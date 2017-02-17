«Коротка кольчужка»

После матча с «Авангардом», в котором «шофёры» окончательно потеряли шансы на попадание в плей-офф КХЛ, на главном тренере «Автомобилиста» Владимире Крикунове буквально не было лица. Фото: Владимир Васильев

Хоккейный клуб «Автомобилист» уступил на своём льду омскому «Авангарду» и потерял даже теоретические шансы на попадание в плей-офф КХЛ. «Шофёры» не примут участие в играх Кубка Гагарина и впервые за последние четыре года будет смотреть плей-офф по «Матч ТВ».

Нынешний сезон для «Автомобилиста» получился сезоном перемен. Сменилось руководство – президентом «Автомобилиста» стал Андрей Козицын.

Затем между Андреем Разиным, возглавлявший команду в первой части чемпионата, и новым руководством клуба начался сильный разлад – тренер постоянно жаловался на отсутствие помощи от руководства. Дескать, даже в раздевалку президент ни разу не заходил, с хоккеистами не общался, «пряников» не давал. При этом «Автомобилист» в первой части сезона и игру хорошую показывал, и моменты создавал, да только выиграть никак не мог. А Разин вместо работы над ошибками почему-то спихивал всё на руководство да пытался произвести впечатление на прессу.

Андрей Козицын долго терпеть не стал, и в ситуации, когда «Автомобилист» достиг дна, уволил весь тренерский штаб. Команду возглавил опытный и знакомый Екатеринбургу Владимир Крикунов. Перед новым главным тренером была поставлена задача вывести команду в плей-офф, что казалось крайне трудновыполнимой, но решаемой задачей. Екатеринбургский клуб продолжало лихорадить, сенсационные победы над СКА сменялись домашними поражениями от «Лады», но при этом «шофёрам» всё же удалось приблизиться к заветной зоне плей-офф и побороться за восьмую строчку на «Востоке». Борьбу эту «Автомобилист» проиграл.

Закономерно? На наш взгляд, вполне. В нынешнем сезоне «Автомобилист» в силу многих обстоятельств путёвки в плей-офф не заслужил. Да и если бы он туда попал, дать бой лидерам Востока, как было в прошлом году, нынче с такой игрой он вряд ли бы смог. В следующем сезоне командой продолжит руководить Владимир Крикунов. Конечно, будут сделаны определённые выводы – нам остаётся верить, что они будут правильные.

«Автомобилист» при Крикунове и Разине

Тренер Игры Очки Разница шайб Андрей Разин 27 31 59/79 (­20) Владимир Крикунов 32 42 79/84(­5)

От первого лица Владимир Крикунов, главный тренер «Автомобилиста»: – Обидно, что проиграли в таком важном матче, когда нужно было выигрывать. Все очень хотели победы, жаль, что этого не случилось. Коротка кольчужка. Могли, конечно, попробовать спасти матч, понимая, что для продолжения борьбы за плей-офф нам нужна была победа в основное время, и снять вратаря на последних секундах, но в последнее время эта тактика нам не помогала, я не верил, что с помощью шестого полевого игрока мы сможем вырвать победу. Комментарий Алексей КУРОШ, председатель Гильдии спортивных журналистов Свердловской области: – «Автомобилист» в последние сезоны находится на грани попадания в плей-офф. Он может быть восьмым, а может девятым. Если бы клуб занял, условно, четвёртое место – я бы хлопал в ладоши, если бы занял четырнадцатое место – это был бы провал. А так, грань эта очень тонкая. Но так как в спорте результат является главным показателем, то можно считать этот сезон для команды неудачным. Главная, на мой взгляд, проблема «Автомобилиста» – это подбор легионеров. Иностранцы – это те люди, которые должны усиливать игру команды, забивать. Что было в этом сезоне? Бухтеле оказался никаким, Тичар играет через раз, даже тот же Коукал не показывает своего уровня. У «Автомобилиста» был всего один сезон, когда выбор иностранцев был удачный, тогда пришли Лепистё, Виклунд, Коварж. Но это было исключение из правил. Также очень сильно страдала в этом сезоне вратарская линия. В том сезоне, когда блистал Коварж, команда безусловно не играла лучше, чем сейчас, но благодаря его удачным действиям она попала в плей-офф. Сейчас идёт речь о возвращении Коваржа в Екатеринбург. Даже если этого не произойдёт, то вратарская линия всё равно требует усиления. Ну и для меня очень странным показался тот факт, что у игроков «Автомобилиста» необычное соотношение клуб-сборная. Тот же Голышев не очень удачно себя проявил здесь, зато забивает за сборную. Томми Кивистё постоянно вызывается в сборную Финляндии, а в Екатеринбурге играет в четвёртом звене, а иногда и вовсе не появляется на льду.