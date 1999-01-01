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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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Баскетболистки "УГМК" удержали лидерство в схватке с московским "Динамо" 17 фото

11 октября 2016, 09:30

Фото: Александр Зайцев

В первом матче регулярного чемпионата женской баскетбольной премьер-лиги екатеринбургская команда "УГМК" обыграла московское "Динамо" со счётом 58:46. Обе команды до этого не имели поражений.

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