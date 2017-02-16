«Динамо-Строитель» выполнил задачу-минимум

Тяжёлым для свердловчан вышел матч против «Партилле». Вклад в победу внёс Евгений Михейчик – автор двух голов (в центре). Фото: International Hockey Federation

Опубликовано в №30 от 17.02.2017 под заголовком «Динамо-Строитель» сохранил прописку»

По итогам Кубка европейских чемпионов по индорхоккею екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» занял пятое место и сохранил квоту для российских команд в элите клубного чемпионата Европы.

Кубок европейских чемпионов – самый престижный турнир Старого Света по индорхоккею (зимнему варианту хоккея на траве). Кстати, тут нужно сразу оговорить один момент: в России индорхоккей не имеет большой популярности, а вот в Европе – очень популярен. Так, посетив недавно немецкий Франкфурт-на-Майне, я с большим удивлением обнаружил большие магазины, посвящённые столь экзотическому в нашем понимании виду спорта.

«Динамо-Строитель» занял на турнире пятое место. В данном случае отчасти это успех. Хоть свердловчане и не привезли домой медали, но сохранили квоту для российских команд. В 2015 году, когда уральцы также принимали участие в турнире, клуб вылетел из дивизиона «А», и в следующем году уже динамовцам из Электростали пришлось бороться за возвращение в элиту. На этот раз «Динамо-Строитель» смог не потеряться в группе сильнейших команд Европы.

– Этот результат нельзя до конца рассматривать как успех, – пояснил «ОГ» главный тренер команды Дмитрий Волков. – В сегодняшних наших реалиях – смена поколений, кадровые проблемы – этот результат можно назвать неплохим. Хотели попасть в четвёрку – не вышло. Но мы выполнили задачу-минимум. Объективно, мы могли подняться на ступеньку выше, но, наверное, не больше – сегодня мы не можем дотянуться до верхней тройки.