Команда "Областной газеты" заняла III место по настольному теннису 15 фото

Несмотря на высокие достижения в настольном теннисе, наши коллеги заняли в общем зачёте лишь седьмое место. Первое место досталось команде Гильдии спортивной журналистики, второе - Областному ТВ. Замыкает тройку лидеров объединённая команда Департамента информполитики Свердловской области и пресс-службы администрации Екатеринбурга "ДИП - мэрия".