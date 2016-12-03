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  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
  • © Александр Исаков
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Команда "Областной газеты" заняла III место по настольному теннису 15 фото

4 декабря 2016, 13:48 / Спорт

Несмотря на высокие достижения в настольном теннисе, наши коллеги заняли в общем зачёте лишь седьмое место. Первое место досталось команде Гильдии спортивной журналистики, второе - Областному ТВ. Замыкает тройку лидеров объединённая команда Департамента информполитики Свердловской области и пресс-службы администрации Екатеринбурга "ДИП - мэрия".

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