Областная газета
Спорт 30 января 2017, 20:31

До старта чемпионата мира по футболу в России - 500 дней 11 фото

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  • Опубликовано в №17 от 31.01.2017 

В Екатеринбурге в понедельник 30 января торжественно запустили часы, которые будут вести обратный отсчёт до старта чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Часы установили и запустили в Историческом сквере ровно за 500 дней до начала мундиаля. 

губернатор Свердловской области, Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга, Александр Якоб, олимпийская чемпионка, художественная гимнастика, Ирина Зильбер.

Часы запущены ровно за 500 дней до начала мундиаля.  Фото: Павел Ворожцов

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер. Помимо официальной части всех гостей мероприятия ждала развлекательная программа: каждый мог проверить свои силы в настольном футболе и попробовать бесплатного безалкогольного пива от главного спонсора мундиаля.

Ещё одним сюрпризом мероприятия стал масштабный флешмоб. После запуска обратного отсчёта горожане выстроились в виде числа «500», которое было запечатлено с помощью аэросъёмки.

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