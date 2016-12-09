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Лыжные гонки на призы "Областной газеты" 25 фото
10 декабря 2016, 17:58 / Спорт
Сегодня в посёлке Октябрьский Камышловского района прошли первые старты XXI традиционных лыжных соревнований на призы "Областной газеты".
Фото: Александр Исаков
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Лыжные гонки на призы "Областной газеты"
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В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей Национальной парусной лиги (НПЛ). Команде «Повелитель паруса – Европа» во главе с Евгением НЕУГОДНИКОВЫМ вручили кубок победителя. Как только Евгений прилетел домой, он первым делом зашёл в гости в редакцию «ОГ». Буквально – с корабля на бал.