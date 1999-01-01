Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым 21 фото

Опубликовано в №... от ...01.2016 под заголовком «...»

Главным тренером хоккейного клуба «Автомобилист» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.