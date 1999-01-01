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  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
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На Уралмаше прошёл вечер боёв ММА 30 фото

27 ноября 2016, 16:10 / Спорт

В Екатеринбурге, 26 ноября, вечером прошли бои турнира по смешанным единоборствам ММА "Ратиборец". Бойцы из столицы Урала одержали три победы в 14 поединках.

Турнир состоялся в спортивно-оздоровительном комплексе "Арена" на Уралмаше. Как сообщили "ОГ" в федерации ММА Свердловской области, обладателем титула стал талицкий спортсмен Руслан Рахмонкулов, одолевший кыргызстанца Абдисалама Кубанычбека. В бое за пояс чемпиона серии турниров "Охотники за головами" победу одержал спортсмен из Казахстана Максим Коновалов, который оказался сильнее екатеринбуржца Мехридина Намозали.

Всего в турнире приняли участие 28 бойцов из России, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Победители турнира:

  • Весовая категория. 65,8 кг. Низамбек Жунус уулу (Москва)
  • Легчайший вес 61,2 кг. Баймуратов Адилет (Екатеринбург)
  • Промежуточный вес 74 кг. Михаил Балакирев (Тюмень)
  • Наилегчайший вес 56,7 кг. Артём Зимагулов (Екатеринбург)
  • Полулёгкий вес 65,8 кг. Альберд Жапуев (Нальчик)
  • Лёгкий вес 70,3 кг. Темирхан Ахтемиров (Московская область)
  • Полулёгкий вес 65,8 кг. Евгений Игнатьев (Талица)
  • Средний вес 83,9 кг. Бой за пояс чемпиона серии турниров "Охотники за головами". Максим Коновалов (Казахстан)
  • Полусредний вес 77,1 кг. Сафарбек Сангов (Таджикистан)
  • Лёгкий вес 70,3 кг. Егор Голубцов (Екатеринбург)Промежуточный вес 70,3 кг. Александр Грозин (Талица)
  • Тяжёлый вес 120,2 кг. Александр Столяров (Узбекистан)
  • Бой за пояс чемпиона AFC в лёгком весе 70,3 кг. Руслан Рахмонкулов (Талица).
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