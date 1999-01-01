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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
  • © Александр Зайцев
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Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою в Екатеринбурге 9 фото

4 ноября 2016, 18:00 / Спорт

В соревнованиях, приуроченных к Дню военного разведчика, приняли участие в общей сложности более 150 именитых спортсменов из сборных команд видов и родов войск Вооружённых сил РФ, представители разных военных округов.

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