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Уральцы выявляли сильнейшего в гонках по грязи 20 фото
8 октября 2016, 18:11
Десятки любителей покорения бездорожья сегодня, 8 октября, собрались в городе Берёзовский на третьем этапе серии по внедорожному спринту "OFF ROAD: Уральская Грязь 2016".
В зрелищных соревнованиях приняли участие гонщики из Екатеринбурга, Асбеста, Режа, Нижнего Тагила. Экстремалы выявляли лучшего в классах "Экстрим", "ATV” (квадроциклы), “ATV-юниор" и "туризм". Организаторы предусмотрели для каждого класса трассы различной сложности.
Участники на скорости преодолевали препятствия и уральскую грязь.
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