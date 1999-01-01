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  • © Алексей Кивокурцев
  • © Алексей Кивокурцев
  • © Алексей Кивокурцев
  • © Алексей Кивокурцев
  • © Алексей Кивокурцев
  • © Алексей Кивокурцев
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Алексей
Кивокурцев

«Я хотел принять цианистый калий, но раскусил не ту ампулу...» 6 фото

26 октября 2016, 17:52 / Спорт

Скипидарские спортсмены объяснили «Красной бурде», как в их организм попали запрещённые препараты.

Подробнее: «Допинг я всегда заказывал на официальном сайте WADA…»

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