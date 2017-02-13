Областная газета
Спорт 13 февраля 2017, 15:59

“УГМК” побеждает и в баскетболе и в настольном теннисе

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 10-12 февраля.

Баскетбол (женщины): Восемь “лисиц” набрали в матче десять и более очков

Премьер-лига

МБА (Москва) - “УГМК” (Екатеринбург) - 63:106 (18:24, 11:24, 19:30, 15:28).

12 февраля. Москва. Дворец спорта “Динамо” в Крылатском.

МБА: Низамова - 15, Дегтярская - 4, Глонти - 9, Лешковцева - 0, Горбачёва  - 14; Козик - 1, Варламова - 0, Братчикова - 6, Марченкова - 2, Аксёнова - 4, Кайтукова - 8.

“УГМК”: Барич - 12, Торренс - 11, Таурази -10, Мессеман - 22, Виеру - 12; Артешина - 10, Белякова - 11, Черепанова - 11, Жирнова - 0, Петракова - 7.  

  • В составе «лисиц» дебютировала 16-летняя воспитанница клубной школы “УГМК” Елена Жирнова. Правда, провела она на площадке чуть более минуты и результативных действий совершить за это время не успела.
  • Из девяти других баскетболисток, выходивших на площадку, лишь Анна Петракова набрала меньше десяти очков, а самой результативной стала Эмма Мессеман (22 очка).

Результаты других матчей: “Надежда” - “Вологда-Чеваката” - 83:79, “Спарта энд К” - “Динамо” (Нс) - 69:60, “Динамо” (К) - “Енисей” - 87:57.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

С/О

О

%

1. “УГМК” (Екатеринбург)

17

17

0

1395 - 900

34

100

2. “Динамо” (Курск)

17

16

1

1448 - 902

33

94

3. “Надежда” (Оренбург)

17

14

3

1267 - 1053

31

82

4. “Вологда-Чеваката” (Вологда)

17

9

8

1201 - 1263

26

53

5. МБА (Москва)

16

7

9

1100 - 1158

23

44

6. “Динамо” (Москва)

16

7

9

1067 - 1160

23

44

7. “Динамо” (Новосибирск)

17

7

10

1108 - 1207

24

41

8. “Спарта энд К” (Видное)

17

6

11

1044 - 1185

23

35

9. “Енисей” (Красноярск)

18

5

13

1168 - 1342

23

28

10. “Казаночка” (Казань)

16

4

12

951 - 1129

20

25

11. “Спартак” (Ногинск)

16

0

16

856 - 1356

16

0

16 февраля екатеринбургская команда сыграет на домашней площадке матч группового этапа Евролиги с оренбургской «Надеждой», а 19-го там же встретится с подмосковной «Спартой энд К» уже в рамках чемпионата России.

Баскетбол (мужчины): “Темп” получает преимущество над “Уралом” в борьбе за попадание в плей-офф

Суперлига. Первый дивизион

“Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) - “Спартак-Приморье” (Владивосток) - 98:78 (34:23, 18:10, 28:18, 18:27).

11 февраля. Ревда. Спорткомплекс “Темп”.

“Темп-СУМЗ-УГМК”: Глазунов - 19, Заряжко - 14, Калёнов - 12, Поляков - 3, Караулов - 0; Бревнов - 15, Глазырин - 3, Артешин - 6, Качанко - 6, Павлов - 6, Федюшин - 14.

“Спартак-Приморье”: Матеюнас - 15, Бабайлов - 9, Мартин - 25, Ганькевич - 4, Кривошеев - 10; Белов - 2, Сахаров - 5, Черныш - 3, Кирдячкин - 5.

