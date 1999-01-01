На Уралмаше прошёл вечер боёв ММА 30 фото

В Екатеринбурге, 26 ноября, вечером прошли бои турнира по смешанным единоборствам ММА "Ратиборец". Бойцы из столицы Урала одержали три победы в 14 поединках.

Турнир состоялся в спортивно-оздоровительном комплексе "Арена" на Уралмаше. Как сообщили "ОГ" в федерации ММА Свердловской области, обладателем титула стал талицкий спортсмен Руслан Рахмонкулов, одолевший кыргызстанца Абдисалама Кубанычбека. В бое за пояс чемпиона серии турниров "Охотники за головами" победу одержал спортсмен из Казахстана Максим Коновалов, который оказался сильнее екатеринбуржца Мехридина Намозали.

Всего в турнире приняли участие 28 бойцов из России, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

Победители турнира: