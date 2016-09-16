К зиме Верхние Серги целиком перейдут на газ

Опубликовано в №173 от 17.09.2016

В Верхних Сергах успешно завершился очередной этап газификации — ещё более 500 потребителей распрощались с дорогостоящим теплом от котельной завода «Бурмаш». Муниципалитету осталось запустить последний, уже строящийся участок газопровода, на который в этом году по распоряжению правительства Свердловской области дополнительно выделили 15 миллионов рублей.

Напомним, на протяжении долгого времени централизованное теплоснабжение было убыточным — в год муниципалитет терял от 9 до 12 миллионов рублей. С переходом на газ расходы сократились почти на 40 миллионов рублей, был погашен долг перед поставщиками ресурсов. Кроме того, благодаря комплексной модернизации и жители стали платить за тепло не 2,5–3 тысячи рублей в месяц, а всего по 600–800 рублей.

Накануне в работу были введены два участка газопровода низкого давления, благодаря которым два микрорайона Верхних Серёг, где есть и частные, и многоквартирные дома, ушли от дорогого централизованного отопления. За свой счёт жители только приобретают котлы и осуществляют техприсоединение: в квартирах это, например, будет стоить по 10 тысяч рублей.

— Последний штрих — запуск большого участка газопровода в начале ноября, с ним на газ перейдёт ещё около 600 домов. Первый этап строительства уже завершён, второй мы изначально хотели провести в будущем году, но правительство региона решило выделить дополнительные средства в этом году, чтобы мы скорее завершили программу. Получается, что отопительный сезон у нас жители начинают уже на газу, — рассказал «ОГ» глава городского округа Владимир Струнин.

Кстати, председатель правительства региона Денис Паслер также подписал распоряжение о выделении дополнительно 21 миллиона рублей на газификацию Нижнесергинского района и Талицы. В обоих муниципалитетах дополнительные средства позволят завершить проекты газоснабжения частного сектора, начатые ранее.