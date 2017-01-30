До старта чемпионата мира по футболу в России - 500 дней

Опубликовано в №17 от 31.01.2017

В Екатеринбурге в понедельник 30 января торжественно запустили часы, которые будут вести обратный отсчёт до старта чемпионата мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Часы установили и запустили в Историческом сквере ровно за 500 дней до начала мундиаля.

Часы запущены ровно за 500 дней до начала мундиаля. Фото: Павел Ворожцов

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, а также олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер. Помимо официальной части всех гостей мероприятия ждала развлекательная программа: каждый мог проверить свои силы в настольном футболе и попробовать бесплатного безалкогольного пива от главного спонсора мундиаля.

Ещё одним сюрпризом мероприятия стал масштабный флешмоб. После запуска обратного отсчёта горожане выстроились в виде числа «500», которое было запечатлено с помощью аэросъёмки.