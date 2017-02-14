Областная газета
Спорт 14 февраля 2017, 16:08

“Спутник” получил три очка, не выходя на лёд

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 13 февраля

Хоккей: Два матча в ВХЛ завершились техническими победами

Регулярный чемпионат ВХЛ

“Спутник” (Нижний Тагил) - “Кристалл” (Саратов) - +:-.

  • По календарю “Спутник” должен проводить календарный матч с саратовским “Кристаллом”, однако эта команда ещё в конце ноября снялась с турнира,  в оставшихся матчах её засчитывают технические поражения.  

Результаты других матчей: “Ермак” - “Звезда” - 2:3 Б, “Сокол” - “СКА-Нева” - 0:3, “Торпедо” (У-К) - “Буран” - +:-, “Сарыарка” - “Рязань” - 3:1, “Молот-Прикамье” - “Дизель” - 4:2, “Химик” - “Нефтяник” - 1:4, “Динамо” (СПб) - “Саров” - 3:2, ТХК - “Ариада-НХ” - 3:4, “Динамо” (Бшх) - “Барс - 2:1 Б.

  • Воронежский “Буран” из-за финансовых проблем не смог приехать на игру в Усть-Каменогорск. Н состоится также и завтрашний матч “Бурана” в Караганде.

Турнирная таблица

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)

47

28

1

3

7

4

4

150-92

103

2. «СКА-Нева» (С-Петербург)

47

28

2

5

0

1

11

144-86

99

3. «Сарыарка» (Караганда)

47

28

1

4

2

2

10

125-65

98

4. «Спутник» (Нижний Тагил)

48

21

3

6

5

2

11

125-102

88

5. «Торос» (Нефтекамск)

47

26

2

1

1

2

15

143-104

87

6. «Зауралье» (Курган)

47

24

0

3

3

3

14

111-97

84

7. «Динамо» (Балашиха)

47

24

3

2

1

0

17

137-108

83

8. ТХК (Тверь)

47

23

3

2

4

0

15

130-109

83

9. «Нефтяник» (Альметьевск)

47

23

3

2

1

2

16

113-94

82

10. «Сокол» (Красноярск)

47

20

1

7

3

1

15

103-97

80

11. «Рубин» (Тюмень)

47

20

4

3

3

0

17

118-106

77

12. «Звезда» (Чехов)

47

18

4

4

3

4

14

122-113

77

13. «Ермак» (Ангарск)

47

16

6

3

5

3

14

104-102

74

14. «Рязань» (Рязань)

47

20

1

2

5

2

17

118-103

73

15. «Динамо» (С-Петербург)

47

19

2

3

3

3

17

104-107

73

16. «Челмет» (Челябинск)

47

17

2

5

3

1

19

126-136

69

17. «Молот-Прикамье» (Пермь)

48

16

3

5

2

2

20

132-127

68

18. «Ижсталь» (Ижевск)

47

18

3

2

2

2

20

103-118

68

19. «Дизель» (Пенза)

47

19

0

1

3

4

20

114-125

66

20. «Саров» (Саров)

47

17

0

2

6

0

22

96-108

61

21. «Барс» (Казань)

47

14

1

3

4

2

23

88-122

56

22. «Южный Урал» (Орск)

47

13

1

2

6

3

22

90-116

54

23. «Ариада-НХ» (Волжск)

47

11

0

2

5

1

28

96-172

43

24. «Химик» (Воскресенск)

47

8

3

5

1

2

28

74-120

43

25. «Буран» (Воронеж)

47

8

0

0

1

3

35

86-174

28

26. «Кристалл» (Саратов)

47

5

0

2

0

0

40

48-97

19

Регулярный чемпионат КХЛ: У “Автомобилиста” свой плей-офф уже идёт

Результаты матчей: “Локомотив” - “Адмирал” - 6:1.

  • Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги возобновился после перерыва на матчи сборной встречей между ярославским “Локомотивом” и “Адмиралом” из Владивостока.
  • Для “Автомобилиста” все матчи теперь фактически будут играми на вылет. Для попадания в плей-офф “лосям” нужно не только побеждать самим, но и надеяться на осечки вышестоящих команд.

Турнирные таблицы

Восточная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

 1. «Металлург" (Магнитогорск)

58

36

1

3

4

2

12

195-133

122

 2. «Авангард» (Омск)

57

29

2

4

1

2

19

147-122

102

 3. «Ак Барс» (Казань)

57

27

3

6

2

2

17

145-117

103

 4. «Трактор» (Челябинск)

58

26

2

1

6

3

20

128-118

93

 5. «Барыс» (Астана)

57

25

5

0

1

1

25

146-160

87

 6. «Куньлунь РС» (Пекин)

57

24

2

2

3

0

26

133-133

83

 7. «Адмирал» (Владивосток)

58

23

2

1

7

0

25

143-150

82

 8. «Салават Юлаев» (Уфа)

58

19

2

4

10

3

20

162-171

82

9. «Сибирь» (Новосибирск)

57

20

2

5

2

3

25

128-132

79

10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)

57

20

1

7

1

0

28

138-147

77

11. «Автомобилист» (Екатеринбург)

57

18

1

5

3

5

25

129-158

74

12. «Амур» (Хабаровск)

57

19

1

3

4

2

28

100-122

71

13 «Лада» (Тольятти)

57

16

1

4

4

2

30

140-166

64

14. «Югра» (Ханты-Мансийск)

57

18

1

2

3

0

33

106-139

63

15. «Металлург» (Новокузнецк)

57

7

0

5

2

2

41

88-184

35

Западная конференция

Команда

И

В

ВО

ВБ

ПБ

ПО

П

Ш

О

 1. СКА (Санкт-Петербург)

57

37

2

5

4

2

7

237-106

131

 2. ЦСКА (Москва)

57

38

2

1

7

1

8

169-104

128

 3. «Локомотив» (Ярославль)

58

31

1

3

3

3

17

156-123

107

 4. «Динамо» (Москва)

57

27

4

5

5

0

16

157-107

104

 5. «Торпедо» (Нижний Новгород)

57

27

2

5

3

4

16

138-114

102

 6. «Динамо» (Минск)

57

26

3

6

2

2

18

158-142

100

 7. «Витязь» (Подольск)

57

25

3

4

4

0

21

154-149

93

 8. «Йокерит» (Хельсинки)

58

23

2

3

6

6

18

142-158

91

 9. «Сочи» (Сочи)

57

24

2

5

1

1

24

132-132

88

 10. «Слован» (Братислава)

58

21

3

3

3

2

26

132-157

80

 11. «Медвешчак» (Загреб)

58

19

2

2

2

1

32

129-174

68

12. «Северсталь» (Череповец)

57

17

2

2

4

5

27

126-157

68

 13. «Спартак» (Москва)

57

17

1

2

3

2

32

119-158

62

 14. «Динамо» (Рига)

58

11

2

6

4

1

34

111-155

54

  • Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ двенадцать матчей: “Автомобилист” - “Металлург” (Нк), “Барыс” - “Сибирь”, “Югра” - “Авангард”, “Салават Юлаев” - “Ак Барс”, “Северсталь” - “Торпедо” (НН), “Динамо” (М) - “Амур”, ЦСКА - “Сочи”, “Динамо” (Мн) - “Лада”, СКА - “Спартак”, “Витязь” - “Куньлунь”, “Йокерит” - “Нефтехимик”, “Медвешчак” - “Слован”.  
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