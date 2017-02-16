Для “Автомобилиста” сегодня очередной последний и решительный бой

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 15 февраля.
Хоккей
Регулярный чемпионат ВХЛ: “Спутник” выиграл последний домашний матч регулярного чемпионата
“Спутник” (Нижний Тагил)- “Дизель” (Пенза) -2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
15 февраля. Нижний Тагил. ДЛС имени В.К.Сотникова.
“Спутник”: Устинский; Чистяков - Серкин, Васильев - Гасников - Шакуров; Кунгурцев - Фомичев, Жиляков - Курепанов - Щанкин; Валеев - Ищенко, Кравченко - Рожков - Мокин; Родионов - Дубровин, Фахрутдинов - Шибаев - Гиберт.
“Дизель”: Семёнов; Волгин - Большаков, Мнихович - А.Тарасов - Кузьмин; Канарский - Сухих, Мокшанцев - Бусаров - Думбадзе; Яценков - Синицын, Владимиров - Мастрюков - Шубин; Семичастнов - Пангелов - Юлдашев, Д.Тарасов - Луговской - Ямкин.
Голы: 1:0 Фахрутдинов (Шибаев, Родионов, 05.40), 2:0 Гасников (Васильев, Чистяков, 32.15), 2:1 Шубин (49.15).
- В заключительном домашнем матче регулярного чемпионата ВХЛ “Спутник” сделал ещё один шаг к тому, чтобы завершить турнир в первой четвёрке. Теперь, чтобы сохранить эту позицию независимо от того, как сыграют соперники, тагильчанам надо брать очки в заключительном матче в Перми. Задача непростая, поскольку “и “Молот-Прикамье” сейчас решает свои турнирные задачи - остаться в зоне плей-офф.
Результаты других матчей: “Молот-Прикамье” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “СКА-Нева” - 0:1 ОТ, “Сокол” - “Звезда” - 4:1, “Торпедо” (У-К) - “Рязань” - 5:2, “Сарыарка” - “Буран” - +:-, “Химик” - “Барс” - 2:0, “Динамо” (СПб) - “Ариада-НХ” - 3:0, ТХК - “Саров” - 5:1, “Динамо” (Бшх) - “Нефтяник” - 2:1.
Турнирная таблица
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
|48
|29
|1
|3
|7
|4
|4
|155-94
|106
|2. «СКА-Нева» (С-Петербург)
|48
|28
|3
|5
|0
|1
|11
|145-86
|101
|3. «Сарыарка» (Караганда)
|48
|29
|1
|4
|2
|2
|10
|125-65
|101
|4. «Спутник» (Нижний Тагил)
|49
|22
|3
|6
|5
|2
|11
|127-103
|91
|5. «Торос» (Нефтекамск)
|48
|26
|2
|1
|1
|2
|16
|145-107
|87
|6. «Динамо» (Балашиха)
|48
|25
|3
|2
|1
|0
|17
|139-109
|86
|7. ТХК (Тверь)
|48
|24
|3
|2
|4
|0
|15
|135-110
|86
|8. «Зауралье» (Курган)
|48
|24
|0
|3
|3
|4
|14
|113-100
|85
|9. «Сокол» (Красноярск)
|48
|21
|1
|7
|3
|1
|15
|107-98
|83
|10 «Нефтяник» (Альметьевск)
|48
|23
|3
|2
|1
|2
|17
|114-96
|82
|11. «Рубин» (Тюмень)
|48
|20
|5
|3
|3
|0
|17
|121-108
|79
|12. «Звезда» (Чехов)
|48
|18
|4
|4
|3
|4
|15
|123-117
|77
|13. «Динамо» (С-Петербург)
|48
|20
|2
|3
|3
|3
|17
|107-107
|76
|14. «Ермак» (Ангарск)
|48
|16
|6
|3
|5
|4
|14
|104-103
|75
|15. «Рязань» (Рязань)
|48
|20
|1
|2
|5
|2
|18
|120-108
|73
|16. «Молот-Прикамье» (Пермь)
|49
|17
|3
|5
|2
|2
|20
|132-127
|71
|17. «Ижсталь» (Ижевск)
|48
|19
|3
|2
|2
|2
|20
|106-120
|71
|18. «Челмет» (Челябинск)
|48
|17
|2
|5
|3
|1
|20
|128-139
|69
|19. «Дизель» (Пенза)
|48
|19
|0
|1
|3
|4
|21
