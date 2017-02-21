«С девушками не испытал никаких проблем»

Иван Созонов (на фото) в паре с Владимиром Ивановым в полуфинале одолели действующих бронзовых призёров Олимпиады – англичан Маркуса Эллиса и Криса Лэндриджа. Фото: facebook.com/badmintoneurope

В польском городе Любин завершился командный чемпионат Европы по бадминтону. Сборная России, в составе которой выступал екатеринбуржец Иван Созонов, впервые в своей истории завоевала серебряные медали. В интервью «ОГ» Иван поделился впечатлениями от долгожданного выхода в финал командного ЧЕ и рассказал о различиях игры в паре с мужчиной и женщиной.

– Иван, серебряная медаль для вас – это успех?

– Да, я очень доволен нашим выступлением на турнире. Впервые в истории мы смогли завоевать серебро на командном чемпионате Европы, до этого несколько раз были лишь третьими. В этом году обыграли англичан, очень серьёзных соперников, которым проигрывали раньше. Кстати, матч против англичан в парном мужском разряде стал самым сложным на всём турнире. На нас лежала большая ответственность, должны были побеждать во что бы то ни стало. А в соперниках у нас были бронзовые призёры Олимпиады в Рио. Наш матч длился полтора часа, все партии были затяжными. Проиграли в борьбе первый сет, но затем сумели собраться и вырвать победу.

– Не было ли расслабленности после долгожданного выхода в финал? Как настраивались на датчан?

– Нет, расслабленности точно никакой не было. Мы все профессионалы и всегда нацелены на победу. Просто нужно понимать, что сборная Дании прилично превосходит всех остальных. У них во всех разрядах, за исключением женского одиночного, игроки находятся в топ-5 мирового рейтинга, а их команда уже много лет является законодателем мод в бадминтоне, причём не только на континенте, но и в мире. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы подтянуться к ним… Даже если бы у нас был состав сильнее, далеко не факт, что мы смогли бы навязать борьбу.

– Помимо привычного парного разряда вы ещё принимали участие в миксте. Играть в паре с девушкой проще или сложнее?

– В каждом разряде есть своя специфика, это совершенно естественно. Конечно, в миксте немного не те скорости, игра строится по-другому. Здесь нужно думать не только о себе, о том, как отбить волан, но и как сделать позицию более комфортной для своей партнёрши. Конечно, тут нужно прибегать к хитростям, например, «нагружать» побольше девушку-соперницу, ну и подстраховывать партнёршу. Вообще, у меня есть опыт игры в миксте, да и девушки у нас играют в этом разряде хорошо, поэтому не испытал никаких проблем.

– В командных соревнованиях сложнее участвовать, чем в личных и парных? Ведь тут успех зависит от каждого спортсмена…

– На самом деле для всех по-разному. Есть спортсмены, которые в ситуации, когда от их игры зависит не только собственный результат, но и результат команды, не справляются психологически. Есть спортсмены, которые, наоборот, чувствуют себя увереннее, играя в команде. Для меня лично принципиального значения это не имеет. Я, конечно, чувствую дополнительную ответственность за результат команды, но справляюсь с этим.

– Сейчас в Интернете активно обсуждаются самые интересные моменты чемпионата. В одном из эпизодов ваша партнёрша по миксту Екатерина Болотова успела поменять ракетку во время розыгрыша, в другом – вы отбили волан лёжа… Часто бывают такие нестандартные ситуации в бадминтоне?

– В современном бадминтоне такое не редкость. Не скажу, что часто возникают подобные ситуации, но раза четыре за турнир случаются, поэтому у меня они не вызывают какого-то удивления. Смотрится это эффектно, красиво. На тренировках иногда разбираем какие-то нестандартные ситуации, чтобы суметь правильно в них среагировать.

– В последнее время в России становятся популярными виды спорта, которые не вызывали раньше особого интереса. Что нужно предпринять для популяризации бадминтона?

– На мой взгляд, одним из главных моментов в этом плане является проведение международных соревнований. Причём проводить их надо в больших масштабах. Ведь пока зритель не увидит вживую бадминтон, он не поймёт всю прелесть этого вида спорта. По телевизору не передать скорости, динамику, эмоции. Это совсем другое. Поэтому если у нас в стране будут проходить действительно крупные соревнования международного уровня или, например, Россия получит право на проведение суперсерии, вот тогда, я думаю, интерес к бадминтону возрастёт.

Досье «ОГ» Иван СОЗОНОВ

Родился 6 июля 1989 года в Екатеринбурге.

Мастер спорта международного класса.

Чемпион Европы (2014), серебряный призёр Европейских игр (2015) и Универсиады (2013).

Бронзовый призёр командного чемпионата Европы (2009, 2011), победитель этапа суперсерии All England Open (2016)