  • Убедительная победа ревдинцев над “Спартаком-Приморье” укрепила шансы “Темпа” на попадание в плей-офф. Более того, неожиданная осечка ижевского “Купола” в домашней игре с аутсайдером дивизиона “Рязанью” даёт команде Олега Мелещенко шанс подняться ещё выше.
  • Соперником “Темпа-СУМЗ-УГМК” была команда, три игрока которой лидируют в дивизионе по индивидуальным статистическим показателям - Фёдор Ключников (23,7 очка в среднем за игру), Андрей Матеюнас (8,8 атакующих передач в среднем за игру), Максим Кривошеев (9 подборов в среднем за игру). Правда экс-игрок “Урала” Ключников хоть и был в заявке на матч, на площадку не выходил.
  • Есть среди лидеров дивизиона в индивидуальном зачёте и Антон Глазунов. В своей “коронной” номинации - количеству передач - он на третьем месте, зато лидирует по перехватам - 2,5 в среднем за игру.   

“Урал” (Екатеринбург) - “Сахалин” (Южно-Сахалинск) - 72:89 (19:23, 14:27, 14:15, 25:24).

11 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта “Уралочка”.

“Урал”: Ткаченко - 9, Незванкин - 16, Зверков - 7, Островский - 6, Горнаев - 9; Комиссаров - 7, Быков - 0, Киселёв - 0, Кузёмкин - 16, Алексеев - 0,  Комаров - 2, Мотовилов - 0.

“Сахалин”: Зибиров - 14, Комолов - 5, Шелекето - 11, Нестеров - 16, Яковенко - 22; Грачёв - 0, Смыгин - 4, Подкользин - 10, Ионов - 0, Сердюк - 0, Голяхов - 2, Митюк - 5.

  • Итоговый счёт не отражает подавляющего преимущества, которое имели гости на протяжении почти всего матча. Во второй половине матча “островитяне” устроили настоящий конкурс по слэм-данкам, который даже болельщики “Урала” наверняка оценили по достоинству.
  • После матчей в Ревде и Екатеринбурге “Сахалин” до конца недели остаётся в уральской столице, где продолжит подготовку к “Финалу четырёх” Кубка России.  

Результаты других матчей: “Купол-Родники” - “Рязань” - 70:72, “Иркут” - “Химки-Подмосковье” - 72:65.

Положение команд: “Новосибирск” - 14 побед (18 матчей), “Университет-Югра” - 12 (16), “Самара” - 11 (17), “Иркут” - 11 (18), “Сахалин“, Спартак-Приморье” - по 10 (17), “Купол-Родники” - 9 (17), “Темп-СУМЗ-УГМК” - 8 (18), “Урал” - 7 (18), МБА - 6 (16), “Рязань” - 3 (17), “Химки-Подмосковье” - 2 (17).

В Первом дивизионе мужской баскетбольной Суперлиги почти недельный перерыв, связанный с тем, что три команды 17 и 19 февраля примут участие в “Финале четырёх” Кубка России. Возобновится турнир 22 февраля матчем “Химки-Подмосковье” - “Урал”. 25 февраля в Химках сыграет “Темп-СУМЗ-УГМК”.

Волейбол (женщины): “Уралочка” в феврале ещё не побеждала

Суперлига

17-й тур. “Енисей” (Красноярск) - “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - 3:1 (25:23, 13:25, 25:22, 25:22).

В трёх февральских матчах свердловская команда не одержала ни одной победы, уступив последовательно саратовскому «Протону» (2:3), турецкому «Эджзаджибаши» (0:3) и «Енисею» (1:3). Тем не менее, в национальном чемпионате команда Николая Карполя продолжает удерживать третью позицию.

Результаты других матчей: “Сахалин” - “Метар” - 3:0, “Заречье-Одинцово” - “Динамо” (Кз) - 2:3. Матчи “Протон” - “Динамо” (Кр) и “Динамо” (М) - “Ленинградка” состоятся 14 февраля.

Турнирная таблица

Команда

И

В

П

Партии

О

1. “Динамо” (Москва)

16

14 (3)

2 (1)

45 - 16

40

2. “Динамо” (Казань)

17

13 (2)

4 (2)

44 - 19

39

3. “Уралочка-НТМК” (Свердл. обл.)

