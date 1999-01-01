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  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
  • © Павел Ворожцов
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Павел
Ворожцов

Уральцы выявляли сильнейшего в гонках по грязи 20 фото

8 октября 2016, 18:11

Десятки любителей покорения бездорожья сегодня, 8 октября, собрались в городе Берёзовский на третьем этапе серии по внедорожному спринту "OFF ROAD: Уральская Грязь 2016".

В зрелищных соревнованиях приняли участие гонщики из Екатеринбурга, Асбеста, Режа, Нижнего Тагила. Экстремалы выявляли лучшего в классах "Экстрим", "ATV” (квадроциклы), “ATV-юниор" и "туризм". Организаторы предусмотрели для каждого класса трассы различной сложности.

Участники на скорости преодолевали препятствия и уральскую грязь.

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