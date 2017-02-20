«Автомобилист» и сам не попал в плей-офф, и «Сибирь» не пустил

Обзор спортивных событий в турнирах с участием команд Свердловской области, состоявшихся 17-19 февраля
Хоккей
Регулярный чемпионат КХЛ: «Автомобилист» не пустил в плей-офф «Сибирь»
“Автомобилист” (Екатеринбург) - “Сибирь” (Новосибирск) - 1:2 Б (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).
18 февраля. Екатеринбург. КРК «Уралец». 4800 зрителей.
«Автомобилист»: Сохатский; Кивистё - Мегалинский, Губин - Коукал - Михнов; Журавлёв - Турбин, Голышев - Романов - Тичар; Андерсен - Тимашов, Чесалин, Торченюк - Симаков; Власкин - Васильев, Ивашов - Обидин - Митякин.
«Сибирь»: Тэйлор (Красиков, 60.00); Полашек - Алексеев, Шумаков - Шалунов - Миловзоров; Мишарин - Воробьёв, Бутузов - Кемппайнен - Санников; Игнатович - Беляков, Бойчак - Хлопотов - Первушин; Наумов - Артёмов, Ал-й Скабелка - Глухов - Артюхин.
Голы: 0:1 Миловзоров (Шалунов, 34.35), 1:1 Голышев (47.57), 1:2 Санников (победный буллит).
- Шайба, заброшенная в третьем периоде Анатолием Голышевым в ворота «Сибири», лишила гостей места в плей-фф. Чтобы попасть по итогам регулярного чемпионата в первую восьмёрку «Сибири» надо было побеждать в основное время.
- В общем зачёте регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» финишировал на 21-м месте. За восемь лет в Континентальной хоккейной лиге хуже результат был только дважды - 22-е местов сезоне 2011/2013 и 26-е в сезоне 2012/2013.
Результаты других матчей: «Металлург» (Мг) - «Трактор» - 1:0 ОТ, «Барыс» - «Авангард» - 1:3, “Салават Юлаев” - “Лада” - 4:2, “Югра” - “Металлург” (Нк) - 1:4, “Витязь” - “Адмирал” - 1:3, “Локомотив” - “Амур” - 3:5, “Северсталь” - “Сочи” - 3:2, “Динамо” (М) - “Куньлунь” - 2:1, ЦСКА - “Спартак” - 6:1, “Динамо” (Мн) - “Ак Барс” - 3:4, СКА - “Торпедо” (НН) - 4:2, “Динамо” (Р) - “Нефтехимик” - 3:2 Б.
Итоговые таблицы
Восточная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Металлург» ( Магнитогорск)
60
36
1
4
4
2
13
197-135
124
2. «Авангард» (Омск)
60
30
3
5
1
2
19
156-127
109
3. «Ак Барс» (Казань)
60
29
3
6
2
2
18
155-127
109
4. «Трактор» (Казань)
60
27
2
1
7
3
20
130-120
97
5. «Барыс» (Астана)
60
25
6
0
1
2
26
151-167
90
6. «Салават Юлаев» (Уфа)
60
21
2
4
10
3
20
169-174
88
7. «Адмирал» (Владивосток)
60
24
2
1
7
1
25
147-153
86
8. «Куньлунь РС» (Пекин)
60
24
2
2
3
0
29
139-144
83
9. «Сибирь» (Новосибирск)
60
20
2
6
2
5
25
133-138
83
10. «Нефтехимик» (Нижнекамск)
60
20
1
7
3
1
28
143-155
80
11. «Автомобилист» (Екатеринбург)
60
19
1
5
5
5
25
139-165
79
12. «Амур» (Хабаровск)
60
20
1
4
4
2
29
110-130
76
13. «Югра» (Ханты-Мансийск)
60
18
2
2
3
1
34
112-148
66
14. «Лада» (Тольятти)
60
16
1
4
4
3
32
146-180
65
15. «Металлург» (Новокузнецк)
60
8
1
5
2
2
42
97-194
40
Западная конференция
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. ЦСКА (Москва)
60
41
2
1
7
1
8
183-110
137
2. СКА (Санкт-Петербург)
60
39
2
5
4
2
8
249-114
137
3. «Динамо» (Москва)
60
29
5
5
5
0
16
164-111
112
4. «Локомотив» (Ярославль)
60
32
1
3
3
3
18
163-130
110
5. «Динамо» (Минск)
60
27
3
7
2
2
19
171-150
105
6. «Торпедо» (Нижний Новгород)
60
27
3
5
3
4
18
145-124
104
7. «Витязь» (Подольск)
60
26
3
4
5
0
22
162-158
97
8. «Йокерит» (Хельсинки)
60
23
3
3
6
6
19
149-165
93
9. «Сочи» (Сочи)
60
24
2
5
1
1
27
139-145
88
10. «Слован» (Братислава)
60
22
4
3
3
2
26
144-166
85
11. «Северсталь» (Череповец)
60
18
3
2
4
6
27
133-163
74
12. «Медвешчак» (Загреб)
60
19
2
2
2
2
33
138-186
69
13. «Спартак» (Москва)
60
18
1
2
3
3
33
125-168
66
14. «Динамо» (Рига)
60
11
3
7
4
1
34
116-158
58
Снайперы: Мозякин («Металлург», Мг) - 48 шайб, Доус («Барыс») - 36, Ковальчук (СКА) - 32... Гареев -18... Тичар - 15... Коукал (все - «Автомобилист») - 12...
