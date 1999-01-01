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Чемпионат России по бодибилдингу 7 фото

21 октября 2016, 17:31 / Спорт

В Екатеринбурге 21 октября стартовал чемпионат России по бодибилдингу. Проходит он в ДИВС «Уралочка». В соревнованиях принимают участие около 70о спортсменов. 

Фото: Александр Зайцев

Участники девяти возрастных групп соперничают в соревнованиях по классическому бодибилдингу, бодибилдингу, фитнесу, боди-фитнесу, фитнес-бикини, пляжному бодибилдингу.

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