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В Верхней Пышме прошла ежегодная Спартакиада СМИ Свердловской области 21 фото
4 декабря 2016, 11:55 / Спорт
В субботу, 3 декабря, во Дворце игровых видов спорта Уральской горно-металлургической компании прошли соревнования в рамках ежегодной Спартакиады СМИ Свердловской области. Команда "Областной газеты" по итогам заняла третье место по настольному теннису и седьмое - в общем зачёте.
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