Ассистенты: Ли «Металлург» (Мг) - 51 передача, Шипачёв (СКА) - 50, Гусев (оба - СКА) - 47... Торченюк - 16... Симаков - 15... Коукал (все - «Автомобилист») - 13...
Бомбардиры (гол+пас): Мозякин («Металлург» Мг) - 85 (48+37), Ковальчук - 78 (32+46), Шипачёв (оба - СКА) - 76 (26+50)... Гареев - 28 (18+10)... Торченюк - 27 (11+16)... Коукал (все - «Автомобилист») - 25 (12+13)...
В четверьфиналах Восточной и Западной конференций сыграют: «Локомотив» - «Динамо» (Мн), ЦСКА - «Йокерит», «Динамо» (М) - «Торпедо» (НН), СКА - «Витязь», «Авангард» - «Адмирал», «Металлург» (Мг) - «Куньлунь», «Тратор» - «Барыс», «Ак Барс» - «Салават Юлаев».
Игры пройдут по схеме 2+2+1 до трёх побед. На домашней площадке борьбу за Кубок Гагарина начинают команды, указанные в парах первыми.
Регулярный чемпионат ВХЛ: «Спутник» финишировал в первой четвёрке Высшей лиги
19 февраля. Пермь. УДС «Молот» имени Лебедева. 5615 зрителей.
Голы: 0:1 Серкин (Чистяков, 11.38, бол.), 1:1 Шайхулов (Ерохин, 13.05, мен.), 1:2 Мокин (Шакуров, 58.36), 1:3 Кравченко (Мокин, Ищенко, 59.42).
- «Спутник» финишировал на четвёртом месте в регулярном чемионате ВХЛ, а это значит, что тагильчане будут иметь преимущечство своей площадки не только в 1/8 финала, но и в следующем раунде, в случае, если команда туда попадёт
Результаты других матчей: “Торос” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “Буран” - 6:2, “Сокол” - “Рязань” - 2:3 ОТ, “Торпедо” (У-К) - “СКА-Нева” - 2:5, “Сарыарка” - “Звезда” - 1:2 Б, “Зауралье” - “Южный Урал” - 3:4 ОТ, “Рубин” - “Челмет” - 4:2, “Ижсталь” - “Дизель” - 2:3 ОТ, “Динамо” (СПб) - “Нефтяник” - 5:1, “Химик” - “Саров” - 2:5, ТХК - “Барс” - 2:1, “Динамо” (Бшх) - “Ариада” - 6:2, “Ижсталь” - “Кристалл” - +:-, “Ермак” - “Рязань” - 3:1, “Сокол” - “Буран” - 4:0, “Торпедо” (У-К) - “Звезда” - 3:1, “Сарыарка” - “СКА-Нева” - 2:3, “Торос” - “Дизель” - 4:1, “Зауралье” - “Челмет” - 4:3 Б, “Рубин” - “Южный Урал” - 6:2, “Динамо” (СПб) - “Барс” - 8:0, “Химик” - “Ариада-НХ” - 2:1, ТХК - “Нефтяник” - 2:1, “Динамо” (Бшх) - “Саров” - 3:1.
