Автор
Баскетболистки "УГМК" удержали лидерство в схватке с московским "Динамо" 17 фото
11 октября 2016, 09:30
Фото: Александр Зайцев
В первом матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда "УГМК" обыграла московское "Динамо" со счётом 58:46. Обе команды до этого не имели поражений.
Поделиться ссылкой
ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Новое в рубрике Спорт
2 часа назад
Баскетболистки "УГМК" удержали лидерство в схватке с московским "Динамо"
Екатеринбургская женская баскетбольная команда "УГМК" обыграла московское "Динамо".
17 часов назад
«Малахит» стал вторым в России по блицу
Шахматисты «Малахита» стали вторыми на чемпионате России по блицу
17 часов назад
«Урал-2» — чемпион третьей лиги по футболу
Футбольный клуб «Урал-2» стал победителем первенства третьей лиги России