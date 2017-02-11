От менеджера проката – до чемпионки Универсиады

Анастасия Логинова (на фото в центре) стала единственной свердловчанкой, завоевавшей две медали Универсиады-2017. Фото: almaty2017.com

Универсиада в Алматы открыла новое имя в российском сноуборде. Свердловчанка Анастасия Логинова впервые принимала участие в международных стартах, но несмотря на это, привезла на Родину две медали, одна из которых высшего достоинства. В разговоре с журналистом «ОГ» Анастасия рассказала о том, как начала заниматься сноубордом, поведала об увлечении айкидо и поделилась планами на будущее.

– Расскажите, как при­шли в сноуборд. Вы занимаетесь всего два года…

– Однажды я пришла работать менеджером проката в СК «Уктус», и в один прекрасный момент я попросила ребят научить меня кататься… Сноуборд – второй вид спорта в моей жизни. Начинала я с нетипичного для девушек вида спорта – айкидо, которым я занималась до 12 лет. Когда научилась стоять на сноуборде, меня пригласили в спортивную школу «Уктусские горы». Тогда я и поняла, что хочу уйти в профессиональный спорт.

Соревнования сноубордистов вызывают у зрителей особый интерес: от сложнейших прыжков спортсменов захватывает дух. Фото: almaty2017.com

– Как часто вы тренируетесь?

– Три раза в неделю я тренируюсь в каком-либо спорткомплексе на горе: «Уктус», «Волчиха», «Солнечная долина». Помимо этого два раза в неделю занимаюсь в батутном дворе «Отрыв», где отрабатываю прыжки. Зимой у меня практически нет свободного времени – только тренировки. Летом поддерживаю себя в форме, ну и отдыхаю.

– Как отреагировали на новость о том, что поедете на Универсиаду?

– Конечно, я была очень рада, но при этом чувствовала большую ответственность. Несмотря на то, что это были для меня первые международные соревнования, задачи я для себя ставила высокие: минимум быть в тройке призёров. После того как я завоевала бронзу в слоупстайле, я позволила себе немножко расслабиться. И наверное, это было правильное решение, потому что в биг-эйре при полном спокойствии мне удалось одержать победу. Конечно, я не ожидала, что привезу домой две медали, тем более, что уровень соперниц был высокий, было с кем соревноваться. Рада, что всё закончилось так удачно. Вообще, меня очень порадовал уровень организации Универсиады. Не было никаких проблем, нас везде сопровождали и всегда помогали волонтёры.

– Как к твоему увлечению относятся родные?

– Все реагируют только положительно, поддерживают меня, болеют. Но и, конечно, переживают при этом, ведь всё-таки не самый простой вид спорта я выбрала. Если честно, то я сама ещё не до конца научилась бороться со своими эмоциями. Я часто испытываю страх перед новой трассой, поэтому мне иногда бывает тяжело. Уверенность придёт с опытом, я думаю.

– Какие планы на ближайшее будущее?

– 17 февраля я буду принимать участие в Кубке России, который пройдёт в Новосибирске, а с 1 по 6 марта состоится чемпионат России, на который я тоже еду. В следующем году будут международные старты, Кубок Европы. Вообще, я ставлю перед собой высокие цели: Олимпиада, чемпионаты мира, коммерческие международные соревнования. Но для этого нужно постоянно поднимать свой уровень и набираться опыта.

Кстати Всего спортсмены из Свердловской области принесли в копилку сборной России пять медалей. Помимо Анастасии Логиновой отличились конькобежки Анна Присталова и Олеся Чернега, которые завоевали золото и бронзу соответственно и лыжный двоеборец Самир Мастиев, занявший второе место в командных соревнованиях в составе национальной сборной.