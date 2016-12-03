В Верхней Пышме прошла ежегодная Спартакиада СМИ Свердловской области 21 фото

В субботу, 3 декабря, во Дворце игровых видов спорта Уральской горно-металлургической компании прошли соревнования в рамках ежегодной Спартакиады СМИ Свердловской области. Команда "Областной газеты" по итогам заняла третье место по настольному теннису и седьмое - в общем зачёте.