“Уральский трубник” уже второй в группе сильнейших

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 9 февраля.

Хоккей с мячом: Первоуральцы идут без потерь

Суперлига

Первая группа

3-й тур

“Водник” (Архангельск) - “Уральский трубник” (Первоуральск) - 2:4 (0:1).

9 февраля. Архангельск. Стадион “Водник”. 2000 зрителей.

Голы: 0:1 Почкунов (Маркин, 14.12), 0:2 Игошин (Липин, 47.48), 0:3 Липин (70.27), 1:3 Антонов (Бефус, 71.32), 2:3 Бефус (74.05), 2:4 Черных (Герасимов, 84.33).

В первой после чемпионата мира игре национального чемпионата “Уральский трубник” продолжил беспроигрышную серию, которая с учётом матча первого этапа составляет уже четыре матча.

Результаты остальных матчей: “Динамо” (М) - “СКА-Нефтяник” - 5:13, “Волга” - “Енисей” - 4:4, “Динамо” (Кз) - “Байкал-Энергия” - 2:3.

Турнирная таблица

Команда И В Н П М О 1. “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) 3 3 0 0 39 - 11 9 2. “Уральский трубник” (Первоуральск) 3 3 0 0 17 - 5 9 3. “Байкал-Энергия” (Иркутск) 3 3 0 0 15 - 8 9 4. “Енисей” (Красноярск) 3 2 1 0 25 - 7 7 5. “Волга” (Ульяновск) 3 0 1 2 13 - 27 1 6. “Динамо” (Москва) 3 0 0 3 8 - 34 0 7. “Динамо” (Казань) 3 0 0 3 15 - 16 0 8. “Водник” (Архангельск) 3 0 0 3 15 - 19 0

“Уральский трубник”, стартовавший на втором этапе с трёх побед подряд, следующий матч проведёт 12 февраля в гостях с ульяновской “Волгой”.

Вторая группа

“Родина” - “Кузбасс” - 3:3, “Старт” - “Сибсельмаш” - 3:4.

Положение команд: “Кузбасс”, “Сибсельмаш” - по 7 очков (3 матча), “Родина” - 2 (3), “Старт” - 0 (3).

Баскетбол (женщины): Курское “Динамо” разгромило в гостях ближайшего преследователя

Евролига ФИБА

Группа “В”. “Хатай Бюйюкшехир” - “Польковице” - 58:54.

Разгромленный уральскими “лисицами” в предыдущем туре “Хатай” благодаря этой победе поднялся на одну строчку в турнирной таблице.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. “УГМК” (Екатеринбург, Россия) 12 11 1 1008 : 762 23 91,7 2. “Надежда” (Оренбург, Россия) 12 9 3 788 : 731 21 75,0 3. “Перфумериас Авенида” (Испания) 12 7 5 874 : 804 19 58,3 4. “Бурж Баскет” (Франция) 12 6 6 789 : 796 18 50,0 5. “Лилль-Метрополь” (Франция) 12 5 7 823 : 864 17 41,7 6. “Хатай Бюйюкшехир” (Турция) 12 5 7 745 : 859 17 41,7 7. “Уника” (Венгрия) 12 4 8 817 : 911 16 33,3 8. “Польковице” (Польша) 12 1 11 729 : 846 13 8,3

Группа “А”

12-й тур. ЗВВЗ УСК - “Динамо” (К) - 49:73, “Фенербахче” - “Висла Кэн-Пак” - 71:60, “Фамила” - “Латт” - 70:53, “Карго Уни” - “Мерсин” - 54:73.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. “Динамо” (Курск, Россия) 12 12 0 942 : 743 24 100 2. ЗВВЗ УСК (Чехия) 12 9 3 897 : 760 21 75,,0 3. “Фенербахче” (Турция) 12 9 3 864 : 801 21 75,0 4. “Фамила” (Италия) 12 6 6 877 : 796 18 50,0 5. “Латт” (Франция) 12 6 6 739 : 790 18 50,0 6. “Висла Кэн-Пак” (Польша) 12 3 9 790 : 874 15 25,0 7. “Мерсин” (Турция) 12 2 10 780 : 886 14 16,7 8. “Карго Уни” (Венгрия) 12 1 11 684 : 923 13 8,3

Снайперы (очки в среднем за игру): Тёрнер (“Уника”) - 19,3; Петрович (ЗВВЗ УСК), 17,7; Петроните (“Мерсин”) - 16,4; Грайнер (“УГМК”) - 16,3; Маккотри (“Динамо” К) - 15…

Ассистенты (передачи в среднем за игру): Палау (ЗВВЗ УСК) - 8,0; Вардарли (“Фенербахче”) - 6,6; Карталтепе (“Мерсин”) - 6,3… Барич (“УГМК”) - 3,8...