|115-127
|66
|20. «Саров» (Саров)
|48
|17
|0
|2
|6
|0
|23
|97-113
|61
|21. «Южный Урал» (Орск)
|48
|14
|1
|2
|6
|3
|22
|93-118
|57
|22. «Барс» (Казань)
|48
|14
|1
|3
|4
|2
|24
|88-124
|56
|23. «Химик» (Воскресенск)
|48
|9
|3
|5
|1
|2
|28
|76-120
|46
|24. «Ариада-НХ» (Волжск)
|48
|11
|0
|2
|5
|1
|29
|96-175
|43
|25. «Буран» (Воронеж)
|48
|8
|0
|0
|1
|3
|36
|86-174
|28
|26. «Кристалл» (Саратов)
|48
|5
|0
|2
|0
|0
|41
|48-97
|19
Регулярный чемпионат КХЛ: Сегодня “Автомобилист” сыграет с “Авангардом”
Результаты матчей: “Трактор” - “Металлург” (Мг) - 2:1, “Слован” - “Медвешчак” - 7:5.
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. «Металлург» (Магнитогорск)
|59
|36
|1
|3
|4
|2
|13
|196-135
|122
|2. «Авангард» (Омск)
|58
|29
|3
|4
|1
|2
|19
|150-124
|104
|3. «Ак Барс» (Казань)
|58
|27
|3
|6
|2
|2
|18
|146-120
|103
|4. «Трактор» (Челябинск)
|59
|27
|2
|1
|6
|3
|20
|130-119
|96
|5. «Барыс» (Астана)
|58
|25
|6
|0
|1
|1
|25
|148-161
|89
|6. «Салават Юлаев» (Уфа)
|59
|20
|2
|4
|10
|3
|20
|165-172
|85
|7. «Куньлунь РС» (Пекин)
|58
|24
|2
|2
|3
|0
|27
|136-138
|83
|8. «Адмирал» (Владивосток)
|58
|23
|2
|1
|7
|0
|25
|143-150
|82
|9. «Сибирь» (Новосибирск)
|58
|20
|2
|5
|2
|4
|25
|129-134
|80
|10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
|58
|20
|1
|7
|1
|1
|28
|140-150
|78
|11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
|58
|19
|1
|5
|3
|5
|25
|136-160
|77
|12. «Амур» (Хабаровск)
|58
|19
|1
|3
|4
|2
|29
|102-125
|71
|13. «Югра» (Ханты-Мансийск)
|58
|18
|1
|2
|3
|1
|33
|108-142
|64
|14. «Лада» (Тольятти)
|58
|16
|1
|4
|4
|2
|31
|143-174
|64
|15. «Металлург» (Новокузнецк)
|58
|7
|0
|5
|2
|2
|42
|90-191
|35
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. ЦСКА (Москва)
|58
|39
|2
|1
|7
|1
|8
|173-107
|131
|2. СКА (Санкт-Петербург)
|58
|37
|2
|5
|4
|2
|8
|239-110
|131
|3. «Локомотив» (Ярославль)
|58
|31
|1
|3
|3
|3
|17
|156-123
|107
|4. «Динамо» (Москва)
|58
|28
|4
|5
|5
|0
|16
|160-109
|107
|5. «Торпедо» (Нижний Новгород)
|58
|27
|3
|5
|3
|4
|16
|141-116
|104
|6. «Динамо» (Минск)
|58
|27
|3
|6
|2
|2
|18
|166-145
|103
|7. «Витязь» (Подольск)
|58
|26
|3
|4
|4
|0
|21
|159-152
|96
|8. «Йокерит (Хельсинки)
|59
|23
|3
|3
|6
|6
|18
|145-160
|93
|9. «Сочи» (Сочи)
|58
|24
|2
|5
|1
|1
|25
|135-136
|88
|10. «Слован» (Братислава)
|60
|22
|4
|3
|3
|2
|26
|144-166
|85
|11. «Медвешчак» (Загреб)
|60
|19
|2
|2
|2
|2
|33
|138-186
|69
|12. «Северсталь» (Череповец)
|58
|17
|2
|2
|4
|6
|27
|128-160
|69
|13. «Спартак» (Москва)
|58
|18
|1
|2
|3
|2
|32
|123-160
|65
|14. «Динамо» (Рига)
|58
|11
|2
|6
|4
|1
|34
|111-155
|54
- Сегодня в КХЛ предпоследний большой игровой день, который может дать ответы на многие вопросы. Состоятся двенадцать матчей: “Автомобилист” - “Авангард”, “Барыс” - “Металлург” (Нк), “Югра” - “Сибирь”, “Северсталь” - “Спартак”, “Локомотив” - “Куньлунь”, ЦСКА - “Торпедо” (НН), “Динамо” (М) - “Адмирал”, СКА - “Сочи”, “Динамо” (Мн) - “Нефтехимик”, “Витязь” - “Амур”, “Йокерит” - “Ак Барс”, “Динамо” (Р) - “Лада”.
