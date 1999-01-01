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Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге 9 фото
4 ноября 2016, 18:00 / Спорт
В соревнованиях, приуроченных к Дню военного разведчика, приняли участие в общей сложности более 150 именитых спортсменов из сборных команд видов и родов войск Вооружённых сил РФ, представители разных военных округов.
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21 минуту назад
Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге
Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге состоялся турнир на кубок Вооружённых сил России по армейскому рукопашному бою. Турнир традиционно посвящён памяти свердловчанина, Героя Советского Союза Юрия Исламова, погибшего в Афганистане.
3 ноября 2016
Первая тренировка «Автомобилиста» с Крикуновым
Главным тренером «Автомобилиста» после увольнения Андрея Разина стал Владимир Крикунов. Наш фотокорреспондент побывал на первой тренировке команды с новым тренером.
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Главным тренером «Урала» опять стал Александр Тарханов
Вадима Скрипченко, подавшего в отставку с поста наставника екатеринбургского ФК «Урал», заменил Александр Тарханов. Как писала «ОГ» ранее, именно этот специалист был одним из главных претендентов на пост главного тренера.