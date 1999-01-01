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В Екатеринбурге проходит турнир по художественной гимнастике памяти Елизаветы Облыгиной 18 фото
15 ноября 2016, 09:43 / Спорт
В столице Урала проходит традиционный турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера СССР Елизаветы Облыгиной. Уже в 28-ой раз юные гимнастки со всей страны собираются в Екатеринбурге для того, чтобы выявить лучших.
В этом году организаторы турнира решили объединить его с всероссийскими соревнованиями по эстетической гимнастике «Надежды России» и провести за три дня настоящий праздник гимнастики. В общей сложности за три дня на ковёр выйдут более 800 юных гимнасток.
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