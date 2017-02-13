Приговор Савиновой, проверка Глазыриной

В декабре 2013 года Мария Савинова принимала участие в эстафете олимпийского огня в Нижнем Тагиле. Фото: Александр Зайцев

Опубликовано в №27 от 14.02.2017

Сразу две именитые свердловские спортсменки оказались в конце минувшей недели среди героинь затянувшейся эпопеи с допинговым скандалом. Тагильчанку Марию Савинову (с лета 2014 года – Фарносову) Спортивный арбитражный суд лишил золотой медали, завоёванной легкоатлеткой нижнетагильского «Спутника» на Олимпиаде в Лондоне, а биатлонистка Екатерина Глазырина в поле зрения борцов с допингом попала впервые.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), все результаты, достигнутые Марией Савиновой с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года, аннулированы, также она лишена медалей, призов, премий и денежных средств, полученных за данный период времени, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров. Савинова стала первой спортсменкой, представляющей Свердловскую область, кого коснулась высшая спортивная мера наказания.

В сообщении пресс-службы Спортивного арбитражного суда подчёркивается, что «на основе чётких доказательств, включая данные, полученные из биологического паспорта, Мария Савинова (Фарносова) была вовлечена в нарушение антидопинговых правил и, соответственно, виновна в нарушении статьи правил IAAF «Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции». Комиссия ВАДА просила пожизненной дисквалификации для неё, но CAS в итоге отстранил Марию на четыре года, отсчитывая срок с 24 августа 2015 года. С учётом того, что к этому времени легкоатлетке исполнится 34 года, вряд ли она будет возобновлять карьеру.

Кстати, вместе с Савиновой на пьедестал почёта поднималась и спортсменка екатеринбургского клуба «Луч» Екатерина Поистогова, занявшая на той же дистанции третье место. Её дело также рассматривает CAS, так что не исключено, что в олимпийской копилке Свердловской области скоро станет меньше ещё и на одну бронзовую медаль. Напомним также, что тренер Марии Фарносовой Владимир Казарин попал в список тех, кого рекомендовано дисквалифицировать пожизненно.

Екатерина Глазырина должна была 10 февраля стартовать в спринте на чемпионате мира по биатлону, однако за несколько часов до гонки было принято решение отстранить её от участия в соревнованиях на время разбирательства, поскольку 29-летняя биатлонистка оказалась среди фигурантов скандального доклада Макларена. Формально Глазырина впервые попала под антидопинговые санкции, однако памятна история её отстранения от участия в сочинской Олимпиаде. Формально – за критический отзыв в социальных сетях об обстановке в сборной после того, как её не включили в состав на эстафету. Однако уже тогда были подозрения, что это не более чем благовидный предлог. Имена фигурантов доклада Макларена до поры держались в секрете, но то, что в нём может быть и Глазырина, также не было секретом для интересующихся биатлоном.

Кстати, вместе с Глазыриной временное отстранение получила и Екатерина Шумилова из Пермского края. Она входила в состав той самой эстафетной четвёрки, в которую не попала Глазырина. Наши девушки тогда завоевали бронзу.