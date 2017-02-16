«Я была единственной девочкой-ледолазкой в Екатеринбурге, в меня никто не верил»

Алёна Кочебаева: "В "трудности" лучше пролезет тот, кто умеет думать" Фото: социальные сети

Несмотря на то, что места для занятий ледолазанием в Свердловской области можно пересчитать по пальцам, в регионе есть свои чемпионы в этом экзотическом виде спорта. Екатеринбурженка Алёна Кочебаева вернулась с первенства мира, проходившего во Франции, сразу с двумя наградами: золотом в дисциплине «трудность» и бронзой в дисциплине «скорость». В интервью «ОГ» спортсменка рассказала о том, как начинала заниматься спортом, о будущей совместной поездке с американскими спортсменками в Киров и о шансах на попадание на Олимпиаду-2022.

— Расскажите, как вы пришли в ледолазание?

— Мне очень захотелось заниматься альпинизмом, я узнала, что на скалодроме «Башня» можно тренироваться. Пришла к первому попавшемуся тренеру и сказала: «Я хочу к вам». Попала я, правда, не на альпинизм, а на скалолазание, и брать меня не очень хотели, потому что мне уже было почти шестнадцать лет, но, посмотрев на моё лазание, тренер согласился со мной работать. Заниматься скалолазанием я начала в сентябре 2012 года, а уже в ноябре впервые услышала слово «ледолазание». У меня сразу загорелись глаза и затряслись руки — уж очень попробовать захотелось. На стадионе РТИ была залита пятнадцатиметровая сосулька, по которой мы и начинали наш ледолазный путь. Потом в январе мы поехали на третий этап Кубка России и чемпионат Тюменской области. Там оказалось, что ледолазание — это не только подъём по льду, но ещё и подъём по зацепам. После соревнований накрутили зацеп в маленьком зале в «Башне» и начали лазить. Тогда ещё я была единственной девочкой, которая увлекается ледолазанием в Екатеринбурге, и в меня никто не верил. В том же сезоне было первенство России, где я стала четвёртой из пяти. Но в тот момент было важно не место, а то, насколько далеко я пролезла. Для того времени это был хороший результат.

Алёна Кочебаева (на фото в центре), несмотря на свой юный возраст, ставит перед собой вполне взрослые задачи. В планах у екатеринбурженки попадание на Олимпиаду-2020. Фото: социальные сети

— Вы выступаете и в дисциплине «трудность», и в дисциплине «скорость». Что вам больше нравится?

— Изначально я предпочитала «трудность», потому что «скорость», как говорится, «не пошла». Позже я поняла, какие проблемы были в «скорости», и теперь мне нравятся оба вида. Но в любом случае для меня более важный вид — это «трудность», потому что он требует больше сил. И несомненно, в «трудности» надо больше думать, разгадывать какие-то моменты сложные. Лучше пролезет тот, кто умеет думать.

— В Екатеринбурге не так много мест для занятий ледолазанием, все трассы вам известны. Как удаётся постоянно совершенствоваться?

— Сейчас мы занимаемся на специально построенной конструкции, которая существует благодаря усилиям нашего тренера. Там можно менять расположение зацеп, это не даёт заскучать. Можно постоянно придумывать что-то новое, то, что поможет лучше подготовиться.

Тренировки у нас четыре раза в неделю по 4–5 часов. Половину тренировки ты страхуешь напарника и отдыхаешь, половину сам лезешь. В начале каждого занятия у нас бег, потом стандартная разминка, как на уроках физкультуры. И только после этого можно начинать лазить. Обычно первую часть тренировки занимает «скорость», ею надо заниматься в начале, потому что если ты будешь уставшим на «скорости», есть риск получить травму. Потом начинается «трудность», её, наоборот, надо лазить уставшим, чтобы создать максимально жёсткие условия на тренировке.

— Какие травмы самые распространённые в ледолазании?

— Самые популярные травмы — это синяки, как почти в любом спорте. Для скоростников актуальны такие травмы как «проколы». Но если сразу поставить правильную технику, риск воткнуть в себя фифу (ледовый инструмент для «скорости») будет минимален.

В начале карьеры было множество синяков, сейчас их уже почти нет. Бывает, что протыкаюсь иногда, но мне везёт: все проколы несерьёзные и больше похожи на царапины. В силу своей большой любви к «трудности» иногда умудряюсь проткнуть свою кожу даже во время «трудности», но это очень редко случается, и только у меня.

— Какие задачи себе ставили перед первенством мира? Ехали целенаправленно за золотом?

— Это были последние «детские» международные соревнования в моей жизни. Конечно же, хотелось завершить их золотым дублем, но в «скорости» я выбрала неправильную тактику, поэтому заняла только третье место. Я могла выиграть, но психологический фактор сыграл свою роль.

Сама конструкция, на которой проводились соревнования, очень хорошая. На ней можно сделать сразу несколько трасс и начать их работу одновременно, что позволяет не затягивать соревнования надолго. Вообще, мне всё очень понравилось. Команды разных стран на соревнованиях живут и питаются вместе, благодаря этому у нас получается большая ледолазная семья. Организаторы очень приветливые и в любой момент готовы ответить на все вопросы.

— Уровень соперниц был высокий? С кем-то из них уже были знакомы?

— Очень порадовала спортсменка из Швейцарии, с момента последних соревнований её уровень значительно улучшился. Остальные принимали участие в подобных соревнованиях впервые, и пока у них маловато опыта. Со всеми спортсменками из моей группы мы в прекрасных отношениях, всегда поддерживаем друг друга. С другими участниками тоже общаюсь во время соревнований. Особенно успешно прошло знакомство с командой из США, переписываемся с ними постоянно в Интернете. Мне даже удалось уговорить их поехать следующей зимой вместе в Киров на сборы по ледолазанию.

— Что вас ждёт в ближайшем будущем? В каких соревнованиях будете принимать участие?