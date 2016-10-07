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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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ХК "Автомобилист" одержал победу над гостями из Нижнекамска 15 фото

8 октября 2016, 09:21

Екатеринбуржский ХК "Автомобилист" на домашней арене 7 октября прервал серию поражений, одержав победу над клубом "Нефтехимик" из Нижнекамска.

На четвёртой минуте встречи Артём Гареев точным броском распечатал ворота гостей. Игроки "Нефтехимика" смогли сравнять счёт, но Никлас Андерсен снова вывел хозяев вперёд. Во втором периоде Александр Щемеров забросил свою первую шайбу в КХЛ и тем самым увеличил преимущество "Автомобилиста".

На 59-й минуте матча гости из Нижнекамска, пытаясь уйти от поражения, сократили своё отставание и устроили штурм ворот екатеринбуржцев. Артём Гареев забросил шайбу в пустые ворота "Нефтехимика", но после видеопросмотра её не засчитали, поскольку финальная сирена прозвучала раньше.

В итоге встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу ХК "Автомобилист".

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