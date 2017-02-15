Для выхода “Автомобилиста” в плей-офф должны совпасть четыре условия

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 14 февраля

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ: “Автомобилист” в погоне за “восьмёркой”

“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Металлург” (Новокузнецк) - 7:2 (1:1, 2:0, 4:1).

14 февраля. Екатеринбург. КРК “Уралец”.

“Автомобилист”: Лисутин, Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Голышев - Коукал - Михнов; Чайковски - Василевский, Чистов - Тичар - Моня; Андерсен - Тимашов, Чесалин - Торченюк - Симаков; Журавлёв - Щемеров; Мингалеев - Губин - Ивашов.

“Металлург”: Подъяпольский (Хакимов, 45.45); Фаткуллин - Скутар, Семенов - Михеев - Скороходов; Калашников - Лямкин, Комаристый - Земченко - Соловьев; Титов - Михайлов, Разумов - Полищук - Лебедев; Куклев - Щукин, Язьков - Таратухин - Ионин.

Голы: 0:1 Земченко (Калашников, 14.34, бол.), 1:1 Тичар (Василевский, 18.32), 2:1 Мингалеев (Андерсен, Губин, 23.10), 3:1 Мегалинский (Голышев, Коукал, 34.00, бол.), 4:1 Тичар (Михнов, Чайковски, 43.05), 5:1 Мингалеев (Василевский, 45.32), 6:1 Торченюк (Андерсен, Симаков, 45.45), 7:1 Михнов (Чистов, 46.30), 7:2 Михеев (47.06).

Результаты других матчей: “Барыс” - “Сибирь” - 2:1 ОТ, “Югра” - “Авангард” - 2:3 ОТ, “Салават Юлаев” - “Ак Барс” - 3:1, “Северсталь” - “Торпедо” (НН) - 2:3 ОТ, “Динамо” (М) - “Амур” - 3:2, ЦСКА - “Сочи” - 4:3, “Динамо” (Мн) - “Лада” - 8:3, СКА - “Спартак” - 2:4, “Витязь” - “Куньлунь” - 5:3, “Йокерит” - “Нефтехимик” - 3:2 ОТ, “Медвешчак” - “Слован” - 4:5.

Положение команд Восточной конференции: “Металлург” (Мг) - 122 очка (58 матчей), “Авангард” - 104 (58), “Ак Барс” - 103 (58), “Трактор” - 93 (58), “Барыс” - 89 (58), “Салават Юлаев” - 85 (59), “Куньлунь” - 83 (58), “Адмирал” - 82 (58), “Сибирь” - 80 (58), “Нефтехимик” - 78 (58), “Автомобилист” - 77 (58), “Амур” - 71 (58), “”Югра” - 64 (58), “Лада” - 64 (58), “Металлург” - 35 (58).

Чтобы “Автомобилист” попал в плей-офф, необходимы следующие условия:

“Автомобилисту” необходимо выиграть в основное время оба матча - у "Авангарда" и "Сибири";

при этом "Адмирал" должен проиграть в основное время в Подольске "Витязю" и в Москве "Динамо";

при этом "Сибирь" не должна выиграть в основное время в Ханты-Мансийске у "Югры";

при этом "Нефтехимик" должен проиграть (пусть даже в дополнительное время) хотя бы один из двух матчей - в Минске или Риге.

Регулярный чемпионат ВХЛ: “Ижсталь” открывает “Спутнику” дорогу в первую четвёрку

Результаты матчей: “Южный Урал” - “Челмет” - 3:2, “Зауралье” - “Рубин” - 2:3 ОТ, “Ижсталь” - “Торос” - 3:2.

Положение лидеров: “Торпедо” (У-К) - 103 очка (47 матчей), “Сарыарка” - 101 (48), “СКА-Нева” - 99 (47), “Спутник” - 88 (48), “Тоос” - 87 (48), “Зауралье” - 85 (48)...

Победа “Ижстали” над ближайшим преследователем “Спутника” значительно увеличивает шанс тагильчан занять четвёртое место по итогам регулярного чемпионата ВХЛ. Ранее “Торос” имел преимущество над “Спутником” по потерянным очкам, теперь команда из Нефтекамска его лишилась.

При этом у “Тороса” остаётся ещё одна своеобразная “фора” - один из двух оставшихся по календарю матчей команде проводить не придётся, три очка за техническую победу над “Кристаллом” главный конкурент “Спутника” получит автоматически, тогда как тагильчанам предстоит сыграть в Пензе с “Дизелистом”, который ещё имеет призрачный шанс попасть в плей-офф.

Четвёртое место по итогам регулярного чемпионата гарантирует команде преимущество своей площадки не только в первом, но и во втором раунде плей-офф.

Волейбол (женщины)

Суперлига: “Уралочка” досрочно третья в регулярном чемпионате

Результаты матчей: “Протон” - “Динамо” (Кр) - 3:0, “Динамо” (М) - “Ленинградка” - 3:0.

Поражение от “Протона” лишило краснодарских динамовок возможности догнать в заключительном туре свердловскую “Уралочку-НТМК”

Положение лидеров: “Динамо” (М) - 43 очка (17 матчей), “Динамо” (Кз) - 39 (17), “Уралочка-НТМК” - 34 (17), “Динамо” (Кр) - 30 (14)...

Баскетбол (женщины)

Премьер-лига

Результаты матчей: “Спартак” (Нг) - “Казаночка” - 62:85.

Положение лидеров: “УГМК” - 17 побед (17 матчей), “Динамо” (Кр) - 16 (17), “Надежда” - 14 (17)...