17

11 (1)

6 (2)

40 - 26

34

4. “Динамо” (Краснодар)

16

11 (2)

5

34 - 21

30

5. “Енисей” (Красноярск)

17

9

8 (2)

35 - 26

29

6. “Заречье-Одинцово” (Одинцово)

17

8 (1)

9 (2)

32 - 25

25

7. “Протон” (Саратов)

16

5 (1)

11 (3)

24 - 36

17

8. “Сахалин” (Южно-Сахалинск)

17

5 (1)

12 (1)

21 - 40

15

9. “Ленинградка” (Санкт-Петербург)

16

5 (3)

11 (1)

21 - 40

13

10. “Метар” (Челябинск)

17

2

15

10 - 47

6

Матчи 18-го тура, завершающего регулярный чемпионат, состоятся 17 и 18 февраля. “Уралочка-НТМК” 18 февраля играет в Нижнем Тагиле с “Ленинградкой” (“Металлург-Форум”, 17.00).

Волейбол (мужчины): “Локомотив-Изумруд” единственный в туре выиграл оба матча в трёх партиях

 Высшая лига “А”

“Грозный” (Грозный) - “Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) - 0:3 (22:25, 28:30, 21:25) и 0:3 (23:25, 15:25, 21:25).

Результаты других матчей: “Ярославич” - “Академия” - 3:0, 3:1; “МГТУ” - “Университет” - 3:1, 1:3; “Трансгаз-Ставрополь” - “Спортакадемия-ВРЗ” - 1:3, 3:0; “Торпедо” - “Дагестан” - 3:1, 3:1; “Прикамье” - “Кристалл” - 3:0, 1:3.

Положение команд: “Ярославич” - 64 очка, “Прикамье” - 58, “Университет” - 57, “МГТУ” - 56, “Дагестан” - 55, “Торпедо” - 49, “Локомотив-Изумруд” - 47, “Академия” - 40, “Спортакадемия-ВРЗ” - 39, “Кристалл” - 31, “Трансгаз-Ставрополь” - 27, “Грозный” - 17.

Матчи 16-го тура пройдут 18-19 февраля. “Локомотив-Изумруд” сыграет дома с “МГТУ”.

Мини-футбол: “Хет-трик” Фахрутдинова - два гола сопернику и один в свои ворота

Суперлига

15-й тур. “Синара” (Екатеринбург) - “Тюмень” (Тюмень) - 6:1 (2:1).

12 февраля. Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта “Уралочка”.

Голы: 0:1 Фахрутдинов (3, автогол), 1:1 Герасимов (12), 2:1 Фахрутдинов (25), 3:1 Бастриков (34), 4:1 Шевчук (38), 5:1 Фахрутдинов (47), 6:1 Бастриков (47).

Результаты других матчей: “КПРФ” - “Прогресс” - 2:2, “Газпром-Югра” - “Сибиряк” - 5:2, “Ухта” - “Норильский никель” - 1:4, “Новая генерация” - “Динамо” - 0:8.

  • За четыре дня до этого матча соперники встречались между собой в Тюмени в ответном матче четвертьфинала Кубка России, и тогда сильнее были сибиряки, которые по сумме двух матчей (1:2, 5:3) вышли в полуфинал.
  • Матч регулярного чемпионата Суперлиги в Екатеринбурге начался с досадного автогола Никиты Фахрутдинова, но за оставшееся время самый результативных игрок екатеринбуржцев сполна реабилитировался, дважды поразив ворота соперника.

