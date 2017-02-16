Детский тренер с мировым именем

В 2013 году Олег Свешников был удостоен почётного знака «За заслуги в развитии хоккея с мячом России». Фото: Сергей Лефлер

Сегодня «ОГ» публикует указ губернатора о награждении знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» трёх уральцев – Валерия Васюкова, Анатолия Дресвянкина и Олега Свешникова.

Для более подробного представления мы выбрали одного из них – заслуженного тренера России, почётного гражданина Карпинска Олега Григорьевича Свешникова.

«ОГ» неоднократно писала о том, что Свердловская область на протяжении многих десятилетий, даже давно утратив лидирующие позиции во взрослом бенди, остаётся крупнейшим центром подготовки юных хоккейных талантов. Первоочередной вклад тут, конечно, Краснотурьинска и Первоуральска, но и карпинский футбольно-хоккейный клуб «Спутник» регулярно поставляет кадры во многие российские клубы и сборные России всех возрастов.

Олег Свешников, который в мае отметит 65-летний юбилей, тренирует мальчишек почти полвека – в 1969 году, ещё до службы в армии, работая на Карпинском машиностроительном заводе, собрал дворовую команду из ребят десяти-двенадцати лет и участвовал с ней в соревнованиях на приз делавшего тогда первые шаги легендарного в дальнейшем детского футбольного клуба «Кожаный мяч». Служил в Группе советских войск в Германии, где не оставлял увлечения футболом, а демобилизовавшись, вернулся на завод, стал играть за карпинскую хоккейную команду. А потом была тяжёлая травма спины, поставившая жирный крест на карьере 22-летнего игрока.

Через год медицинской реабилитации Свешников вернулся на завод и продолжал тренировать мальчишек – сначала на общественных началах, а потом окончательно занялся тем, что и стало делом всей жизни. Первый серьёзный успех – подопечные Олега Свешникова стали победителями и призёрами первенства Свердловской области по футболу и хоккею. А уже в 1982 году воспитанник Олега Свешникова Виктор Нуждин в составе сборной Советского Союза становится чемпионом мира среди юношей. В дальнейшем он выиграл ещё множество различных наград, четырежды включался в список «22 лучших игрока сезона». Бронзовым призёром чемпионата мира в составе сборной Казахстана, чемпионом СССР и СНГ в составе алма-атинского «Динамо» становился карпинец Алексей Курочкин. Не перечислить всех учеников Олега Свешникова, за­воёвывавших медали различного достоинства в составе сборных младших возрастов. Не случайно и сам Олег Григорьевич возглавлял эти команды.

Но, разумеется, главная гордость Олега Свешникова – тренерская и отцовская - это его сын. Заслуженный мастер спорта, шестикратный чемпион мира, десятикратный чемпион России Михаил Свешников, многолетний капитан национальной сборной страны с конца 90-х на протяжении примерно десяти лет был бесспорно игроком №1 в хоккее с мячом. На недавнем чемпионате мира в Сандвикене Свешников-младший входил в тренерский штаб сборной России.

И вот что интересно – Михаил Свешников ещё в середине 90-х годов уехал играть в шведский Юсдаль, да так там и осел, женился на шведке. Никто бы не удивился, если бы вслед за сыном перебрался туда и Олег Григорьевич – нет сомнений, что в идеальных условиях, созданных для хоккея с мячом в этом городе, опытнейший тренер подготовил бы ещё не одну хоккейную звезду. Шведскую. Но он остаётся в родном Карпинске, где не то что крытого катка, но даже искусственного льда нет и вряд ли когда будет. Продолжает возиться с местными мальчишками, стараясь вырастить из них если не чемпионов, то настоящих мужиков с сильным характером. Вот и сейчас Свешников в Москве, где сегодня стартует традиционный Всероссийский детский турнир на призы Святейшего Патриарха. В этом году в нём участвуют команды мальчиков 2005–2006 годов рождения. Команда «Спутник», которую тренирует Олег Свешников, за явным преимуществом выиграла турнир в Уральском федеральном округе и сейчас сыграет в финале, игры которого пройдут не где-нибудь, а на катке, залитом на Красной площади.

Прямая речь Дмитрий Сидоров, воспитанник хоккейного клуба «Спутник» (Карпинск), ведущий игрок команды «Уральский трубник» (Первоуральск): – На всю жизнь запомнились слова Свешникова – «Не надо приходить на тренировку как на каторгу, займитесь лучше чем-то другим. А вот если тренировки в удовольствие – милости прошу». Олег Григорьевич – хороший психолог и грамотный тренер. Мы его побаивались и уважали одновременно. Большой выдумщик – помню, делил нас на четвёрки, мы играли в зале во флорбол (разновидность хоккея в зале. – Прим. «ОГ»), а победителям Свешников вручал медальки, привезённые из Швеции. Честно говоря, я сейчас даже удивляюсь, как он в таких условиях столько хоккеистов воспитал. Климат всё теплее, и играть сейчас, по сути, можно только три месяца в году, ближайший каток с искусственным льдом, хотя бы шайбный, в Серове, а это 40 километров от Карпинска, но Свешников умудрялся нас и туда вывозить. На стадионе в Карпинске не было гасящих сеток, поэтому если пробил мимо ворот – иди потом полчаса ищи мячик в сугробе. А мячи – дефицит. Мы их даже подписывали, и каждый за свои отвечал. Дмитрий Сидоров (слева) и Олег Свешников в начале 2000-х годов. Фото: Неизвестный фотограф Кстати Пожалуй, не так часто бывает, что звания почётного гражданина города удостаиваются отец и сын. Олег Григорьевич Свешников этого звания был удостоен ещё в 1989 году, а Михаил Свешников – в декабре 2015-го. Среди спортивных династий области это второй случай. Ранее (в 2003 и 2007 годах соответственно) почётными гражданами Ирбита становились знаменитые мотокроссмены Сергей и Евгений Щербинины.