Подборы (в среднем за игру): Базокоу (“Надежда”) - 9,5; Резан (“Польковице”) - 8,8; Петрович (ЗВВЗ УСК) - 8,5… Грайнер (“УГМК”) - 6,3…

Ближайшие матчи:

Группа “В”. 15 февраля. “Уника” - “Хатай Бюйюкшехир”, “Польковице” - “Лилль-Метрополь”, “Бурж Баскет” - “Перфумериас Авенида”. 16 февраля. “УГМК” - “Надежда”.

Группа “А”. 15 февраля. “Мерсин” - “Висла Кэн-Пак”, “Динамо” (К) - “Фамила”, ЗВВЗ УСК - “Фенербахче”, “Латт” - “Карго “Уни.

Премьер-лига

“Динамо” (М) - “Казаночка” - 75:70.

Турнирная таблица

Команда И В П С/О О % 1. “УГМК” (Екатеринбург) 16 16 0 1289 - 837 32 100 2. “Динамо” (Курск) 16 15 1 1361 - 845 31 94 3. “Надежда” (Оренбург) 16 13 3 1184 - 974 29 81 4. “Вологда-Чеваката” (Вологда) 16 9 7 1122 - 1180 25 56 5. МБА (Москва) 15 7 8 1037 - 1052 22 47 6. “Динамо” (Новосибирск) 16 7 9 1048 - 1138 23 44 7. “Динамо” (Москва) 16 7 9 1067 - 1160 23 44 8. “Спарта энд К” (Видное) 16 5 11 975 - 1125 21 31 9. “Енисей” (Красноярск) 17 5 12 1111 - 1255 22 29 10. “Казаночка” (Казань) 16 4 12 951 - 1129 20 25 11. “Спартак” (Ногинск) 16 0 16 856 - 1306 16 0

Снайперы (очки в среднем за игру): Кэннон (“Вологда-Чеваката”) - 20,8; Таурази - 16,5; Грайнер (обе - “УГМК”) - 15,8; Тэтхэм - 15,0;, Л.Уильямс (обе - “Динамо” Нс) - 14,7… Торренс - 13,2… Мессеман (обе - “УГМК”) - 10,2…

Ассистенты (передачи в среднем за игру): Барич (“УГМК”) - 5,0; Круз (“Динамо” К) - 4,9; Оувина (“Надежда”) - 4,7; Торренс (“УГМК”) - 4,5; Лэнглуа (“Енисей”) - 3,9… Таурази (“УГМК”) - 3,0…

Лучшие по подборам (в среднем за игру): Кэннон (“Вологда-Чеваката”) - 10,1; Тихоненко (“Динамо” М) - 10,0; Киселёва (“Енисей”) - 9,5; Л.Уильямс (“Динамо” Нс) - 9,3; Вадеева (“Динамо” К) - 8,3… Виеру - 7,4… Литтл - 7,0… Черепанова (все - “УГМК”) - 4,8…

Лучшие по перехватам (в среднем за игру): Оувина (“Надежда”) - 2,7; Маккотри (“Динамо” К), Торренс (“УГМК”) - по 2,2; Лэнглуа (“Енисей”), Дойкич (“Спарта энд К”) - по 2,1...Литтл (“УГМК”) - 2,0…

Лучшие по блок-шотам: Виеру (“УГМК”) - 1,8; Горбачёва (МБА) - 1,7; Киселёва (“Енисей”), Гарькавская (“Спартак” Нг) - по 1,4; Л.Уильямс (“Динамо” Нс), Сиак (“Динамо” К), Грайнер (“УГМК”) - по 1,2...

Ближайшие матчи:

12 февраля. МБА - “УГМК”, “Надежда” - “Вологда-Чеваката”.”Спарта энд К” - “Динамо” (Нс), “Динамо” (К) - “Енисей”.