«Динамо-Строитель» выполнил задачу-минимум

- Опубликовано в №30 от 17.02.2017 под заголовком «Динамо-Строитель» сохранил прописку»
По итогам Кубка европейских чемпионов по индорхоккею екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» занял пятое место и сохранил квоту для российских команд в элите клубного чемпионата Европы.
Кубок европейских чемпионов – самый престижный турнир Старого Света по индорхоккею (зимнему варианту хоккея на траве). Кстати, тут нужно сразу оговорить один момент: в России индорхоккей не имеет большой популярности, а вот в Европе – очень популярен. Так, посетив недавно немецкий Франкфурт-на-Майне, я с большим удивлением обнаружил большие магазины, посвящённые столь экзотическому в нашем понимании виду спорта.
«Динамо-Строитель» занял на турнире пятое место. В данном случае отчасти это успех. Хоть свердловчане и не привезли домой медали, но сохранили квоту для российских команд. В 2015 году, когда уральцы также принимали участие в турнире, клуб вылетел из дивизиона «А», и в следующем году уже динамовцам из Электростали пришлось бороться за возвращение в элиту. На этот раз «Динамо-Строитель» смог не потеряться в группе сильнейших команд Европы.
– Этот результат нельзя до конца рассматривать как успех, – пояснил «ОГ» главный тренер команды Дмитрий Волков. – В сегодняшних наших реалиях – смена поколений, кадровые проблемы – этот результат можно назвать неплохим. Хотели попасть в четвёрку – не вышло. Но мы выполнили задачу-минимум. Объективно, мы могли подняться на ступеньку выше, но, наверное, не больше – сегодня мы не можем дотянуться до верхней тройки.
Кстати
На групповом этапе свердловчане сначала проиграли английскому «Ист Гринстеду» – 4:6, потом выиграли у польского «Грюнвальда» – 5:3 и крупно уступили будущему чемпиону этого года – немецкому «Уленхорсту» – 2:10. После этого клуб опустился в группу «выживания», где дважды сыграл вничью: со шведским «Партилле» – 4:4 и с испанским «Комплутенсе» – 1:1. В следующем году в турнире выступит «Динамо» из Электростали как чемпион России по индорхоккею-2017 года. К слову, последний раз «Динамо-Строитель» завоёвывал медали Кубка чемпионов (бронзовые) в 2013 году.