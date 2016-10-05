Баскетболисты "Урала" обыграли "Купол-Родники" в стартовом матче сезона 21 фото

"Урал" одержал волевую победу в стартовом матче сезона. Три четверти баскетболисты "Купола-Родников" имели преимущество в счёте, но в заключительном периоде "Урал" наглухо закрыл подступы к своему кольцу и сумел переломить ход игры, сообщает пресс-служба "Урала".

Победителя определили успешные действия Мотовилова и Незванкина в концовке. Они совершили перехваты и забили важные очки. В итоге "Урал" победил со счётом 74:71.