Итоговая таблица
Команда
И
В
ВО
ВБ
ПБ
ПО
П
Ш
О
1. «Торпедо» (Усть-Каменогорск)
50
30
1
3
7
4
5
160-100
109
2. «СКА-Нева» (Санкт-Петебург)
50
30
3
5
0
1
11
153-90
107
3. «Сарыарка» (Караганда)
50
29
1
4
3
2
11
128-70
102
4. «Спутник» (Нижний Тагил)
50
23
3
6
5
2
11
130-104
94
5. «Торос» (Нефтекамск)
50
28
2
1
1
2
16
149-108
93
6. «Динамо» (Балашиха)
50
27
3
2
1
0
17
148-112
92
7. ТХК (Тверь)
50
26
3
2
4
0
15
139-112
92
8. «Зауралье» (Курган)
50
24
0
4
3
5
14
120-107
88
9. «Сокол» (Красноярск)
50
22
1
7
3
2
15
113-101
87
10. «Рубин» (Тюмень)
50
22
5
3
3
0
17
131-112
85
11. «Нефтяник» (Альметьевск)
50
23
3
2
1
2
19
116-103
82
12. «Динамо» (Санкт-Петербург)
50
22
2
3
3
3
17
120-108
82
13. «Ермак» (Ангарск)
50
18
6
3
5
4
14
113-106
81
14. «Звезда» (Чехов)
50
18
4
5
3
4
16
126-121
79
15. «Рязань» (Рязань)
50
20
2
2
5
2
19
124-113
75
16. «Ижсталь» (Ижсталь)
50
20
3
2
2
3
20
108-123
75
17. «Молот-Прикамье» (Пермь)
50
17
3
5
2
2
21
133-130
71
18. «Челмет» (Челябинск)
50
17
2
5
4
1
21
133-147
70
19. «Дизель» (Пенза)
50
19
1
1
3
4
22
119-133
68
20. «Саров» (Саров)
50
18
0
2
6
0
24
103-118
64
21. «Южный Урал» (Орск)
50
14
2
2
6
3
23
99-127
59
22. «Барс» (Казань)
50
14
1
3
4
2
26
89-134
56
23. «Химик» (Воскресенск)
50
10
3
5
1
2
29
80-126
49
24. «Ариада-НХ» (Волжск)
50
11
0
2
5
1
31
99-183
43
25. «Буран» (Воронеж)
50
8
0
0
1
3
38
88-184
28
26. «Кристалл» (Саратов)
50
5
0
2
0
0
43
48-97
19
* В 1/8 финала плей-офф сыграют: «Торпедо» (У-К) - «Ижсталь», «Сарыарка» - «Звезда», «Торос» - «Динамо» (СПб), ТХК - «Рубин», «СКА-Нева» - «Рязань», «Спутник» - «Ермак», «Динам» (Бшх) - «Нефтяник», «Зауралье» - «Сокол».
* Игры пройдут до четырёх побед. «Спутник» начинает серию против «Ермака» домашними играми 25 и 26 февраля.
* На каждой следующей стадии плей-офф пары формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счёту - с предпоследним и т. д.
* Если в матче на втором этапе чемпионата после трёх периодов зафиксирован ничейный результат, то назначается дополнительный период (овертайм) продолжительностью 20 минут. Количество дополнительных периодов не ограничено, а игра продолжается до первого взятия ворот.
Баскетбол (мужчины)
Кубок России. “Финал четырёх”
Екатеринбург. Дворец игровых видов спорта «Уралочка». 17 и 19 февраля.
Полуфиналы: “Парма” (Пермь) - “Новосибирск” (Новосибирск) - 70:86, “Темп-СУМЗ-УГМК” (Ревда) - “Сахалин” (Южно-Сахалинск) - 75:87. Матч за 3-е место. «Парма» - «Темп-СУМЗ-УГМК» - 65:55. Финал. «Новосибирск» - «Сахалин» - 69:67.
Символическая пятёрка: Драмир Зибиров («Сахалин»), Иван Ухов («Парма»), Глеб Голдырев, Александр Лавников (оба - «Новосибирск), Сергей Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК»). Лучший игрок турнира: Сергей Токарев («Новосибирск»).
Суперлига. Третий дивизион
Результаты матчей: “Уфимец” - “Динамо-МГТУ” - 72:73, “Русичи” - “АлтайБаскет” - 79:92.
