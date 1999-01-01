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В Екатеринбурге стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам 8 фото
30 октября 2016, 16:45 / Спорт
В Екатеринбурге сегодня днём, 30 октября, стартовал Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов Всемирной Федерации танцевального спорта (PD WDSF) VII Ural Dance Cup 2016.
Международный турнир проходит в отделе Hyatt Regency Yekaterinburg. В уральскую столицу съехались профессиональные танцоры из более чем 10 стран мира.
Лучшие пары России и мира демонстрируют своё мастерство в европейской и латиноамериканской программах, American Smooth (американская программа), Caribbean Mix (карибский микс), Arg.Tango (аргентинское танго). Мастерство спортсменов оценивают судьи из девяти стран мира.
Финальные выступления танцоров начнутся сегодня в 19:00 по местному времени.
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