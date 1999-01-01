Уральцы выявляли сильнейшего в гонках по грязи 20 фото

Десятки любителей покорения бездорожья сегодня, 8 октября, собрались в городе Берёзовский на третьем этапе серии по внедорожному спринту "OFF ROAD: Уральская Грязь 2016".

В зрелищных соревнованиях приняли участие гонщики из Екатеринбурга, Асбеста, Режа, Нижнего Тагила. Экстремалы выявляли лучшего в классах "Экстрим", "ATV” (квадроциклы), “ATV-юниор" и "туризм". Организаторы предусмотрели для каждого класса трассы различной сложности.

Участники на скорости преодолевали препятствия и уральскую грязь.