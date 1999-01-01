Автор
Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым 21 фото
3 ноября 2016, 17:07 / Спорт
- Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»
Главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.
Новое в рубрике Спорт
1 час назад
Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым
Главным тренером «Автомобилиста» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.
4 часа назад
Главным тренером «Урала» опять стал Александр Тарханов
Вадима Скрипченко, подавшего в отставку с поста наставника екатеринбургского ФК «Урал», заменил Александр Тарханов. Как писала «ОГ» ранее, именно этот специалист был одним из главных претендентов на пост главного тренера.
23 часа назад
Российские легкоатлеты, пропустившие Игры-2016, получат денежные компенсации
Российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат денежные компенсации от Фонда поддержки олимпийцев России. Общая сумма выплат составит около 40 миллионов рублей.