В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам 8 фото

В Екатеринбурге сегодня днём, 30 октября, стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF) VII Ural Dance Cup 2016.

Международный турнир проходит в отделе Hyatt Regency Yekaterinburg. В уральскую столицу съехались профессиональные танцоры из более чем 10 стран мира.

Лучшие пары России и мира демонстрируют своё мастерство в европейской и латиноамериканской программах, American Smooth (американская программа), Caribbean Mix (карибский микс), Arg.Tango (аргентинское танго). Мастерство спортсменов оценивают судьи из девяти стран мира.

Финальные выступления танцоров начнутся сегодня в 19:00 по местному времени.