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. «Дина» (Москва)

20

14

6

0

100  - 45

48

2. «Газпром-Югра» (Югорск)

22

14

4

4

77 - 56

46

3. «Сибиряк» (Новосибирск)

21

13

3

5

102 - 80

42

4. «Динамо» (Щёлково)

20

11

5

4

97 - 52

38

5. «Синара» (Екатеринбург)

20

11

4

5

72 - 54

37

6. «КПРФ» (Москва)

21

8

3

10

74 - 92

27

7. «Тюмень» (Тюмень)

22

7

4

11

76 - 95

25

8. «Прогресс» (Глазов)

21

5

8

8

56 - 58

23

9. «Норильский никель» (Норильск)

20

5

4

11

65 - 79

19

10. «Новая генерация»  (Сыктывкар)

20

3

3

14

46 - 90

12

11. «Ухта» (Ухта)

21

0

2

19

42 - 96

2

Бомбардиры: Эскердинья (“Дина”) - 24 мяча (19  матчей), Канивец (“Норильский никель”) - 23, Паулинью (“КПРФ”), Сими Сайоти (“Сибиряк”) - по 18… Фахрутдинов - 14… Агапов - 10… Герасимов, Дёмин (все - “Синара”) - по 9…

В следующем туре “Синара” сыграет 18 февраля дома с одним из лидеров регулярного чемпионата “Газпромом-Югрой” (ДИВС “Уралочка”, 15.00)

Хоккей с мячом: “Трубник” теряет первые очки в группе сильнейших

Суперлига

Первая группа

«Волга» (Ульяновск) – «Уральский трубник» (Первоуральск) – 5:3 (5:2).

12 февраля. Ульяновск. “Волга-спорт-арена”. 3000 зрителей.

Голы: 0:1 Герасимов (1.59), 1:1 Ларионов (Слугин, 4.41), 2:1 Пахомов (Ларионов, 7.27), 3:1 Пахомов (31.56, с 12-метрового), 4:1 Захаров (Бушуев, 34.26, угловой), 4:2 Маркин (39.06), 5:2 Ларионов (Бушуев, 39.59), 5:3 Почкунов (Игошин, 88.02).

  • Главный тренер “Уральского трубника” Алексей Жеребков после матча отметил, что команда была готова к манере игры соперника, но подвела невнимательность в тех эпизодах, когда верховые передачи позволяли игрокам “Волги” выходить один на один с вратарём.  

Результаты других матчей: “Динамо” (Кз) - “СКА-Нефтяник” - 5:8, “Динамо” (М) - “Байкал-Энергия” - 5:7, “Водник” - “Енисей” - 6:3.

  • Из семи мячей, забитых игроками “Байкала-Энергии” в ворота московского “Динамо”, четыре приходятся на долю краснотурьинцев Евгения Иванушкина и Михаила Красикова (ему ассистировал Павел Дубовик).
  • Евгений Иванушкин, до этого одиннадцать с половиной сезонов игравший в “Динамо”, а месяц назад перебравшийся из Москвы в Иркутск, отгрузил бывшим одноклубникам три гола.

Турнирная таблица

Команда

И

В

Н

П

М

О

1. “СКА-Нефтяник” (Хабаровск)

4

4

0

0

47- 16

12

2. “Байкал-Энергия” (Иркутск)

4

4

0

0

22 -13

12

2. “Ур. трубник” (Первоуральск)

4

3

0

1

20 - 10

9

4. “Енисей” (Красноярск)

4

2

1

1

28 - 13

7

5. “Волга” (Ульяновск)

4

1

1

2

18 - 30

3

6. “Водник” (Архангельск)

4

1

0

3

11 - 22

3

7. “Динамо” (Москва)

4

0

0

4

13 - 41

0

8. “Динамо” (Казань)

4

0

0

4

10 - 24

0

Следующие игры в группе сильнейших состоятся 16 февраля. “Уральский трубник” снова встретится с “Волгой”, но на этот раз в Первоуральске (начало матча в 19.00).

Вторая группа

Результаты матчей: “Родина” - “Сибсельмаш” - 2:6, “Старт” - “Кузбасс” - 4:5.

Положение команд: “Сибселмаш” - “Кузбасс” - по 10 очков, “Родина” - 2, “Старт” - 0.