Положение лидеров: «Уралмаш», «Арсенал» - по 18 побед (24 матча), «Уфимец», «Динамо»-МГТУ», «АлтайБаскет» - по 14 (25)...
Баскетбол (женщины)
Премьер-лига: «Лисицы» одержали пятьдесят побед в играх чемпионата России
“УГМК” (Екатеринбург) - “Спарта энд К” (Видное) - 64:54 (16:19, 12:17, 18:14, 18:4).
Самые результативные: Литтл (12), Торренс (10), Белякова и Барич (по 8).
- Подмосковные «спартанки» едва не испортили хозяйкам паркета своеобразный юбилей. Эта победа стала для «лисиц» пятидесятой подряд в играх национального чемпионата.
- Последнее на сегодняшний день поражение команда «УГМК» потерпела 25 апреля 2015 года со счётом 67:78 в первом матче финальной серии против оренбургской «Надежды». С тех пор «лисицы» без малого два года не проигрывают в национальном первенстве никому - ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.
Результаты других матчей: “Надежда” - “Динамо” (Нс) - 73:56, “Вологда-Чеваката” - “Казаночка” - 83:62, МБА - “Динамо” (К) - 59:83.
Положение лидеров: «УГМК» - 18 побед (18 матчей), «Динамо» (К) - 17 (18), «Надежда» - 15 (18)...
Волейбол
Суперлига:«Уралочка» в первом раунде плей-офф сыграет с «Заречьем-Одинцово»
18-й тур. “Уралочка-НТМК” (Свердловская область) - “Ленинградка” (Санкт-Петербург) - 3:2 (25:22, 25:23, 22:25, 14:25, 17:15).
Самые результативные: Ильченко (26), Климец (16) - Петрова (22), Бессонная (20).
Результаты других матчей: “Сахалин” - “Заречье-Одинцово” - 3:2, “Динамо” (Кз) - “Протон” - 3:0, “Динамо” (М) - “Метар” - 3:0, “Енисей” - “Динамо” (Кр) - 3:0
Итоговая таблица
Команда
И
В
П
Р/О
О
1. «Динамо» (Казань)
18
16 (3)
2 (1)
51 - 16
46
2. «Динамо» (Москва)
18
14 (2)
4 (2)
47 - 19
42
3. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
18
12 (2)
6 (2)
43 - 28
36
4. «Динамо» (Краснодар)
18
11 (2)
7
34 - 27
30
5. «Енисей» (Красноярск)
18
10
8 (2)
38 - 26
32
6. «Заречье-Одинцово» (Одинцово)
18
8 (1)
10 (3)
34 - 38
26
7. «Протон» (Саратов)
18
6 (1)
12 (3)
27 - 39
20
8. «Сахалин» (Южно-Сахалинск)
18
6 (2)
12 (1)
24 - 42
17
9. «Ленинградка» (Санкт-Петербург)
18
5 (3)
13 (2)
23 - 46
14
10. «Метар» (Челябинск)
18
2
16
10 - 50
6
В четверьфинале в сериях до двух побед сыграют: «Динамо» (М) - «Сахалин», «Динамо» (Кз) - «Протон», «Уралочка-НТМК» - «Заречье» - «Одинцово», «Динамо» (Кр) - «Енисй».
Хоккей с мячом
Первая группа: «Уральский трубник» в двух шагах от третьего места в регулярке
«Уральский трубник» (Первоуральск) - «Водник» (Архангельск) - 4:2 (1:0).
Голы: 1:0 Маркин (Орлов, 7, угловой), 2:0 Разуваев (50), 2:1 Дергаев (Кузьмин, 56, угловой), 3:1 Сидоров (61, с 12-метрового), 4:1 Почкунов (75), 4:2 Погребной (Савельев, 83)
Результаты других матчей:“СКА-Нефтяник” - “Динамо” (Кз) - 11:3, “Байкал-Энергия” - “Динамо” (М) - 9:4, “Енисей” - “Волга” - 5:1.
Положение лидеров: «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энергия» - по 18 очков, «Уральский трубник» - 15, «Енисей» - 13...
- «Уральскому трубнику» осталось сыграть два матча в гостях - с казанским «Динамо» (23 февраля) и московским «Динамо», которые замыкают турнирную таблицу.