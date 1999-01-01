Всероссийские соревнования по скалолазанию 20 фото

В Екатеринбурге прошли Всероссийские соревнования по скалолазанию. В течение пяти дней сильнейшие спортсмены страны состязались в трудности, классической и эталонной скорости и боулдеринге. Фотограф "ОГ" заснял самые интересные моменты финальных соревнований в боулдеринге - виде скалолазания, в котором спортсмены должны пройти несколько коротких, но предельно сложных трасс.

Фото: Александр Исаков

В итоге золото в этой дисциплине взял Вадим Тимонов из Санкт-Петербурга, серебряная медаль у Сергея Скородумова из Санкт-Петербурга, бронза у Егора Крячкова из Москвы. У женщин результаты распределились следующий образом: золото - Екатерина Андреева из Санкт-Петербурга, серебро - Елена Красовская из Челябинской области, бронза - Ольга Яковлева из Самарской области. В командном зачёте на первом месте оказались спортсмены из Санкт-Петербурга, на втором - Свердловская область, на третьем - Москва.