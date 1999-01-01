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На Уралмаше прошёл вечер боёв ММА 30 фото
27 ноября 2016, 16:10 / Спорт
В Екатеринбурге, 26 ноября, вечером прошли бои турнира по смешанным единоборствам ММА "Ратиборец". Бойцы из столицы Урала одержали три победы в 14 поединках.
Турнир состоялся в спортивно-оздоровительном комплексе "Арена" на Уралмаше. Как сообщили "ОГ" в федерации ММА Свердловской области, обладателем титула стал талицкий спортсмен Руслан Рахмонкулов, одолевший кыргызстанца Абдисалама Кубанычбека. В бое за пояс чемпиона серии турниров "Охотники за головами" победу одержал спортсмен из Казахстана Максим Коновалов, который оказался сильнее екатеринбуржца Мехридина Намозали.
Всего в турнире приняли участие 28 бойцов из России, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.
Победители турнира:
- Весовая категория. 65,8 кг. Низамбек Жунус уулу (Москва)
- Легчайший вес 61,2 кг. Баймуратов Адилет (Екатеринбург)
- Промежуточный вес 74 кг. Михаил Балакирев (Тюмень)
- Наилегчайший вес 56,7 кг. Артём Зимагулов (Екатеринбург)
- Полулёгкий вес 65,8 кг. Альберд Жапуев (Нальчик)
- Лёгкий вес 70,3 кг. Темирхан Ахтемиров (Московская область)
- Полулёгкий вес 65,8 кг. Евгений Игнатьев (Талица)
- Средний вес 83,9 кг. Бой за пояс чемпиона серии турниров "Охотники за головами". Максим Коновалов (Казахстан)
- Полусредний вес 77,1 кг. Сафарбек Сангов (Таджикистан)
- Лёгкий вес 70,3 кг. Егор Голубцов (Екатеринбург)Промежуточный вес 70,3 кг. Александр Грозин (Талица)
- Тяжёлый вес 120,2 кг. Александр Столяров (Узбекистан)
- Бой за пояс чемпиона AFC в лёгком весе 70,3 кг. Руслан Рахмонкулов (Талица).
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