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«Автомобилист» крупно проиграл 23 фото
19 октября 2016, 09:22
Фото: Александр Зайцев
В матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Автомобилист» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:6. На матче побывал наш фотокорреспондент.
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