За организацию – «отлично», команде – «неуд»

Год назад Антон Бревнов (в центре) в составе «Пармы» выиграл Кубок России, нынче с «Темпом» остался без медалей. Фото: Александр Зайцев

У «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу среди мужчин, который проходил в Екатеринбурге, победителей оказалось два – завоевавший трофей «Новосибирск» и организаторы турнира, сделавшие всё на высшем уровне.

Было бы странно, если бы со своей задачей не справились специалисты «Спорт-сервиса», за плечами у которых не один десяток международных матчей, в том числе финалы женской Евролиги. А вот со спортивной точки зрения турнир для хозяев оказался провальным – «Темп-СУМЗ-УГМК» проиграл оба матча и занял последнее четвёртое место.

Тут даже индивидуальная награда Сергею Караулову как лучшему центровому может быть слабым утешением, поскольку при всём уважении к этому действительно классному игроку, лучшим среди «больших» на этот раз он явно не был, и наградили Сергея больше из тех соображений, что нехорошо оставлять хозяев совсем без призов.

Вроде бы сдвинулось у «Темпа» в последнее время с мёртвой точки, стала команда нащупывать свою игру, но опять ничего не смогла показать в двух, наверное, главных матчах сезона. Даже если ревдинцы сейчас выйдут в плей-офф чемпионата Первого дивизиона суперлиги, с такой игрой они вряд ли пройдут даже первый раунд. Можно поверить в чудо и допустить, что «Темп» в состоянии выиграть у любой из команд первой тройки регулярного чемпионата один матч, но чтобы серию… Это уже не чудо, а ненаучная фантастика…

Результаты. Полуфиналы. «Парма» – «Новосибирск» – 70:86, «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Сахалин«- 75:87. Матч за 3-е место. «Парма» – «Темп-СУМЗ-УГМК» – 65:55. Финал. «Новосибирск» – «Сахалин» – 69:67.

Символическая пятёрка: Зибиров («Сахалин»), Ухов («Парма»), Голдырев, Лавников (оба – «Новосибирск»), Караулов («Темп-СУМЗ-УГМК»). Лучший игрок: Сергей Токарев («Новосибирск»).