Баскетболистки "УГМК" удержали лидерство в схватке с московским "Динамо" 17 фото

Фото: Александр Зайцев

В первом матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда "УГМК" обыграла московское "Динамо" со счётом 58:46. Обе команды до этого не имели поражений.

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