- Только победа над “Авангардом” и соблюдение ещё нескольких условий сохранят “Автомобилисту” шанс попасть в плей-офф.
Баскетбол (женщины)
Евролига ФИБА
Группа “В”. “Уника” - “Хатай Бюйюкшехир” - 95:98, “Польковице” - “Лилль-Метрополь” - 77:68, “Бурж Баскет” - “Перфумериас Авенида” - 69:63. Матч “УГМК” - “Надежда” состоится сегодня вечером.
Турнирная таблица
|Команда
|И
|В
|П
|С/О
|О
|%
|1. “УГМК” (Екатеринбург, Россия)
|12
|11
|1
|1008 : 762
|23
|91,7
|2. “Надежда” (Оренбург, Россия)
|12
|9
|3
|788 : 731
|21
|75,0
|3. “Перфумериас Авенида” (Испания)
|13
|7
|6
|937 : 873
|20
|53,8
|4. “Бурж Баскет” (Франция)
|13
|7
|6
|858 : 859
|20
|53,8
|5. “Хатай Бюйюкшехир” (Турция)
|13
|6
|7
|843 : 954
|19
|46,2
|6. “Лилль-Метрополь” (Франция)
|13
|5
|8
|891 : 941
|18
|38,5
|7. “Уника” (Венгрия)
|13
|4
|9
|912 :1009
|17
|30,8
|8. “Польковице” (Польша)
|13
|2
|11
|806 : 914
|15
|15,4
Премьер-лига
Результаты матчей: “Динамо” (М) - МБА - 73:79.
Положение лидеров: “УГМК” - 17 побед (17 матчей), “Динамо” (К) - 16 (17), “Надежда” - 14 (17)...
Баскетбол (мужчины)
Суперлига. Третий дивизион
“Нефтехимик” (Тобольск) - “Уралмаш” (Екатеринбург) - 41:100 (15:32, 18:20, 12:27, 16:21).
15 февраля. Тобольск. ЦСМ “Центральный”.
“Нефтехимик”: Пятницкий - 2, Павлов - 12, Сметанин -10, Харитонов - 8, Каутин - 4; Дорофеев - 4, Кулаков - 9, Квахаджелидзе - 8, Васин - 0, Шепелев - 4.
“Уралмаш”: Воскресенский - 26, Макаров - 9, Сабоцкий - 11, Манихин - 4, Евстафьев - 26; Панин - 6, Храмов - 0, Агинских - 8, Фазулов -10.
Результаты других матчей: “Уфимец” - “Эльбрус” - 73:62, “Арсенал” - “АлтайБаскет” - 95:93.
Положение лидеров: “Уралмаш” - 18 побед (23 матча), “Арсенал” - 17 (23)...
Сегодня состоятся повторные встречи между этими ко командами.
Мини-футбол
Кубок России
1/2 финала. Первый матч
“Дина” - “Сибиряк” - 7:1.
- “Тюмень” и “Динамо” первый полуфинал сыграют 22 февраля.
- Ответные матчи в обеих полуфинальных парах намечены на 28 февраля.