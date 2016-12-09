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Лыжные гонки на призы "Областной газеты" 25 фото

10 декабря 2016, 17:58 / Спорт

Сегодня в посёлке Октябрьский Камышловского района прошли первые старты XXI традиционных лыжных соревнований на призы "Областной газеты".

Фото: Александр Исаков

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