Без личных медалей, но с золотом в эстафете

Антон Шипулин финиширует с флагом в эстафете. Фото: biathlonrus.com

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

В австрийском городе Хохфильцене завершился чемпионат мира по биатлону. Сборная России завоевала всего две медали и заняла четвёртое место в общем зачёте.

Если брать историю чемпионатов мира, то стоит сказать, что последний по-настоящему удачный для нас турнир был в 2009 году. Тогда сборная России завоевала шесть медалей и заняла итоговое третье место, уступив норвежцам и немцам соответственно. В дальнейшем же «нормой» для сборной России были две медали, которые наши биатлонисты в основном и завоёвывали на главных стартах сезона. Однако в прошлом году россияне ни разу не поднялись на пьедестал, после чего последовали громкие заявления о том, что тренерский штаб сборной изменит предсезонную подготовку и будет стараться вывести спортсменов на пик формы именно к чемпионату мира.

Что мы имеем в итоге? Ни одной медали в личных гонках — это явно не то, на что мы все рассчитывали. Лидер сборной России свердловчанин Антон Шипулин дважды останавливался в шаге от медалей (в гонке преследования и масс-старте). На этом индивидуальные подвиги россиян закончились.

Однако, несмотря на личные неудачи, в командных соревнованиях российские биатлонисты проявили себя с лучшей стороны. В смешанной эстафете, последний этап которой бежал Шипулин, сборная России сумела завоевать бронзу, уступив немцам и французам. А главным событием чемпионата мира для российских болельщиков стала мужская эстафета. Перед заключительным кругом преимущество Антона Шипулина, традиционно бежавшего последний этап, над Мартеном Фуркадом составляло всего четыре секунды. Сразу вспомнилась и смешанная эстафета, где лидер мирового сезона в створе «украл» у россиян серебро. Но на этот раз Шипулин обрушил на трассе всю свою злость на француза и не только не дал ему приблизиться к себе, но и вовсе от него убежал, а на финише ещё и флаг захватил.

Сам Антон пока не решил, будет ли выступать после Олимпиады-2018. Возможно, для Шипулина это была последняя эстафетная гонка ЧМ в карьере, и тем ценнее для него это золото — первое на чемпионатах мира.

Результаты женской сборной на ЧМ в Австрии совсем неутешительные. В отсутствие отстранённой от соревнований екатеринбурженки Екатерины Глазыриной россиянки стали десятыми в эстафете, а в личных гонках зачастую оказывались за пределами второго десятка.