Индорхоккей: Хоккеисты “Динамо-Строителя” сохранили для России место в элите клубного чемпионата Европы

 Кубок европейских чемпионов (10-12 февраля, Вена)

Группа “А”.

Результаты матчей: “Ист Гринстед” - “Динамо-Строитель” - 6:4 (Вахмистров-2, Борисов, Матковский), “Уленхорст” - “Грюнвальд” - 7:5, “Грюнвальд” - “Динамо-Строитель” - 3:5 (Борисов-2, Михейчик, Агафонцев, Артур Надыршин), “Ист Гринстед” - “Уленхорст” - 2:10, “Грюнвальд” - “Ист Гринстед” - 4:4, “Уленхорст” - “Динамо-Строитель” - 10:2 (Матковский, Леонтьев).

Итоговая таблица

Команда

В

Н

П

М

+/-

О

1. «Уленхорст» (Мюленхайм, Германия)

3

0

0

27  - 9

+18

15

2. «Ист Гринстед» (Ист Гринстед, Англия)

1

1

1

12 - 18

-6

7

3. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург, Россия)

1

0

2

11 – 19

-8

6

4. «Грюнвальд» (Познань, Польша)

0

1

2

12 – 16

-4

4

Группа В”

Итоговая таблица

Команда

В

Н

П

М

+/-

О

1. «Арминен» (Вена, Австрия)

2

1

0

10  - 6

+4

12

2. «Амстердам» (Амстердам, Нидерланды)

1

1

1

8 - 8

0

8

3. «Партилле» (Партилле, Швеция)

1

1

1

6 - 6

0

8

4. «Комплутенсе» (Алькала-де-Энарес, Испания)

0

1

2

10 – 14

-4

3

Группа ”С”

Игры за 5-8 места (с учётом игры команд одной группы между собой)

“Грюнвальд” - “Комплутенсе” - 3:4, “Динамо-Строитель” - “Партилле” - 4:4 (Михейчик-2, Костарев, Борисов), “Партилле” - “Грюнвальд” - 3:4, “Динамо-Строитель” - Комплутенсе” - 1:1 (Никитин).

Итоговая таблица

Команда

В

Н

П

М

+/-

О

5. «Динамо-Строитель»

1

2

0

10  - 8

+2

9

6. «Комплутенсе»

1

2

0

8 - 7

+1

9

7. «Грюнвальд»

1

0

2

10 - 12

-2

7

8. «Партилле»

0

2

1

10 – 11

-1

5

Полуфинал.

“Уленхорст” - “Амстердам” - 6:4, “Арминен” - “Ист Гринстед” - 3:2.

Матч за 3-е место

“Амстердам” - “Ист Гринстед” - 4:2.

Финал

“Уленхорст” - “Арминем” - 3:2.

Настольный теннис:  “УГМК” в полуфинале Кубка ЕТТУ

Кубок ЕТТУ

Четвертьфинал. Вторые матчи

“УГМК” (Верхняя Пышма, Россия) - “Лоджи Одергем” (Брюссель, Бельгия) - 3:0.

11 февраля. Верхняя Пышма. Дворец игровых видов спорта УГМК.

Андрей Гачина - Жан-Мишель Сейв - 3:0 (11:3, 11:6, 11:3), Александр Шибаев - Флорен Ламбье - 3:0 (11:6, 11:9, 11:9), Григорий Власов - Людовик Берньи - 3:1 (11:5, 6:11, 11:3, 11:7).

Первый матч - 3:0.

  • Соперником “УГМК” в полуфинале будет клуб “Вайлант” из французского города Анже.

Результаты других матчей: “Богория” (Польша) - “Стелла спорт” (Франция) - 2:3 (первый матч - 0:3), “Вайлант” (Франция) - “Хальмстадт” (Швеция) - 3:0 (2:3). Четвёртый полуфиналист определится 26 февраля после ответной встречи между австрийским клубом “Вальтер Вельс” и хорватской командой “Либертас” (первый матч - 3:0).

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