Чемпионат России по бодибилдингу 7 фото

В Екатеринбурге 21 октября стартовал чемпионат России по бодибилдингу. Проходит он в ДИВС «Уралочка». В соревнованиях принимают участие около 70о спортсменов.

Фото: Александр Зайцев

Участники девяти возрастных групп соперничают в соревнованиях по классическому бодибилдингу, бодибилдингу, фитнесу, боди-фитнесу, фитнес-бикини, пляжному бодибилдингу.