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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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«Автомобилист» крупно проиграл 23 фото

19 октября 2016, 09:22

хоккей, Автомобилист

Фото: Александр Зайцев

В матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду «Автомобилист» проиграл ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:6. На матче побывал наш фотокорреспондент.

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