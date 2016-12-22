Областная газета

Спорт 22 декабря 2016, 10:01

«Бал чемпионов - 2016» 18 фото

Торжественный приём в честь лучших екатеринбургских спортсменов прошёл в Екатеринбурге в Центре культуры «Урал».

Среди приглашённых были серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике в командном первенстве, бронзовый призер Олимпийских игр в упражнении на параллельных брусьях Давид Белявский, участники всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, включённым в программу Паралимпийских летних игр, волейбольная команда «Уралочка-НТМК», бронзовые призёры чемпионата России по хоккею на траве команда клуба «Динамо» и многие другие.

Спортсменов поздравляли заместитель главы администрации города по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, мастер спорта международного класса по гандболу Людмила Фитина, почётный гражданин города Екатеринбурга Рафаил Карманов.

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