак”, “Динамо” (К) - “Фамила”, ЗВВЗ УСК - “Фенербахче”, “Латт” - “Карго “Уни.
Премьер-лига
“Динамо” (М) - “Казаночка” - 75:70.
Турнирная таблица
Команда
И
В
П
С/О
О
%
1. “УГМК” (Екатеринбург)
16
16
0
1289 - 837
32
100
2. “Динамо” (Курск)
16
15
1
1361 - 845
31
94
3. “Надежда” (Оренбург)
16
13
3
1184 - 974
29
81
4. “Вологда-Чеваката” (Вологда)
16
9
7
1122 - 1180
25
56
5. МБА (Москва)
15
7
8
1037 - 1052
22
47
6. “Динамо” (Новосибирск)
16
7
9
1048 - 1138
23
44
7. “Динамо” (Москва)
16
7
9
1067 - 1160
23
44
8. “Спарта энд К” (Видное)
16
5
11
975 - 1125
21
31
9. “Енисей” (Красноярск)
17
5
12
1111 - 1255
22
29
10. “Казаночка” (Казань)
16
4
12
951 - 1129
20
25
11. “Спартак” (Ногинск)
16
0
16
856 - 1306
16
0
Снайперы (очки в среднем за игру): Кэннон (“Вологда-Чеваката”) - 20,8; Таурази - 16,5; Грайнер (обе - “УГМК”) - 15,8; Тэтхэм - 15,0;, Л.Уильямс (обе - “Динамо” Нс) - 14,7… Торренс - 13,2… Мессеман (обе - “УГМК”) - 10,2…
Ассистенты (передачи в среднем за игру): Барич (“УГМК”) - 5,0; Круз (“Динамо” К) - 4,9; Оувина (“Надежда”) - 4,7; Торренс (“УГМК”) - 4,5; Лэнглуа (“Енисей”) - 3,9… Таурази (“УГМК”) - 3,0…
Лучшие по подборам (в среднем за игру): Кэннон (“Вологда-Чеваката”) - 10,1; Тихоненко (“Динамо” М) - 10,0; Киселёва (“Енисей”) - 9,5; Л.Уильямс (“Динамо” Нс) - 9,3; Вадеева (“Динамо” К) - 8,3… Виеру - 7,4… Литтл - 7,0… Черепанова (все - “УГМК”) - 4,8…
Лучшие по перехватам (в среднем за игру): Оувина (“Надежда”) - 2,7; Маккотри (“Динамо” К), Торренс (“УГМК”) - по 2,2; Лэнглуа (“Енисей”), Дойкич (“Спарта энд К”) - по 2,1...Литтл (“УГМК”) - 2,0…
Лучшие по блок-шотам: Виеру (“УГМК”) - 1,8; Горбачёва (МБА) - 1,7; Киселёва (“Енисей”), Гарькавская (“Спартак” Нг) - по 1,4; Л.Уильямс (“Динамо” Нс), Сиак (“Динамо” К), Грайнер (“УГМК”) - по 1,2...
Ближайшие матчи:
12 февраля. МБА - “УГМК”, “Надежда” - “Вологда-Чеваката”.”Спарта энд К” - “Динамо” (Нс), “Динамо” (К) - “Енисей”.